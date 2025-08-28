'Điều lệnh bắn tim' gây sốt của khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân

TPO - Trong không khí rộn ràng của buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh vừa qua, khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân xuất hiện khi tiến về các con phố với điều lệnh đặc biệt đã “đốn tim” người xem ngay từ những nhịp đầu tiên.