'Áo xanh' dọn rác xuyên đêm trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Cô bạn cho biết thêm, bên cạnh việc phân luồng giao thông, các tình nguyện viên sẽ tham gia thu gom rác, vệ sinh môi trường; phát nước cho người dân… “Được tham gia tình nguyện ở sự kiện lớn của đất nước, tôi cảm thấy rất vui và tự hào”, cô nói. Ảnh: Xuân Tùng
Cô bạn cho biết thêm, bên cạnh việc phân luồng giao thông, các tình nguyện viên sẽ tham gia thu gom rác, vệ sinh môi trường; phát nước cho người dân… “Được tham gia tình nguyện ở sự kiện lớn của đất nước, tôi cảm thấy rất vui và tự hào”, cô nói. Ảnh: Xuân Tùng