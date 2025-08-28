Bão số 5 khiến 33.000 cây bị gãy, đổ ở Nghệ An

Công ty Cổ phần Công viên cây xanh thành phố Vinh (Nghệ An) được giao quản lý 60.000 cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Vinh (cũ). Sau khi bão số 5 đổ bộ, đã có đến 33.000 cây bị gãy, đổ la liệt khắp các tuyến đường. Trong số đó, đa số cây gãy, đổ đều không được cắt, tỉa cành.

Đến sáng 28/8, hàng loạt cây cổ thụ bị gãy, đổ vẫn nằm ngổn ngang dọc vỉa hè các tuyến đường của thành phố Vinh (cũ) như Nguyễn Sỹ Sách, Phùng Chí Kiên, Lê Mao....

Cây xanh đổ la liệt sau bão số 5 trên các tuyến đường thành phố Vinh (cũ)

Về vấn đề nhiều cây xanh không được cắt tỉa trước khi bão đổ bộ, ông Dũng cho biết có cắt nhưng không xuể. “Do kinh phí hạn hẹp, nên hàng năm thành phố Vinh (cũ) chỉ có thể giao cho công tỉa 2.700 cây xanh. Kế hoạch này chúng tôi đã hoàn thành trước tháng 8, trước khi mùa mưa bão đến. Ngoài ra, trước khi bão số 5 vào, chúng tôi đã kịp cắt, tỉa thêm 200 cây”, ông Dũng cho hay.

Đã có hơn một nửa cây xanh trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) bị gãy đổ sau bão số 5

Lãnh đạo Công ty CP Công viên cây xanh thành phố Vinh cũng cho biết, hiện nay, để dọn dẹp hàng chục nghìn cây xanh gãy, đổ, hơn 100 nhân viên của công ty đã được huy động, cùng phối hợp với chính quyền các phường, xã rốt ráo xử lý, để hoàn thành trước ngày lễ Quốc khánh 2/9.

Công nhân môi trường thu dọn cây đổ sau bão.

Theo tìm hiểu, trước đây, hàng năm chính quyền thành phố Vinh (cũ) đều hợp đồng với Công ty CP Công viên cây xanh Nghệ An để quản lý, chăm sóc cây xanh. Trong đó, năm 2025, thành phố Vinh (cũ) ký hợp đồng trị giá hơn 23 tỷ đồng với công ty này để quản lý, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, vườn hoa trên địa bàn.