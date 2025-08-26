Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Danh sách 40 điểm tiếp nước, bánh miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành

Tường Kha
TPO - Trong các ngày 27, 30/8 và ngày 2/9, Thành Đoàn Hà Nội chủ trì, triển khai 40 điểm “tiếp sức” dọc các tuyến trung tâm diễn ra diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các điểm này sẽ cấp phát nước, bánh và nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân.

Mỗi điểm này có 20 – 30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời phát đồ ăn, nước uống cho người dân.

8237ea5092f61aa843e7.jpg
Tình nguyện viên phát nước trong ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Ba Đình.
﻿Ảnh: TĐHN

Được biết, nhằm phục vụ hỗ trợ chuỗi hoạt động Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thành Đoàn Hà Nội đã huy động, tập huấn 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Các tình nguyện viên đảm nhận nhiều phần việc, từ tiếp đón, hỗ trợ các đoàn đại biểu, nhân dân đến từ các tỉnh thành và các đoàn khách quốc tế đến công tác đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...

Công việc được thực hiện trên địa bàn rộng trải dài từ khán đài tại Quảng trường Ba Đình đến hơn 10km đường phố trên các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

03835b2e2288aad6f399-6385.jpg
Hình ảnh trạm "tiếp sức" nổi bật với dòng chữ "Hà Nội xin chào, yêu thương gửi trao" quen thuộc trong những ngày hợp luyện diễu binh diễu hành. Ảnh: TĐHN

Danh sách 40 điểm "tiếp sức" xem diễu binh, diễu hành:

STT
 Địa điểm
 STT
 Địa điểm
1
 Vỉa hè vườn hoa Lê Trực
 21
 Ga Hà Nội điểm 1 (Cổng 1)
2
 Vỉa hè tòa nhà số 8B Lê Trực
 22
 Ga Hà Nội điểm 2 (Cổng 2)
3
 Vỉa hè đường Hùng Vương giao Trần Phú
 23
 Khách sạn Hotel du Parc Hanoi (Số 84 phố Trần Nhân Tông) mặt đường Lê Duẩn
4
 Vỉa hè Cổng trụ sở Uỷ ban MTTQ phường Ba Đình - Số 68 Nguyễn Thái Học
 24
 Vỉa hè phố Trần Nhân Tông giao Trần Bình Trọng
5
 Vỉa hè cổng Ngân hàng Agribank - Số 52 Nguyễn Thái Học
 25
 Vỉa hè phía hồ Thiền Quang đối diện cổng Công viên Thống Nhất
6
 Vỉa hè phố Nguyễn Thái Học (Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, số 40-42 Nguyễn Thái Học)
 26
 Vườn hoa góc phố Hàng Bông - Tràng Thi
7
 Vỉa hè Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI - số 5 đường Lê Duẩn
 27
 Vỉa hè Bảo hiểm xã hội Việt Nam - số 7 phố Tràng Thi
8
 Khu vực vỉa hè Nhà hát Chèo VN - Số 71 Kim Mã
 28
 Vườn hoa Nhà Hát Lớn
9
 Trụ sở Ban Quản lý dự án phường Ngọc Hà - 248 Kim Mã
 29
 Vỉa hè Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
10
 Vỉa hè đầu ngõ 294 Kim Mã
 30
 Vỉa hè đối diện Vườn hoa Bác Cổ
11
 Vỉa hè khu vực Đoàn ngoại giao Vạn Phúc
 31
 Đầu ngã tư phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Khay
12
 Vỉa hè Ngã tư Vạn Bảo - Kim Mã
 32
 Vỉa hè Trụ sở Trung Ương MTTQ Việt Nam - số 48A phố Tràng Thi
13
 Vỉa hè phố Kim Mã (Tòa Vinhomes Metropolis Apartment số 29 phố Liễu Giai)
 33
 Vỉa hè Bệnh viện Việt Đức
14
 Vỉa hè tòa Capital Place - số 29 phố Liễu Giai
 34
 Siêu thị điện máy Nguyễn Kim Tràng Thi - 10B phố Tràng Thi
15
 Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ phường Ngọc Hà - Số 25 Liễu Giai
 35
 Vỉa hè vườn hoa Tây Sơn
16
 Vỉa hè Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - số 2 Liễu Giai
 36
 Đầu ngã tư Hàng Khay - Bà Triệu
17
 Vỉa hè khu vực Nhà khách dân tộc
 37
 Vỉa hè Nhà hát Kịch Hà Nội - số 42 phố Tràng Tiền
18
 Vỉa hè Văn Cao - Quần Ngựa (Trụ sở UBND phường Liễu Giai cũ)
 38
 Tòa nhà 26, 24 phố Tràng Tiền
19
 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cạnh 85A Nguyễn Thái Học)
 39
 Vỉa hè cửa hàng Prada, Cổ Tân
20
 Vỉa hè Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - số 118 đường Lê Duẩn
 40
 Vỉa hè trước Trụ sở Hội Người mù Việt Nam
Tường Kha
#Thành Đoàn Hà Nội #tình nguyện viên #địa chỉ 40 điểm #phát bánh miễn phí #phát nước miễn phí #diễu hành #A80 #diễu binh #80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 #dịch vụ cộng đồng #Quốc khánh 2/9

