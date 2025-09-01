Bạn trẻ từ phương Nam về Thủ đô đón chờ xem diễu binh, diễu hành

TPO - Giữa không khí náo nức trước ngày diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ từ TP HCM đã bay ra Hà Nội để trực tiếp hòa mình vào khoảnh khắc đặc biệt của đất nước.
Bạn Phạm Linh Mỹ (đến từ Đà Nẵng) cho biết đã có mặt ở Hà Nội từ ngày 29/8 để kịp theo dõi buổi tổng duyệt sáng 30/8. Cô đặt vé từ dịp 30/4 với mong muốn bù lại tiếc nuối vì không có cơ hội tham dự A50. “Không khí ở Hà Nội hiện tại, mọi người rất vui và rất đoàn kết với nhau” - cô bạn bày tỏ và cho biết mong chờ nhất là giây phút thấy các đoàn chiến sĩ duyệt binh đi qua.
Nhiều bạn trẻ xếp hàng, giữ chỗ từ sớm chờ xem diễu binh, diễu hành sáng 2/9.
Ga Cầu Giấy (Tuyến tàu điện Nhổn - Cầu Giấy) ghi nhận đông đảo bạn trẻ di chuyển lên các tuyến phố trung tâm.