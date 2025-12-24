Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người dân làng mai nổi tiếng trăn trở vì hoa bung nở dù chưa đến Tết

Trương Định

TPO - Chưa năm nào người trồng hoa Tết ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại thấp thỏm như năm nay. Bão số 13 vừa đi qua chưa lâu thì mưa lũ lịch sử tiếp tục ập đến, khiến nhiều nhà vườn lo âu khi Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề.

tp-c_img-7559.jpg
Trên con đường dẫn vào những làng mai nổi tiếng﻿ như Trung Định, Háo Đức (xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cũ; nay thuộc phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), hai bên đường với những dãy mai dài trơ cành, lá vàng loang lổ vì mưa gió. Nhiều cây như “hiểu nhầm” tín hiệu mùa xuân, bắt đầu bung nụ, nở hoa sớm dù còn hơn một tháng.
tp-c_img-9930.jpg
tp-c_img-7588.jpg
Mai bung nụ nở hoa dù chưa tới Tết.
tp-c_a1.jpg
Trong vườn mai hơn ba sào với trên 1.000 chậu, ông Cao Văn Hậu (60 tuổi, phường An Nhơn Đông) không giấu được nỗi lo khi nhiều chậu bung nụ nở sớm. Ông lo lắng cho một vụ Tết thất thu, trong khi chi phí đầu tư, công sức bỏ ra một năm qua quá nhiều.
tp-c_img-9924.jpg
Theo các nhà vườn, mai là loại cây “khó tính”, phải canh thời tiết lặt lá để cây ra nụ, nở hoa đúng dịp Tết. Nếu như "lệch nhịp" một chút là cả vụ Tết coi như thất bại.
tp-c_img-7558.jpg
tp-c_img-7544.jpg
Thông thường, nếu thời tiết ổn định, mai bán ra các tỉnh phía Bắc sẽ được lặt lá vào đầu tháng Chạp Âm lịch, còn thị trường miền Nam thì muộn hơn khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai thời tiết, cây mai bị cháy lá, rụng sớm khiến nụ bung sớm.
tp-c_img-9917.jpg
Không riêng gì các nhà vườn trồng mai Tết, dọc khu vực sông Hà Thanh, đoạn giáp ranh giữa phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), nhiều nhà vườn trồng cúc cũng đang tất bật chăm cây cho kịp vụ Tết, sau khi phải hứng chịu những thiệt hại từ bão, lũ.
tp-c_img-9828.jpg
tp-c_img-9854.jpg
Anh Trần Thiếu Tướng (39 tuổi, phường Quy Nhơn) cho biết, vụ Tết năm nay trồng hơn 2.000 chậu cúc loại lớn, chi phí đầu mỗi chậu đầu tư khoảng 300.000 đồng. Khi bão số 13 đổ bộ, cây mới trồng được hơn 3 tháng đã bị gió quật ngã, gãy đổ, buộc gia đình phải thuê nhân công dựng lại và chăm sóc gần như từ đầu.
tp-c_img-9905.jpg
Trồng hơn 8.000 chậu cúc, chủ yếu là cúc mâm xôi, ông Huỳnh Văn Hóa (57 tuổi, phường Quy Nhơn Đông) cho hay bão 13 đã làm hư hại khoảng 30% số cây, gió quật ngã, sau bão thì cháy lá. “Tôi nghĩ năm nay hoa sẽ kém đẹp hơn nhiều. Bão lũ liên tiếp, kinh tế khó khăn, cũng không biết sức mua dịp Tết sẽ ra sao”, ông Hóa trăn trở.
tp-c_img-9952.jpg
Cùng chung nỗi lo, vườn hoa cúc khoảng 1.000 chậu của ông Bùi Minh Hoàng (63 tuổi, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) cũng bị ảnh hưởng nặng bởi gió bão. Ông cho biết chất lượng cây không được như mọi năm, trong khi thời tiết thất thường khiến sâu bệnh phát sinh nhiều. “Tôi trồng cúc Tết hơn 30 năm rồi, nghề này vốn bấp bênh, cũng từng chịu thiệt hại do thiên tai, nhưng chưa có năm nào thời tiết khắc nghiệt như năm nay”, ông Hoàng nói.
tp-c_img-9947.jpg
Người dân tỉ mỉ chăm sóc từng chậu cúc Tết, cẩn thận lặt bỏ những chiếc lá bị bệnh, héo úa nhằm hạn chế lây lan.
tp-c_img-9849.jpg
tp-c_img-9881.jpg
tp-c_img-9909.jpg
Thời điểm này, ngoài lao động trong nhà, các chủ vườn còn thuê thêm lao động ở ngoài để chăm sóc, cắm cọc tạo khung cho cây để kịp phục vụ thị trường Tết.
tp-c_img-9870.jpg
Những chậu hoa cúc Tết chờ ngày xuất bán ra thị trường.
Trương Định
#hoa Tết #Gia Lai #thiên tai #bão 13 #lo mất Tết #thủ phủ mai vàng miền Trung #nguy cơ trắng tay

