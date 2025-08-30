Nghệ An ban hành lệnh cấm biển ứng phó bão số 6

TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Sáng 30/8, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn về việc cấm tàu thuyền ra khơi.

Theo đó, cấm tất cả tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ ngày 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 15 giờ cùng ngày.

Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Nghệ An ban hành lệnh cấm biển ứng phó bão số 6

Tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương, sở, ngành không được chủ quan, phải chủ động ứng phó với bão để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Đối với vùng núi, chính quyền yêu cầu lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để kịp thời khơi thông dòng chảy, di dời dân đến nơi an toàn.

Các điểm ngầm, tràn, khu vực nước xiết phải được bố trí lực lượng kiểm soát, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn. Người dân cũng được cảnh báo tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá dưới hạ lưu hồ đập khi có mưa lũ.

Rà soát, bảo vệ các công trình xung yếu, hồ thủy lợi, thủy điện nhỏ, khu vực khai thác khoáng sản. Lực lượng trực ban tại các hồ chứa được tăng cường để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

Hiện tỉnh Nghệ An vẫn đang khẩn trương khắc phục thiệt hại hậu quả do cơn bão số 5.