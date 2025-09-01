Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Bạn trẻ từ phương Nam về Thủ đô đón chờ xem diễu binh, diễu hành

Trọng Tài - Đức Nguyễn - Diệu Nhi

TPO - Giữa không khí náo nức trước ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ từ TP HCM đã bay ra Hà Nội để trực tiếp hòa mình vào khoảnh khắc đặc biệt của đất nước.

z6967198246000-043924e5f24ebec84bf54ad7ca1fe2b6.jpg
Bạn Đinh Thùy Dương từ TPHCM bay ra Hà Nội cùng nhóm bạn để được tận mắt chứng kiến diễu binh, diễu hành﻿. Dù Hà Nội lúc mưa lúc nắng, Dương vẫn nhận thấy mọi người rất tràn đầy khí thế và tinh thần. Cô bạn cho biết, bản thân quyết định đi ngay khi sắp xếp được công việc và học tập sau 7 năm sinh sống tại Sài Gòn. Không khí trên các tuyến phố gợi lại cho Dương cảm giác rộn ràng của những ngày 30/4 - 1/5.
z6967048394985-14ad9c844efd2b198ddc5ede6519058b.jpg
Phương Nhàn (bên trái ảnh) đón nhóm bạn Mỹ Duyên (Tp Hồ Chí Minh) cùng Alson (người Singapore) bay ra Hà Nội từ 2 ngày nay, nhóm bạn di chuyển từ khách sạn phố Cầu Giấy lên tuyến đường Liễu Giai để đón chờ xem A80﻿.
z6967048305911-175f55a7fd3bd8b955a39ae79f9f65aa.jpg
Hương Giang cùng nhóm bạn lựa chọn di chuyển tàu điện trên cao từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy để xem A80. Nhóm bạn dự kiến đi bộ đến trục Nguyễn Thái Học, sau khi các tuyến đường đã phân luồng.
z6967200001858-21a16bced10d96bfc6a19269493fee35.jpg﻿
z6967198252075-1093624096913e5f226b0fd401d78932.jpg
Bạn Phạm Linh Mỹ (đến từ Đà Nẵng) cho biết đã có mặt ở Hà Nội từ ngày 29/8 để kịp theo dõi buổi tổng duyệt sáng 30/8. Cô đặt vé từ dịp 30/4 với mong muốn bù lại tiếc nuối vì không có cơ hội tham dự A50. “Không khí ở Hà Nội hiện tại, mọi người rất vui và rất đoàn kết với nhau” - cô bạn bày tỏ và cho biết mong chờ nhất là giây phút thấy các đoàn chiến sĩ duyệt binh đi qua.
z6967198210904-9c1702b3f5c086141f4e701ebd65baf5.jpg
Các bạn trẻ từ nhiều tỉnh thành khác nhau hòa chung không khí tự hào.
z6967198220665-53a4b8705225920d7374f3ea450f4338.jpg
z6967198222954-dc88d3557316f5c451b92c095c1505e4.jpg
z6967198241687-e51c20301d7d11a04d4bcf2fc737046d.jpg
Nhiều bạn trẻ xếp hàng, giữ chỗ từ sớm chờ xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9.
z6967048401192-15170e9007a60ef289120df9bd583684.jpg
z6967048360751-3d7ec2c9763e3c0bcc6e58365ad291a9.jpg
z6967048320405-42f47cc0d12249acbb36554c297cd7da.jpg
Ga Cầu Giấy (Tuyến tàu điện Nhổn - Cầu Giấy) ghi nhận đông đảo bạn trẻ di chuyển lên các tuyến phố trung tâm.
