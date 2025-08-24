Thủ tướng: Đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó và đặt ra mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho người dân là trên hết.

Chiều tối 24/8, tại Quân khu 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp trực tuyến, triển khai công tác ứng phó với bão số 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến tại Sở Chỉ huy tiền phương đặt tại Quân khu 4 với các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.

Trước đó, Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ phục vụ chỉ đạo, điều hành trực tuyến ứng phó bão số 5 được thành lập và đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (tỉnh Nghệ An), sẵn sàng khả năng cơ động về khu vực Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP. Huế.

Tại Sở Chỉ huy tiền phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị báo cáo tình hình công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 5. Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các tỉnh cho biết đã xây dựng kịch bản ứng phó với cơn bão số 5, trong đó ưu tiên việc đảm bảo an toàn tính mạng người dân và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản.

Ông Trần Đức Thắng - Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường - báo cáo tình hình mưa bão với Thủ tướng.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - cho biết, những ngày qua, 12 đoàn công tác của tỉnh được phân công đã xuống 69 xã, phường quán triệt các phương án ứng phó với cơn bão số 5. Tỉnh Hà Tĩnh đã lên kịch bản sơ tán hơn 7.000 hộ dân với khoảng 17.000 nhân khẩu ở 17 xã ven biển tới các địa điểm an toàn; bố trí lương thực, thực phẩm đủ cho người dân tránh trú trong những ngày mưa bão.

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh báo cáo với Thủ tướng.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo, tỉnh Nghệ An đã bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Bí thư Trung ương Đảng với tinh thần không lơ là chủ quan, chủ động ứng phó, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho người dân và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của người dân cũng như của đất nước.

Những ngày qua, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản, công điện khẩn và họp với 130 phường, xã để quán triệt các nội dung ứng phó với bão. Lãnh đạo tỉnh cũng tổ chức các đoàn kiểm tra thực địa các địa phương, các khu vực trọng yếu. Tỉnh đã dự kiến phương án sơ tán người dân ở 10 phường xã ven biển, hơn 10.021 hộ dân với hơn 38.639 người dân vào các điểm an toàn, trường học, trụ sở. Đồng thời đảm bảo các điều kiện, nhu yếu phẩm thiết yếu cung cấp cho người dân trong thời gian tránh trú bão.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung báo cáo tỉnh đã chủ động ứng phó, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng cho người dân.

Tỉnh Nghệ An có 2.918 tàu thuyền với hơn 13.000 lao động. Hiện đã có 2.915 tàu thuyền vào neo đậu tại các khu vực tránh trú bão an toàn. 3 tàu thuyền hoạt động ngoài khu vực tỉnh và hiện đã được thông báo để tránh trú bão an toàn. Nghệ An hiện có 1.021 hồ chứa thủy lợi và 23 hồ chứa thủy điện đang được vận hành khai thác, hiện đang vận hành bình thường theo đúng quy trình.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần "phòng hơn là chống", yêu cầu công tác chuẩn bị từ sớm, từ xa. Đặc biệt, đặt ra mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng người dân là trên hết. Hạn chế tối đa mức thiệt hại tài sản của cải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tại cuộc họp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu công tác chỉ đạo kiểm tra phải thường xuyên, dứt khoát. Đồng thời rà soát kỹ lưỡng, sẵn sàng kích hoạt các phương án ứng phó.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến, tình hình của cơn bão số 5, phối hợp với cơ quan truyền thông để thông báo diễn biến hàng giờ, các thông tin cảnh báo, cách phòng chống bão để nhân dân được biết và thực hiện. Ngoài ra, cần tập trung đảm bảo an toàn tàu thuyền, tiếp tục kiểm đếm, rà soát các phương tiện tàu thuyền.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh phải khẩn trương rà soát, sơ tán người dân. Kiên quyết không để người dân ở lại tàu thuyền, vùng nguy hiểm. Ngay sau khi bão qua thì phải sẵn sàng các phương tiện, lực lượng để khắc phục hậu quả. Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp, các ngành phải quán triệt tinh thần "4 tại chỗ", đảm bảo ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện các Bộ, ban, ngành, các địa phương đi kiểm tra thực tế tại một số khu vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.