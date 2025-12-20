Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPHCM đón không khí lạnh vào dịp Noel

Hữu Huy
TPO - Cơ quan khí tượng dự báo không khí lạnh sẽ được bổ sung thêm vào khoảng ngày 23 - 24/12, khả năng tác động đến thời tiết TPHCM trong dịp lễ Giáng sinh.

Sáng 20/12, người dân TPHCM đón ngày mới trong tiết trời mát mẻ, một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất buổi sáng sớm khoảng 23 độ C.

Nhận định diễn biến thời tiết TPHCM trong những ngày cuối tuần, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết hiện nay áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) được tăng cường yếu lệch Đông. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam bộ có cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ suy yếu và rút dần ra phía Đông.

Cơ quan khí tượng dự báo không khí lạnh sẽ được bổ sung thêm vào khoảng ngày 23 - 24/12, khả năng tác động đến thời tiết TPHCM trong dịp lễ Giáng sinh.

Trong vòng 10 ngày cuối tháng 12, không khí lạnh có cường độ ổn định sau được bổ sung thêm vào khoảng ngày 23-24/12. Gió Đông Bắc có cường độ giảm nhẹ, khoảng từ ngày 26/12 cường độ mạnh dần trở lại. Trên cao, khoảng ngày 21/12 áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Tây xu hướng phát triển và mở rộng dần sang phía Đông, có trục qua Trung Bộ.

Do từ khoảng ngày 23 - 24/12, không khí lạnh có khả năng được bổ sung, di chuyển xuống phía Nam và bắt đầu tác động đến thời tiết khu vực Nam bộ, trong đó có TP.HCM.

Ảnh hưởng của khối không khí lạnh này được dự báo sẽ khiến nhiệt độ tại TP.HCM giảm, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm. Thời tiết trong dịp lễ Giáng sinh nhiều khả năng duy trì trạng thái mát mẻ, dễ chịu, tạo cảm giác se lạnh so với những ngày trước đó.

“Thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
#thời tiết #TPHCM #không khí lạnh #Noel #giáng sinh #khí hậu #sương mù

