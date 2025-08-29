Nhiều sân Pickleball hư hỏng, đổ sập sau bão Kajiki

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại sau bão Kajiki tại Hà Tĩnh: 1 người chết, 9 người bị thương; 7 ngôi nhà sập, hơn 6.300 nhà tốc mái, 1.200 nhà ngập sâu; 47 trường học, 5 cơ sở y tế, 7 công trình văn hóa hư hỏng. Toàn tỉnh có gần 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, khoảng 4.000 tấn thủy sản bị thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ, nhiều tuyến giao thông, thủy lợi, lưới điện, thông tin liên lạc hư hỏng.