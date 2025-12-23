Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Google News

Những khoảnh khắc lịch sử trong 70 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia

Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 23/12, triển lãm “Việt Nam – Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng những tư liệu quý về chặng đường 7 thập kỷ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng giềng gần gũi trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều điểm chung về lịch sử và văn hóa. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 30/12/1955.

Triển lãm “Việt Nam – Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển” được tổ chức là dịp để ôn lại lịch sử mối quan hệ, hợp tác hữu nghị qua bảy thập kỷ giữa Việt Nam và Indonesia, làm nổi bật những thành tựu hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác quốc phòng.

tp-15-2-2.jpg
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.
tp-12.jpg
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia được xây dựng trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển.
tp-10.jpg
tp-3.jpg
Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, nhân dân Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ để thống nhất đất nước. Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia vào tháng 2/1959 gặp người bạn lớn Sukarno đã khắc ghi thêm dấu chân của Người trên hành trình tìm tiếng nói chung “giải phóng dân tộc”.
tp-14.jpg
Các đại biểu đến khu trưng bày hình ảnh và hiện vật giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno.
tp-5.jpg
Vào tháng 6/1959, Tổng thống Sukarno đã sang thăm Việt Nam. Hai vị lãnh tụ cùng khoác tay nhau, kết nghĩa anh em, xưng hô trìu mến bằng “Bung Karno” (Bung Ka-nô) và “Paman Ho” (Pa-man Hồ) là những hình ảnh đặc biệt của hai con người giản dị, cùng chung chí hướng, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
tp-7.jpg
Mô hình xe cút kít và hộp đựng diêm được nước Cộng hòa Indonesia tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Người thăm chính thức nước Cộng hòa Indonesia, từ ngày 27/02 đến ngày 08/3/1959.
tp-6.jpg
Tổng thống Indonesia Sukarno tặng thanh kiếm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Người thăm chính thức nước Cộng hòa Indonesia, từ ngày 27/02 đến ngày 08/3/1959.
tp-1.jpg

Triển lãm nhằm giới thiệu tới công chúng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc to lớn về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, lâu đời giữa Việt Nam và Indonesia, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, phát triển thành Đối tác Chiến lược toàn diện ngày nay. Qua đó, góp phần gìn giữ, củng cố và thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng vững chắc.

Như Ý
#Việt Nam #Indonesia #quan hệ ngoại giao #lịch sử #độc lập #ngoại giao #đối tác chiến lược toàn diện

Xem thêm

Cùng chuyên mục