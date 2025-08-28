Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

'Điều lệnh bắn tim' gây sốt của khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân

Châu Linh - Đức Nguyễn

TPO - Trong không khí rộn ràng của buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh vừa qua, khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân xuất hiện khi tiến về các con phố với điều lệnh đặc biệt đã “đốn tim” người xem ngay từ những nhịp đầu tiên.

z6951616329640-9246f6fecc863f49b40c6b69bbe14b47.jpg
Hình ảnh vừa đi, vừa đồng loạt "bắn tim" tới nhân dân của khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân﻿ lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội những ngày qua với các tên gọi như "khối bắn tim﻿", "bắn tim điều lệnh".
z6951612459574-00c922e975020bf71192da07d9a124dc.jpg
z6951616783630-6d3eb70b9d6ddb3ab2cbaed920352914.jpg
z6951617290388-7dfb3f51a9873cd29e961005c556b29f.jpg
Trên mạng xã hội, những đoạn clip do người dân ghi nhận nhanh chóng lan tỏa, đi kèm các bình luận khen ngợi tính kỷ luật, thần thái chuyên nghiệp của khối Nam sĩ quan Công an nhân văn. Giữa nhịp đi đều tăm tắp, người xem cũng cảm nhận được hình ảnh chiến sĩ, công an hiện đại, trẻ trung.
z6951669109202-fbcd8d676596e34ff120e7c60e8dce80.jpg﻿
z6951617835245-51e7bd24007ce4e2e0996b9d7d64b107.jpg﻿
z6951617729204-6d885f5960af295d89976999d445cdb1.jpg
Người dân háo hức ghi lại khoảnh khắc thú vị của khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân.
z6951616557694-269fad8563afc94604216d15f992504c.jpg
z6951617459370-f94ab039d8c5648f502e5fefd69a8e0a.jpg
Không chỉ Khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, khối Cảnh sát cơ động đồng loạt giơ hai tay chào bà con theo hiệu lệnh chỉ huy, khiến khán giả hai bên đường hò reo không ngớt.
Châu Linh - Đức Nguyễn
#Cảnh sát nhân dân #bắn tim #diễu binh #kỷ luật cảnh sát #sĩ quan Công an Nhân dân #chính quy #tinh nhuệ #hiện đại

