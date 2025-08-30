Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quảng Trị dự kiến sơ tán hơn 50.000 nhân khẩu để ứng phó với bão số 6

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh này đã lên kế hoạch sơ tán 14.295 hộ/52.853 nhân khẩu ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn để ứng phó với bão số 6.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ đêm qua đến sáng nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện, mực nước các sông trên địa bàn biến đổi chậm và ở mức dưới báo động 1. Tại xã Kim Phú hiện có 3 điểm bị chia cắt tại bản Ón, bản Yên Hợp và bản Mò O Ồ Ồ.

z6941899044756-72e6ca20250825102347.jpg
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xuống hiện trường chỉ đạo ứng phó bão.

Đến thời điểm 5 giờ sáng 30/8, toàn tỉnh Quảng Trị có 194 phương tiện/608 lao động đang hoạt động trên biển. Trong đó, vùng biển ven bờ 131 phương tiện/257 lao động; vùng biển Vịnh Bắc bộ 12 phương tiện/64 lao động; vùng biển Quảng Trị 14 phương tiện/60 lao động; vùng biển Quảng Ngãi 29 phương tiện/175 lao động…

Ngay trong sáng 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong đã chủ trì cuộc họp nhanh nhằm triển khai công tác ứng phó với bão số 6 (bão Nongfa). Theo dự báo, đến 19 giờ ngày 30/8, bão đi vào đất liền Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9.

Bão có khả năng gây gió mạnh, nước dâng trên biển, gây dông, lốc trên đất liền, lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 230mm, gây ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong lưu ý: Sau ảnh hưởng của bão số 5, thì bão số 6 có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh, vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Ông Trần Phong yêu cầu, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với bão, mục tiêu là bảo đảm an toàn, tính mạng tài sản của Nhân dân.

Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và bảo đảm an toàn tại khu neo đậu; khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời Nhân dân các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở.

dsc07329-20250830093446.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong chủ trì cuộc họp.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hồ đập. Có phương án bảo đảm an toàn cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; chủ động thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để ứng phó với bão.

Hoàng Nam
