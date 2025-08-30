Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó bão số 6

TPO - Theo dự báo, chiều tối nay (ngày 30/8) bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, đây là những khu vực đã chịu tác động bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5.

Bão di chuyển nhanh, tốc độ 20-25 km/giờ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện ngày 30/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 6 năm 2025.

Công điện nêu: Cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa) di chuyển nhanh (tốc độ khoảng 20-25 km/giờ) về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ nước ta.

Theo dự báo, chiều tối nay (ngày 30/8) bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị, đây là những khu vực đã chịu tác động bão, mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5;

Các tỉnh từ Thanh Hoá đến thành phố Huế có mưa to đến rất to; nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng thấp trũng, ven sông, khu đô thị.

Cơn bão số 6 di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, đổ bộ vào thời gian nghỉ cuối tuần và đang diễn ra các hoạt động chuẩn bị cho Đại lễ Quốc khánh 2/9.

Để chủ động ứng phó bão số 6 và mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến bão, mưa lũ, để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến cụ thể tại địa phương.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý tiếp tục rà soát, kiểm đếm tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển; bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão;

Các địa phương cần kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú bão an toàn; hướng dẫn, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu (không để xảy ra chìm đắm tại nơi tránh trú), đặc biệt đề phòng xảy ra giông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Đồng thời, cần chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt do nước biển dâng, mưa lũ, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

“Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tổ chức trực ban 24/7

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của bão, mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai công tác ứng phó theo quy định; tổ chức trực ban 24/7 theo dõi chặt chẽ tình hình…

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện; đảm bảo an toàn hệ thống điện, có biện pháp chủ động ứng phó sự cố tại các vùng dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

Bộ Quốc phòng, Công an chỉ đạo sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện cơ động hỗ trợ nhân dân tại địa phương khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; sẵn sàng triển khai công tác ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác ứng phó phù hợp với diễn biến thiên tai thực tế, bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại đối với ngành, lĩnh vực quản lý.