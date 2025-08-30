Ngổn ngang sau bão số 5, Hà Tĩnh tiếp tục căng mình ứng phó thiên tai

TPO - Sau bão số 5, đến nay nhiều địa bàn tại Hà Tĩnh vẫn chưa kịp khắc phục hậu quả. Trước dự báo áp thấp nhiệt đới sắp hình thành bão số 6 hướng di chuyển vào tỉnh này khiến người dân lo lắng.
Ghi nhận tại các địa phương ven biển và vùng trung tâm, nhiều tuyến đường vẫn còn ngổn ngang cây xanh bị quật đổ chắn ngang lối đi. Trong ảnh là tuyến đường Lý Tự Trọng và đường Nguyễn Du (phường Thành Sen) chưa thu dọn xong cây cối gãy đổ sau bão.
Một số hệ thống cột điện bị gãy đổ do bão số 5 đang được ngành điện Hà Tĩnh khắc phục. Một số địa phương đến trưa 29/8 vẫn chưa có điện. Trong ảnh ghi nhận tại xã Thạch Khê.
Nhiều nhà dân vẫn chưa thể lợp lại mái sau khi bị bão cuốn phăng. Theo người dân, mấy ngày qua họ đã cố gắng thuê thợ để làm, song chưa có người.
Cây cối ngã đổ chưa khắc phục, thu dọn xong Hà Tĩnh tiếp tục đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão.