Người trồng cúc mâm xôi lo mất Tết

TPO - Xã Chợ Lách (Vĩnh Long) - một trong những trung tâm hoa kiểng ở miền Tây những ngày này nông dân đang tất bật chăm cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, năm nay thời tiết bất lợi, mưa liên tục khiến người trồng hoa lo lắng cho những chậu cúc mâm xôi không kịp bung hoa đều đúng dịp Tết.
Theo các thương lái, nhìn chung các nơi cung cấp vẫn cơ bản đáp ứng nguồn hoa cho thị trường Tết năm nay, tuy nhiên trời mưa nhiều có thể làm giảm chất lượng hoa.
Xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Long Thới, xã Hòa Nghĩa và thị trấn Chợ Lách thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trước đây. Cùng với cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương này. Một trong 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội Đảng bộ xã đề ra là xây dựng xã Chợ Lách là trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao, kinh tế vườn theo hướng thông minh, gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp.