Nghệ An, Hà Tĩnh mất điện diện rộng, điện lực nỗ lực khắc phục đường dây

TPO - Cơn bão số 5 đổ bộ khiến tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh mất điện trên diện rộng, đặc biệt trung tâm thành phố Vinh (cũ) bị mất điện từ chiều tối 25/8. Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục sự cố.

Chiều 26/8, ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Nghệ An, cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 5 khiến hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị hư hại nghiêm trọng, hàng loạt phường, xã trên địa bàn bị mất điện.

Hệ thống lưới điện trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh bị gãy đổ, thiệt hại nặng nề.

Cụ thể, từ tối 25/8, khi cơn bão đổ bổ vào đất liền đã gây thiệt hại lớn cho hệ thống lưới điện trên địa bàn. Ngay sau khi bão đi qua, Công ty Điện lực Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai khẩn trương công tác kiểm tra, khoanh vùng sự cố và tổ chức lực lượng để khắc phục sự cố. Mục tiêu số một là khôi phục điện sớm nhất để phục vụ đời sống nhân dân.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, đơn vị đặt mục tiêu khôi phục toàn bộ lưới điện trung thế, trạm biến áp tại khu vực thành phố Vinh (cũ) và một số khu vực trọng điểm ngay trong ngày hôm nay (26/8). Sau đó, đơn vị sẽ tiếp tục xử lý các tuyến hạ thế, từng bước cấp điện trở lại cho các hộ dân theo phương châm “xử lý đến đâu, cấp điện đến đó”.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục để cung cấp điện sớm nhất cho người dân.

Công ty Điện lực Nghệ An đã huy động toàn bộ cán bộ, công nhân viên trong đơn vị. Đồng thời, Tổng công ty cũng cử 3 phó tổng giám đốc trực tiếp vào Nghệ An để chỉ đạo công tác khắc phục. Song song với đó, các đội xung kích từ những công ty điện lực khác cũng đã được điều động hỗ trợ xử lý các sự cố sau bão tại địa bàn tỉnh Nghệ An với phương châm nỗ lực tối đa để sớm cung cấp điện cho người dân trên địa bàn.

“Hiện toàn thành phố Vinh (cũ) bị mất điện hoàn toàn, nhiều địa bàn huyện cũ cũng bị hư hỏng hệ thống lưới điện. Đơn vị đang cố gắng, nỗ lực để khôi phục lại hệ thống điện sớm nhất có thể”, ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An nói.

Đại diện Viettel tại Nghệ An cho biết, sau khi bão tan đơn vị đã huy động lực lượng đi khắc phục các sự cố ngay trong đêm. Hiện, đơn vị vẫn đang nỗ lực khắc phục và ưu tiên các khu vực chính trước. Một số trạm phát sóng trên địa bàn ảnh hưởng do việc mất điện diện rộng.

Chiều 26/8, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh, cho biết, đến hiện tại còn 44/69 xã, phường toàn tỉnh chưa có điện. "Cơn bão số 5 làm đổ ngã, gãy gần hơn 400 cột điện trung thế, hạ thế. Đơn vị đang huy động tổng lực người và thiết bị xử lý các sự cố do bão gây ra, dự kiến đến 29/8 sẽ hoàn thành đóng điện cho người dân", ông Thành nói.

Theo Giám đốc Điện lực Hà Tĩnh, hiện có 8 công ty điện lực ở miền Trung và miền Bắc cùng máy móc, phương tiện đến Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Cơn bão số 5 quá mạnh đã gây thiệt hại lớn cho tỉnh và ngành điện lực.