Bão số 5 đổ bộ, gần 250.000 hộ dân ở Thanh Hóa mất điện

TPO - Chiều 25/8, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đã đổ bộ vào Thanh Hóa, gây mưa lớn, gió giật mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống điện trên địa bàn. Hàng loạt đường dây, trạm biến áp gặp sự cố khiến gần 250.000 hộ dân rơi vào cảnh mất điện.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa), tính đến 17h30 ngày 25/8, toàn tỉnh có 42 đường dây bị sự cố, 2.128 trạm biến áp ngừng hoạt động, ảnh hưởng trực tiếp tới gần 250 nghìn khách hàng. Nhiều cột điện bị gãy đổ, dây trung áp và hạ áp bị đứt, gây ra tình trạng mất điện kéo dài ở nhiều khu vực.

Trước diễn biến phức tạp của bão, PC Thanh Hóa đã nâng mức ứng phó lên cao nhất, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện và vật tư, đặt mục tiêu vừa bảo đảm an toàn lưới điện, vừa duy trì cấp điện cho các phụ tải trọng điểm. Công ty đã tổ chức họp khẩn, rà soát toàn bộ phương án ứng phó, củng cố nhân lực, lập danh sách lực lượng xung kích và kiểm tra kho vật tư dự phòng.

Mưa lớn, gió giật mạnh làm cây gãy đổ, ảnh hưởng đến nhiều đường điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Beat 36

Ông Hoàng Hải – Giám đốc PC Thanh Hoá – yêu cầu 100% quân số ứng trực từ 17h ngày 24/8 cho đến khi bão tan. Các đơn vị trực thuộc được giao nhiệm vụ bám sát địa bàn xung yếu, khoanh vùng sự cố, cô lập khu vực không an toàn và khẩn trương khắc phục từng phần. Đặc biệt, công ty ưu tiên cấp điện ổn định cho bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, các đơn vị thủy nông và những khu vực dân sinh trọng yếu.

Song song với công tác kỹ thuật, PC Thanh Hoá tăng cường tuyên truyền về an toàn điện trong mưa bão, khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh tai nạn, đồng thời duy trì liên lạc thông suốt với Trung tâm điều độ và các cơ quan chức năng để xử lý nhanh mọi sự cố phát sinh.

Công ty Điện lực Thanh Hoá kích hoạt cấp độ cao nhất trong công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do bão số 5 (Kajiki) gây ra. Ảnh: PC Thanh Hóa

Đoàn công tác của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do ông Nguyễn Minh Thắng – Phó Trưởng Ban Kỹ thuật An toàn – dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra tại Thanh Hoá. Đoàn yêu cầu đơn vị tuyệt đối không chủ quan, tăng cường kiểm tra địa bàn trọng điểm, chuẩn bị kịch bản khôi phục sau bão và báo cáo nhanh, chính xác thiệt hại.

Hiện nay, do mưa bão vẫn diễn biến phức tạp, việc khắc phục gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, PC Thanh Hoá cho biết sẽ nỗ lực khôi phục một phần lưới điện trung áp trong đêm nay, tiếp đó cấp điện trở lại cho khách hàng ở các khu vực đảm bảo an toàn ngay sau khi bão tan.