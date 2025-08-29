'Áo xanh' dọn rác xuyên đêm trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

TPO - Từ chập tối đến khuya 29/8, trong dòng người đông đúc đón chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành, các nhóm tình nguyện viên miệt mài tỏa ra dọc các tuyến quanh khu vực tổng duyệt hỗ trợ người già, phân luồng giao thông, nhặt rác... .