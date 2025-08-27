Xử lý sự cố mất điện ở Bắc Trung Bộ xong trước ngày 2/9

TPO - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, tính đến sáng nay (27/8) các đơn vị điện lực đã khôi phục cung cấp điện được 1,6 triệu khách hàng trên tổng số 2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão số 5.

Thông tin từ EVN cho hay, do ảnh hưởng bão số 5 đã gây ra 3 sự cố trên đường dây truyền tải điện 500 kV và 4 sự cố trên đường dây 220 kV thuộc khu vực các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ngoài ra còn có 14 sự cố trên đường dây 110 kV tại các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão.

Điều này đã khiến 2,3 triệu khách hàng sử dụng điện bị gián đoạn cung cấp điện, mất điện diện rộng tập trung chính ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trước tình trạng cấp bách, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Tổng công ty Điện lực miền Trung đã huy động hơn 500 công nhân, kỹ sư cùng phương tiện, vật tư thiết bị vào hỗ trợ các tỉnh, làm việc xuyên đêm khắc phục sự cố.

Đến chiều tối 26/8, các đơn vị đã cơ bản khắc phục xong tất cả các sự cố trên các đường dây 500 kV, 220kV, 110 kV và khôi phục vận hành trở lại.

Tính đến sáng nay, các đơn vị điện lực đã cung cấp điện trở lại cho 1,6 triệu khách hàng trên tổng số 2,3 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bão (tỷ lệ khoảng 70%).

Điện lực Hà Tĩnh cùng các đơn vị đang khắc phục sự cố trên địa bàn.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, hiện các đơn vị hỗ trợ đã được phân công tham gia khắc phục tại các khu vực bị thiệt hại cụ thể trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An.

Hôm nay, EVNNPC sẽ chia thành hai đoàn công tác: Đoàn 1 do ông Trần Huy Hoàng - Phó Tổng giám đốc EVNNPC làm Trưởng đoàn, kiểm tra, chỉ đạo tại các địa bàn TP. Vinh, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và Yên Thành. Đoàn 2 do ông Hà Huy Tâm - Phó Tổng giám đốc EVNNPC làm Trưởng đoàn xuống trực tiếp các khu vực Nghi Lộc, Cửa Lò, Diễn Châu và Quỳnh Lưu.

Ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc EVNNPC - yêu cầu các đơn vị tăng tốc khắc phục sự cố, tận dụng từng giờ, từng ngày để rút ngắn thời gian mất điện; Huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, tranh thủ khi thời tiết thuận lợi để triển khai thi công; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân, vừa đảm bảo an toàn, vừa khôi phục điện sớm nhất có thể cho các khu vực bị ảnh hưởng

“Mục tiêu là trước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, toàn bộ hệ thống điện phải được khôi phục, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp”, ông Thiện cho hay.