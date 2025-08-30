Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ngổn ngang sau bão số 5, Hà Tĩnh tiếp tục căng mình ứng phó thiên tai

Hoài Nam

TPO - Sau bão số 5, đến nay nhiều địa bàn tại Hà Tĩnh vẫn chưa kịp khắc phục hậu quả. Trước dự báo áp thấp nhiệt đới sắp hình thành bão số 6 hướng di chuyển vào tỉnh này khiến người dân lo lắng.

tp-anh-1.jpg
Ngày 25/8, bão số 5 đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh đã gây ra thiệt hại nặng nề trên diện rộng. Đến nay sau 5 ngày, nhiều địa phương vẫn chưa thể khắc phục xong thiệt hại.
tp-sjshs.jpg
tp-sjnssl.jpg
Ghi nhận tại các địa phương ven biển và vùng trung tâm, nhiều tuyến đường vẫn còn ngổn ngang cây xanh bị quật đổ chắn ngang lối đi. Trong ảnh là tuyến đường Lý Tự Trọng và đường Nguyễn Du (phường Thành Sen) chưa thu dọn xong cây cối gãy đổ sau bão.
tp-anh-khss.jpg
tp-anh-4.jpg
Một số hệ thống cột điện bị gãy đổ do bão số 5 đang được ngành điện Hà Tĩnh khắc phục. Một số địa phương đến trưa 29/8 vẫn chưa có điện. Trong ảnh ghi nhận tại xã Thạch Khê.
tp-hao.jpg
tp-nk.jpg
Nhiều nhà dân vẫn chưa thể lợp lại mái sau khi bị bão cuốn phăng. Theo người dân, mấy ngày qua họ đã cố gắng thuê thợ để làm, song chưa có người.
tp-hao-lsjs.jpg
“Bão vừa đi qua, nhà cửa, vườn tược còn chưa dọn dẹp xong, giờ nghe tin sắp có bão nữa thật sự rất hoang mang, lo lắng”, ông Trung (56 tuổi, trú phường Trần Phú) chia sẻ.
tp-jhbl.jpg
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, chính quyền địa phương cùng các lực lượng vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả, cùng với đó lên phương án ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.
tp-mshjs.jpg
Dọc các tuyến phố lớn, các cây xanh cổ thụ bị bật gốc.
tp-ssjdls.jpg
tp-smhs.jpg
Cây cối ngã đổ chưa khắc phục, thu dọn xong Hà Tĩnh tiếp tục đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão.
Hoài Nam
#bão số 5 Hà Tĩnh #thiệt hại sau bão #ứng phó thiên tai Hà Tĩnh #khắc phục hậu quả bão #cây xanh đổ gãy Hà Tĩnh #mất điện do bão #địa phương ứng phó bão #dự báo bão số 6 #thiệt hại nhà cửa sau bão #ứng phó áp thấp nhiệt đới

