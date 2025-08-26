Trắng tay sau bão

TPO - Cơn bão với sức gió khủng khiếp kèm mưa lớn đã tàn phá hàng nghìn nhà dân ở Hà Tĩnh. Nhiều gia đình trở thành trắng tay, đổ nợ khi mọi thứ trong phút chốc bị bão cuốn bay.

Tan hoang

Đến chiều 26/8, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh vẫn đang nỗ lực dọn dẹp đống ngổn ngang khi cơn bão Kajiki (bão số 5) quét qua. Chứng kiến cảnh hoang tàn, đâu đâu cũng là mái tôn, mảnh ngói vỡ vụn, xác xơ, khiến người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng khi nghĩ về cơn bão với sức tàn phá khủng khiếp.

Bà Nguyễn Thị Toản (xã Cổ Đạm) rơi nước mắt khi chứng kiến căn nhà bị bão tàn phá.

Lặng người nhặt từng mảnh ngói vỡ sau khi ngôi nhà cấp 4 bị gió bão thổi tốc mái, bà Nguyễn Thị Toản (SN 1960, trú thôn Nam Mới, xã Cổ Đạm) vẫn chưa hết bàng hoàng. Sáng qua, nghe tin bão sắp đổ bộ, bà đi sơ tán và chỉ kịp đem theo vài đồ dùng thiết yếu. Khi cơn bão qua đi, bà Toản trở về, mái ấm của mình đã ngổn ngang, phần mái đã bị gió thổi bay, đồ đạc trong nhà bị mưa xối ướt sũng.

“Tôi chưa từng chứng kiến cơn bão nào dữ dội đến thế. Bao nhiêu năm chắt chiu mới dựng được mái ấm, giờ nhìn cảnh này mà ruột gan quặn thắt, chưa biết phải ở đâu” bà Toản nghẹn ngào.

Cạnh đó, bà Nguyễn Thị Hoa (60 tuổi, xã Cổ Đạm) cũng đang cố gắng nhặt nhạnh những gì còn dùng được khi cơn bão quét qua làm căn nhà gỗ tốc mái, hư hỏng nặng. Bà Hoa kể đây là tài sản của vợ chồng các con đang làm ăn xa, xây dựng để ở cạnh cha mẹ lúc về già.

Bà Hoa thất thần với căn nhà bị hư hỏng sau bão.

Chiều 25/8, biết cơn bão sắp đổ bộ rất mạnh từ thông tin báo đài và phát thanh của chính quyền xã, bà Hoa đã nhờ cậy hàng xóm chằng chống, khóa kín cổng. Do người chồng tuổi cao, lại bị đau ốm, phải ngồi xe lăn nên suốt đêm bão vào, hai vợ chồng bà không thể ngủ yên.

“Chưa bao giờ thấy trận bão lớn mà lâu đến như vậy. Cả đêm tôi không ngủ được, cứ nóng lòng mong bão qua nhanh để sang xem nhà cửa thế nào. Giờ thì tan tác hết, đồ đạc ướt cả, nhà cửa thì hư hỏng, thương con cái gầy dựng phút chốc bị bão cuốn bay”, bà Hoa nói.

Người dân làng biển Cổ Đạm nói rằng bao đời sống cạnh biển, trải qua bao nhiêu đợt bão lớn nhỏ nhưng cơn bão vừa qua đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất với họ.

Trắng tay

Từ Nghệ An vào Hà Tĩnh lập thân, lập nghiệp, anh Nguyễn Văn Đạo (34 tuổi, trú thôn Lâm Vượng, xã Cổ Đạm) gần như gục ngã khi cửa hàng vật liệu xây dựng bị bão đánh tan hoang, tài sản mất trắng chỉ sau một đêm.

Căn nhà và cửa hàng vật liệu xây dựng của gia đình anh Đạo bị bão tàn phá.

Anh Đạo cho biết, cửa hàng vừa là nơi kinh doanh vừa là chỗ ở vợ chồng anh và 2 con nhỏ. Trước bão, anh cùng vợ đã gia cố cửa chính, kê dọn các vật dụng vào chỗ an toàn. Chiều 25/8, từng đợt gió giật mạnh, rít liên hồi kèm mưa lớn, nhận định tình hình không an toàn, anh đưa vợ cùng hai con sang nhà hàng xóm tá túc.

Đến tối cùng ngày, từng đợt cuồng phong nổi lên, quần thảo liên tục, đánh bay hoàn toàn hệ thống mái tôn cửa hàng. Đến sáng nay, khi bão đi qua, một cảnh tượng tan hoang vượt ngoài sức tưởng tượng của chàng trai 34 tuổi. Trở về nhà, nhìn tài sản trở thành đống đổ nát, anh Đạo lặng người tìm cuốn sổ ghi nợ ngấm nước - thứ tài sản duy nhất anh giữ lại để mong còn có cơ hội trả nợ ngân hàng.

“Tôi quê ở Nghệ An vào Hà Tĩnh lấy vợ, dựng lên cửa hàng kinh doanh vật liệu này đã được 5 năm. Cửa hàng là toàn bộ kế sinh nhai của gia đình. Giờ mất hết rồi, mất trắng rồi”, anh Đạo nghẹn ngào.

Bão số 5 gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Tĩnh.

Ở thôn Kẻ Lạt (xã Cổ Đạm), anh Hoàng Văn Chương (38 tuổi) cũng đang thẫn thờ bên kho chứa hàng trăm tấn thóc bị ướt sũng do mưa bão gây ra. Anh Chương cho biết, kho chứa và nhà máy sấy của gia đình được đầu tư bằng khoản vay ngân hàng gần 10 tỷ đồng, mỗi vụ tiếp nhận hàng trăm tấn lúa của bà con trong vùng.

Trước bão, trong kho còn chứa hơn 500 tấn lúa. Mặc dù gia đình chằng chống, gia cố theo hướng dẫn của địa phương, song mưa gió quá dữ dội khiến mọi nỗ lực gần như bất lực. Chứng kiến kho lúa hư hỏng do mưa bão, anh Chương lo lắng khoản nợ gần 10 tỷ đồng.

“Bão quá mạnh và kéo dài nên chỉ trong một đêm, mái tôn phía sau nhà kho bị gió hất tung, khiến mọi nỗ lực gần như bất lực. Kho lúa lúc ấy còn hơn 500 tấn thì khoảng 50 tấn rơi xuống hồ, ngâm nước, hư hỏng; 100 tấn khác cũng bị ướt do mưa tạt gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng”, anh Chương cho hay.

Anh Chương bên kho lúa bị bão tàn phá, gây ngập nhiều tấn.

Theo thống kê sơ bộ bước đầu, bão số 5 quét qua địa bàn Hà Tĩnh đã khiến một người chết, 9 người bị thương; 7 nhà bị sập đổ, 1.200 nhà bị ngập sâu, 6.300 nhà bị tốc mái; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa bị hư hỏng; khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, ngã đổ, 4.000 tấn thuỷ sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc bị hư hại.