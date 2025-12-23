Những khoảnh khắc lịch sử trong 70 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia

TPO - Sáng 23/12, triển lãm “Việt Nam – Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng những tư liệu quý về chặng đường 7 thập kỷ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng giềng gần gũi trong khu vực Đông Nam Á, có nhiều điểm chung về lịch sử và văn hóa. Indonesia là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 30/12/1955.

Triển lãm “Việt Nam – Indonesia: 70 năm hợp tác và phát triển” được tổ chức là dịp để ôn lại lịch sử mối quan hệ, hợp tác hữu nghị qua bảy thập kỷ giữa Việt Nam và Indonesia, làm nổi bật những thành tựu hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa hai nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác quốc phòng.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia được xây dựng trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp và ngày càng phát triển.

Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, nhân dân Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ để thống nhất đất nước. Chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Indonesia vào tháng 2/1959 gặp người bạn lớn Sukarno đã khắc ghi thêm dấu chân của Người trên hành trình tìm tiếng nói chung “giải phóng dân tộc”.

Các đại biểu đến khu trưng bày hình ảnh và hiện vật giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno.

Vào tháng 6/1959, Tổng thống Sukarno đã sang thăm Việt Nam. Hai vị lãnh tụ cùng khoác tay nhau, kết nghĩa anh em, xưng hô trìu mến bằng “Bung Karno” (Bung Ka-nô) và “Paman Ho” (Pa-man Hồ) là những hình ảnh đặc biệt của hai con người giản dị, cùng chung chí hướng, suốt đời cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Mô hình xe cút kít và hộp đựng diêm được nước Cộng hòa Indonesia tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Người thăm chính thức nước Cộng hòa Indonesia, từ ngày 27/02 đến ngày 08/3/1959.

Tổng thống Indonesia Sukarno tặng thanh kiếm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Người thăm chính thức nước Cộng hòa Indonesia, từ ngày 27/02 đến ngày 08/3/1959.

Triển lãm nhằm giới thiệu tới công chúng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân giá trị, ý nghĩa lịch sử, tầm vóc to lớn về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, lâu đời giữa Việt Nam và Indonesia, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, phát triển thành Đối tác Chiến lược toàn diện ngày nay. Qua đó, góp phần gìn giữ, củng cố và thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Indonesia ngày càng vững chắc.