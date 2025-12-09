Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Người trồng cúc mâm xôi lo mất Tết

Cảnh Kỳ

TPO - Xã Chợ Lách (Vĩnh Long) - một trong những trung tâm hoa kiểng ở miền Tây những ngày này nông dân đang tất bật chăm cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, năm nay thời tiết bất lợi, mưa liên tục khiến người trồng hoa lo lắng cho những chậu cúc mâm xôi không kịp bung hoa đều đúng dịp Tết.

tp-hoa.png
Vụ hoa Tết﻿ năm nay, toàn xã Chợ Lách có khoảng 1,2 triệu chậu cúc mâm xôi, trong đó thương lái bao tiêu khoảng 60%, giá cả cũng tương đương năm ngoái. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều có thể ảnh hưởng đến độ đều của hoa, làm người trồng hoa lo lắng.
tp-hoa-9.png
tp-hoa-5.png
tp-hoa-2.png
Có hơn 10 năm trồng hoa, ông Nguyễn Duy Tân cho biết, năm nay ông trồng 2.500 chậu cúc mâm xôi, tới nay thương lái đã đặt mua hết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường khiến ông lo hoa nở không đều.
tp-screenshot-2025-12-08-144148.png
"Chậu cúc đẹp được thương lái mua giá khoảng 170.000 đồng/cặp, chậu xấu giá từ 140.000 - 165.000 đồng/cặp, tùy độ đẹp. Tuy nhiên năm nay trời mưa nhiều, gần Tết vẫn còn mưa nguy cơ hoa sẽ ra không đều, giảm độ đẹp của chậu hoa", ông Tân nói.
tp-hoa-7.png
tp-hoa-5.png
tp-hoa-4.png
Theo các thương lái, nhìn chung các nơi cung cấp vẫn cơ bản đáp ứng nguồn hoa cho thị trường Tết năm nay, tuy nhiên trời mưa nhiều có thể làm giảm chất lượng hoa.
tp-hoa-8.png
Ông Đặng Văn Thanh (thương lái mua cúc mâm xôi) cho hay, diễn biến thời tiết năm nay bất thường, nhiều nơi ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, nên nhu cầu thị trường cũng chưa nắm chắc.
tp-hoa-6.png
tp-hoa-3.png
tp-hoa-10.png
tp-hoa-11.png
Bà Ngô Thị Thúy Quyên - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chợ Lách cho biết, toàn xã hiện có khoảng 1,2 triệu chậu cúc mâm xôi, đã được thương lái bao tiêu 60%, giá cả cũng tương đương năm ngoái nên bà con cũng phấn khởi. Tuy nhiên, thời tiết mưa nhiều nên cũng lo chất lượng hoa không đạt. Hội Nông dân cũng chia sẻ các kỹ thuật canh tác, chăm sóc hoa để cho sản phẩm đẹp, chất lượng tốt nhất phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026﻿.
tp-hoa-2.jpg
Chợ Lách từ lâu đã được biết đến là một trong những ‘thủ phủ’ hoa kiểng ở miền Tây.
tp-hoa-3.jpg
Cúc mâm xôi bày bán ở Cần Thơ dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Long Thới, xã Hòa Nghĩa và thị trấn Chợ Lách thuộc huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trước đây. Cùng với cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng là sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương này. Một trong 3 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 được Đại hội Đảng bộ xã đề ra là xây dựng xã Chợ Lách là trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao, kinh tế vườn theo hướng thông minh, gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp.

Cảnh Kỳ
#hoa kiểng #Chợ Lách #cúc mâm xôi #thời tiết #tết #Vĩnh Long #Bến Tre #hoa Tết

