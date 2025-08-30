Ngổn ngang sau bão số 5, Hà Tĩnh tiếp tục căng mình ứng phó thiên tai

TPO - Sau bão số 5, đến nay nhiều địa bàn tại Hà Tĩnh vẫn chưa kịp khắc phục hậu quả. Trước dự báo áp thấp nhiệt đới sắp hình thành bão số 6 hướng di chuyển vào tỉnh này khiến người dân lo lắng.