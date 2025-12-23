Những khoảnh khắc lịch sử trong 70 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia

TPO - Sáng 23/12, triển lãm “Việt Nam – Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng những tư liệu quý về chặng đường 7 thập kỷ ngoại giao giữa hai quốc gia.
Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng giềng gần gũi trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều điểm chung về lịch sử và văn hóa. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 30/12/1955.
Triển lãm “Việt Nam – Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển” được tổ chức là dịp để ôn lại lịch sử mối quan hệ, hợp tác hữu nghị qua bảy thập kỷ giữa Việt Nam và Indonesia, làm nổi bật những thành tựu hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác quốc phòng.
Triển lãm nhằm giới thiệu tới công chúng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc to lớn về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, lâu đời giữa Việt Nam và Indonesia, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, phát triển thành Đối tác Chiến lược toàn diện ngày nay. Qua đó, góp phần gìn giữ, củng cố và thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng vững chắc.