'Điều lệnh bắn tim' gây sốt của khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân

TPO - Trong không khí rộn ràng của buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh vừa qua, khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân xuất hiện khi tiến về các con phố với điều lệnh đặc biệt đã “đốn tim” người xem ngay từ những nhịp đầu tiên.
Trên mạng xã hội, những đoạn clip do người dân ghi nhận nhanh chóng lan tỏa, đi kèm các bình luận khen ngợi tính kỷ luật, thần thái chuyên nghiệp của khối Nam sĩ quan Công an nhân văn. Giữa nhịp đi đều tăm tắp, người xem cũng cảm nhận được hình ảnh chiến sĩ, công an hiện đại, trẻ trung.
Người dân háo hức ghi lại khoảnh khắc thú vị của khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân.
Không chỉ Khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, khối Cảnh sát cơ động đồng loạt giơ hai tay chào bà con theo hiệu lệnh chỉ huy, khiến khán giả hai bên đường hò reo không ngớt.