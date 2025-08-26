Danh sách 40 điểm tiếp nước, bánh miễn phí cho người dân xem diễu binh, diễu hành

TPO - Trong các ngày 27, 30/8 và ngày 2/9, Thành Đoàn Hà Nội chủ trì, triển khai 40 điểm “tiếp sức” dọc các tuyến trung tâm diễn ra diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các điểm này sẽ cấp phát nước, bánh và nhu yếu phẩm miễn phí cho người dân.

Mỗi điểm này có 20 – 30 tình nguyện viên tham gia phân luồng, hướng dẫn, giữ gìn vệ sinh môi trường; đồng thời phát đồ ăn, nước uống cho người dân.

Tình nguyện viên phát nước trong ngày hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Ba Đình.

﻿Ảnh: TĐHN

Được biết, nhằm phục vụ hỗ trợ chuỗi hoạt động Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thành Đoàn Hà Nội đã huy động, tập huấn 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Các tình nguyện viên đảm nhận nhiều phần việc, từ tiếp đón, hỗ trợ các đoàn đại biểu, nhân dân đến từ các tỉnh thành và các đoàn khách quốc tế đến công tác đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...

Công việc được thực hiện trên địa bàn rộng trải dài từ khán đài tại Quảng trường Ba Đình đến hơn 10km đường phố trên các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Hình ảnh trạm "tiếp sức" nổi bật với dòng chữ "Hà Nội xin chào, yêu thương gửi trao" quen thuộc trong những ngày hợp luyện diễu binh diễu hành. Ảnh: TĐHN

Danh sách 40 điểm "tiếp sức" xem diễu binh, diễu hành: