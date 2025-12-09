Người trồng cúc mâm xôi lo mất Tết

Xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Long Thới, xã Hòa Nghĩa và thị trấn Chợ Lách thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trước đây. Cùng với cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương này. Một trong 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội Đảng bộ xã đề ra là xây dựng xã Chợ Lách là trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao, kinh tế vườn theo hướng thông minh, gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp.