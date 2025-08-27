Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Xôn xao suất cơm bình dân giá đắt đỏ bán cho thợ điện sau bão Kajiki

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một suất cơm bình dân với giá 135 nghìn đồng cho nhân viên điện lực đang khắc phục hậu quả mưa bão đang gây xôn xao dư luận.

Ngày 27/8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh suất cơm có giá 135 nghìn đồng được cho là do một nhà hàng ở Nghệ An bán cho cán bộ, nhân viên điện lực.

Chủ tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh kèm nội dung: “Những ngày qua, các cán bộ, nhân viên điện lực đã vất vả ngày đêm khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn TP Vinh (cũ). Và đây là suất cơm 135.000 đồng.

Bình thường, nếu tính theo giá thị trường, ăn cơm bụi thì suất này chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Trong khi đó, nhà hàng này được đặt hàng trăm suất”.

8f42cd3ee4770d295466.jpg
Bài đăng trên mạng xã hội xôn xao dư luận

Bức ảnh đi kèm cho thấy suất ăn chỉ gồm cơm trắng, bắp cải xào, một ít thịt kho và hai miếng chả. Thông tin này thu hút sự chú ý và gây tranh luận trên mạng xã hội.

Đại diện Công ty Điện lực Nghệ An xác nhận, suất cơm trên là do đơn vị đặt tại nhà hàng T.L. (phường Vinh Phú, Nghệ An).

Những ngày qua, bão số 5 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành điện lực, khiến nhiều cột điện bị gãy đổ, hệ thống lưới điện hư hỏng nghiêm trọng. Đơn vị phải huy động tối đa nhân sự để khắc phục sự cố, sớm cấp điện lại cho người dân.

“Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, rà soát lại xem mức giá có đúng với các suất cơm hay không. Nếu có, sẽ xác định do phía công ty hay phía nhà hàng để có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời”, đại diện Công ty Điện lực Nghệ An cho hay.

540125582-1454017435980596-3246584039484854539-n.jpg
Bữa cơm vội của thợ điện lực Nghệ An trong nỗ lực khắc phục hậu quả cơn bão số 5

Liên quan đến sự việc, phía nhà hàng T.L cho biết, suất cơm được đăng tải trên mạng là suất cơm miễn phí.

Theo đó, Công ty Điện lực Nghệ An đã hợp đồng với nhà hàng để đặt mỗi suất cơm có giá 135.000 đồng, ăn trong 2 ngày (26/8 và 27/8). Mỗi ngày khoảng 200 suất cơm.

Tuy nhiên, ngày 26/8, nhà hàng đi chợ thì thiếu thực phẩm, không đủ khẩu phần để bán mỗi suất 135.000 đồng. Do đó, nhà hàng đã miễn phí suất cơm ngày 26/8.

Tuy nhiên, đại diện Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, suất cơm này là do phía nhà hàng T.L bán.

Thu Hiền
#suất cơm #giá cơm cao #đội điện lực #bão Kajiki #Nghệ An #cơm miễn phí #xã hội

