Bạn trẻ từ phương Nam về Thủ đô đón chờ xem diễu binh, diễu hành

TPO - Giữa không khí náo nức trước ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ từ TP HCM đã bay ra Hà Nội để trực tiếp hòa mình vào khoảnh khắc đặc biệt của đất nước.