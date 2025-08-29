Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sóng xanh

Google News

Nghệ An:

Suốt đêm ngày dựng lưới điện bị bão số 5 'xé tan'

Thu Hiền

TPO - Những ngày sau bão, công nhân điện lực miệt mài trên các tuyến đường, nỗ lực dựng lại lưới điện sớm nhất cho người dân.

Video: Miệt mài ngày đêm trên các tuyến đường dựng lại lưới điện sau bão số 5.
tp-67.jpg
Bão số 5﻿ quần thảo trên địa bàn Nghệ An tối 25/8 đã khiến 148/178 đường dây, 6.440/7.963 trạm biến áp bị mất điện, ảnh hưởng đến 890.598/1.095.811 khách hàng. 709 cột điện trung áp và hạ áp bị đổ, gãy, 149 cột bị nghiêng, sạt lở, rạn nứt.
tp-56.jpg
tp-55.jpg
Sau khi bão tan, Công ty Điện lực Nghệ An đã lập tức kích hoạt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, chỉ đạo các đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát thiệt hại trên toàn tuyến. Ban lãnh đạo công ty đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo phương án khắc phục sự cố cùng với cán bộ, công nhân viên làm việc xuyên đêm, bất chấp thời tiết mưa gió để khôi phục hệ thống điện.
tp-53.jpg
Bên cạnh lực lượng xung kích﻿, Công ty Điện lực Nghệ An còn có sự hỗ trợ của lực lượng từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong việc khắc phục hậu quả bão số 5.
tp-59.jpg
Trước những thiệt hại về lưới điện do bão số 5 gây ra, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã chi viện hơn 220 cán bộ, công nhân viên, thành lập 7 đội xung kích từ các Công ty Điện lực: Hải Phòng, Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La, Hưng Yên chi viện cho Nghệ An.
﻿﻿tp-57.jpg
tp-60.jpg﻿
﻿tp-63.jpg﻿﻿
tp-65.jpg
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hải Phòng - cho biết: “Năm ngoái, khi bão Yagi đổ bộ vào Hải Phòng, chúng tôi đã nhận được sự chi viện, hỗ trợ hiệu quả của nhiều đơn vị, trong đó có Công ty Điện lực Nghệ An. Đợt này, đơn vị đã điều động 26 cán bộ, công nhân viên, cùng trang thiết bị, chia làm 2 tổ để hỗ trợ ngành điện Nghệ An khắc phục sự cố do bão số 5 gây ra. Tất cả làm việc với tâm thế sẵn sàng vượt khó khăn, vất vả, để cùng ngành điện khắc phục hậu quả, sớm cấp lại điện cho khách hàng phục vụ sản xuất, sinh hoạt”.
tp-52.jpg
Dù ngày hay đêm, công nhân thợ điện vẫn miệt mài với công việc, nỗ lực cấp lại nguồn sáng cho người dân vùng tâm bão Nghệ An.
tp-54.jpg
Bữa cơm khuya của lực lượng xung kích ngành điện.
tp-51.jpg
tp-50.jpg
Tính đến trưa 28/8, ngành điện đã khôi phục được 103 đường dây, 5.132 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 692.709 khách hàng. Các khu vực còn lại, Công ty Điện lực Nghệ An cũng đang nỗ lực không kể ngày, đêm để khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Thu Hiền
#lưới điện #bão số 5 #sửa chữa #khắc phục #công nhân #điện lực #Nghệ An

