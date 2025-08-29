Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Áo xanh' dọn rác xuyên đêm trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Xuân Tùng - Hoàng Mạnh Thắng - Quốc Nam - Diệu Nhi

TPO - Từ chập tối đến khuya 29/8, trong dòng người đông đúc đón chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành, các nhóm tình nguyện viên miệt mài tỏa ra dọc các tuyến quanh khu vực tổng duyệt hỗ trợ người già, phân luồng giao thông, nhặt rác... .

z6959139774698-97e5c3ad5767b20c3d4c292fac44f519.jpg
z6959139782383-8117ee37fef60264eaac81a5154297a8.jpg
Nhóm sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội dọn rác trong khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh và người cao tuổi. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng
Tình nguyện viên dọn dẹp vệ sinh giúp người dân có không gian sạch sẽ đón xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Video: Hoàng Mạnh Thắng
z6958828540901-55a0037092a564a170ac741df2a6dbb3.jpg
z6958828537412-963f06b8bbe91756c07d5bdae84e65fc.jpg
z6958828528981-010cf8be9390724efd6324af5574672c.jpg
Bạn Đào Thị Như Ý (SN 2006) - sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông là một trong những tình nguyện viên phục vụ chuỗi hoạt động diễu binh diễu hành. Như Ý cùng đồng đội có mặt trên đường Nguyễn Thái Học tham gia hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân di chuyển. “Thời tiết có mưa, nhưng không vì thế mà giảm đi sự háo hức, nhiệt tình thực hiện các công việc hỗ trợ của tình nguyện viên”, Như Ý nói.
Cô bạn cho biết thêm, bên cạnh việc phân luồng giao thông, các tình nguyện viên sẽ tham gia thu gom rác, vệ sinh môi trường; phát nước cho người dân… “Được tham gia tình nguyện ở sự kiện lớn của đất nước, tôi cảm thấy rất vui và tự hào”, cô nói. Ảnh: Xuân Tùng
z6958767210403-7d2b4ab697508177521e687b590c5ce3.jpg
Tình nguyện viên tham gia phục vụ A80 mặc dù vất vả nhưng có "đặc quyền﻿" được ngắm các khối diễu binh, diễu hành rõ hơn, gần hơn. Ảnh: Xuân Tùng
z6958767117671-61e32dcfe504b9075782d91c6d1c5803.jpg
Nguyễn Đình Hà (SN 2006) - sinh viên trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, thấy rất phấn khởi và may mắn khi được khoác áo xanh tình nguyện﻿ hỗ trợ tại ngày lễ lớn của đất nước. Đặc biệt, khi được chứng kiến không khí của người dân và các khối diễu binh diễu hành, niềm tự hào dâng trào là động lực để cậu vượt qua mệt mỏi hay điều kiện thời tiết không thuận lợi. “Tôi cùng các tình nguyện viên cũng đã chuẩn bị tinh thần tình nguyện hết mình để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao trong buổi Tổng duyệt và ngày chính thức diễn ra đại lễ”, Hà nói. Ảnh: Xuân Tùng
z6959162434542-8d23475cff20405dc43fb78375036717.jpg
z6959162434692-1db0f499c6674db77fee875ad6b2240d.jpg
z6959162437404-c9c6e0568f63778915d2af243660060f.jpg
z6959162472881-1b16c3c30dd30d74a63702a8d0f57aa6.jpg
Thanh niên tình nguyện nhặt rác, làm sạch môi trường xung quanh giúp giảm áp lực cho công nhân môi trường phục vụ A80. Ảnh: Quốc Nam
Xuân Tùng - Hoàng Mạnh Thắng - Quốc Nam - Diệu Nhi
#tình nguyện viên #tổng duyệt diễu binh #diễu hành #quốc gia #quảng trường #dịp lễ lớn #thanh niên tình nguyện #A80 #Quốc khánh 2/9

