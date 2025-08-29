Suốt đêm ngày dựng lưới điện bị bão số 5 'xé tan'

TPO - Những ngày sau bão, công nhân điện lực miệt mài trên các tuyến đường, nỗ lực dựng lại lưới điện sớm nhất cho người dân.
Sau khi bão tan, Công ty Điện lực Nghệ An đã lập tức kích hoạt phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”, chỉ đạo các đội quản lý điện lực khu vực trực thuộc khẩn trương triển khai kiểm tra, rà soát thiệt hại trên toàn tuyến. Ban lãnh đạo công ty đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo phương án khắc phục sự cố cùng với cán bộ, công nhân viên làm việc xuyên đêm, bất chấp thời tiết mưa gió để khôi phục hệ thống điện.
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Phó trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hải Phòng - cho biết: “Năm ngoái, khi bão Yagi đổ bộ vào Hải Phòng, chúng tôi đã nhận được sự chi viện, hỗ trợ hiệu quả của nhiều đơn vị, trong đó có Công ty Điện lực Nghệ An. Đợt này, đơn vị đã điều động 26 cán bộ, công nhân viên, cùng trang thiết bị, chia làm 2 tổ để hỗ trợ ngành điện Nghệ An khắc phục sự cố do bão số 5 gây ra. Tất cả làm việc với tâm thế sẵn sàng vượt khó khăn, vất vả, để cùng ngành điện khắc phục hậu quả, sớm cấp lại điện cho khách hàng phục vụ sản xuất, sinh hoạt”.
Tính đến trưa 28/8, ngành điện đã khôi phục được 103 đường dây, 5.132 trạm biến áp, cấp điện trở lại cho 692.709 khách hàng. Các khu vực còn lại, Công ty Điện lực Nghệ An cũng đang nỗ lực không kể ngày, đêm để khắc phục trong thời gian sớm nhất.