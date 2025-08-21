Tàu Cảnh sát biển Việt Nam lên đường thăm Indonesia

TPO - Tàu Cảnh sát biển 8001 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó tư lệnh - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, làm trưởng đoàn, đã xuất phát lên đường đi thăm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với Cảnh sát biển Indonesia.

Sáng 21/8, tàu CSB 8001 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 rời quân cảng Hải đội 301 (phường Phước Thắng, TPHCM), đưa đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Trần Đông - Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dẫn đầu, lên đường đi thăm, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với Cảnh sát biển Indonesia.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đây là chuyến thăm đầu tiên của tàu Cảnh sát biển Việt Nam tới Indonesia trong năm 2025, hiện thực hóa Bản ghi nhớ hợp tác được hai lực lượng ký năm 2021. Sự kiện thể hiện quyết tâm tăng cường hợp tác, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, nâng cao tin cậy và đóng góp vào việc xây dựng vùng biển hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển bền vững.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng hoa cho đại diện đoàn công tác trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Indonesia. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tham dự lễ tiễn tàu có Thiếu tướng Ngô Bình Minh - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Cao Xuân Quận - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đại diện các cơ quan, đơn vị Cảnh sát biển Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Trong chuyến công tác, đoàn sẽ chào xã giao lãnh đạo chính quyền địa phương và Cảnh sát biển Indonesia, họp song phương, giao lưu thể thao, tham quan văn hóa tại Jakarta. Đặc biệt, hai bên sẽ tổ chức luyện tập chung trên biển nhằm nâng cao khả năng phối hợp ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Đoàn công tác chào tạm biệt trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Indonesia. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tàu cảnh sát biển 8001 rời cảng, bắt đầu hành trình thăm Indonesia. Ảnh: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia đã có nhiều hoạt động hợp tác như tuần tra chung, hội nghị song phương, diễn tập cứu nạn. Tháng 10/2024, tàu KN Pulau Dana 323 của Indonesia từng cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) để thăm và giao lưu với Cảnh sát biển Việt Nam.

Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác thực chất, hiệu quả hơn giữa hai lực lượng trong thời gian tới.