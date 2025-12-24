Người dân làng mai nổi tiếng trăn trở vì hoa bung nở dù chưa đến Tết

TPO - Chưa năm nào người trồng hoa Tết ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại thấp thỏm như năm nay. Bão số 13 vừa đi qua chưa lâu thì mưa lũ lịch sử tiếp tục ập đến, khiến nhiều nhà vườn lo âu khi Tết Nguyên đán 2026 đang cận kề.
Mai bung nụ nở hoa dù chưa tới Tết.
Thông thường, nếu thời tiết ổn định, mai bán ra các tỉnh phía Bắc sẽ được lặt lá vào đầu tháng Chạp Âm lịch, còn thị trường miền Nam thì muộn hơn khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai thời tiết, cây mai bị cháy lá, rụng sớm khiến nụ bung sớm.
Anh Trần Thiếu Tướng (39 tuổi, phường Quy Nhơn) cho biết, vụ Tết năm nay trồng hơn 2.000 chậu cúc loại lớn, chi phí đầu mỗi chậu đầu tư khoảng 300.000 đồng. Khi bão số 13 đổ bộ, cây mới trồng được hơn 3 tháng đã bị gió quật ngã, gãy đổ, buộc gia đình phải thuê nhân công dựng lại và chăm sóc gần như từ đầu.
Thời điểm này, ngoài lao động trong nhà, các chủ vườn còn thuê thêm lao động ở ngoài để chăm sóc, cắm cọc tạo khung cho cây để kịp phục vụ thị trường Tết.