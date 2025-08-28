Bộ Công an chung tay khắc phục hậu quả bão số 5 tại Nghệ An

TPO - Lực lượng Công an sẽ đóng vai trò nòng cốt, phối hợp với các đơn vị bắt tay ngay vào tái thiết, sửa chữa, phục dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên sau bão số 5 để phục vụ nhân dân về nguồn tham quan trong dịp Quốc khánh 2/9.

Ngày 28/8, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức ra quân tái thiết, sửa chữa, phục dựng tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên sau bão số 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an chia sẻ sâu sắc những thiệt hại, mất mát mà nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên nói riêng phải gánh chịu từ cơn bão số 5.

Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an ủng hộ kinh phí tái thiết, sữa chữa, phục dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tại buổi lễ, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An quyết tâm huy động cả hệ thống chính trị, trong đó Công an đóng vai trò nòng cốt phối hợp với các lực lượng bắt tay ngay vào tái thiết, sửa chữa, phục dựng, bảo tồn, củng cố hệ thống Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trả lại môi trường thảm thực vật đúng với hiện trạng ban đầu để phục vụ nhân dân về nguồn tham quan trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn Phòng Bộ Công an động viên bà Nguyễn Thị Xuân, hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

Trước đó, chiều 27/8, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5 tại phường Cửa Lò. Tại đây, đoàn công tác đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho 2 hộ dân là ông Võ Sỹ Lương (SN 1977) và bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1975). Đây là 2 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong cơn bão số 5 vừa qua, ngôi nhà của 2 gia đình đều bị tốc mái, thiệt hại nặng nề.

Trao quà của Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an cho hộ dân bị thiệt hại sau bão số 5.

Trao tặng kinh phí sửa chữa nhà khắc phục hậu quả sau bão cho gia đình ông Võ Sỹ Lương



Đoàn công tác cũng đã trao quà cá nhân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng tặng 2 hộ dân để khắc phục hậu quả sau bão.