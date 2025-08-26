Giáo sư Trần Xuân Bách: Theo đuổi sự đổi mới, phải chấp nhận việc 'phủ nhận' chính mình

TPO - Theo GS Trần Xuân Bách, bất kỳ ai theo đuổi sự đổi mới, đều phải chấp nhận việc "phủ nhận" chính mình hoặc bị người khác phủ nhận... Và, trong bối cảnh đổi mới liên tục này, mọi tổ chức, mọi ngành nghề đều cần tích cực tìm kiếm cho mình những công việc, nhiệm vụ mới để tạo ra giá trị trong tương lai.

Chiều 26/8, Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Diễn đàn "Tuổi trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên đất nước vươn mình".

Anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại chương trình.

Khai mạc chương trình, anh Nguyễn Nhất Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên MTTQ, các đoàn thể Trung ương khẳng định, để hiện thực hóa khát vọng phát triển của đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa đặc biệt. Sự đồng lòng, gắn bó giữa các giai tầng xã hội sẽ tạo nên nguồn sức mạnh đưa Việt Nam tiến bước vững chắc.

Theo anh Linh, tuổi trẻ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cùng ôn lại lịch sử, lắng nghe, chia sẻ, hiến kế, cùng nhau tìm ra những giải pháp, hành động cụ thể nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của dân tộc ta.

Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham dự chương trình.

Chia sẻ tại chương trình về khát vọng cống hiến và trách nhiệm của thế hệ trẻ, GS Trần Xuân Bách - giảng viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, không gian sáng tạo không phải đặc quyền của những người có nhiều lợi thế mà thuộc về tất cả mọi người.

Người thủ lĩnh Đoàn cần khơi dậy những “miền sáng tạo” ấy, kết nối và trao điều kiện để mỗi cá nhân trở thành chủ thể sáng tạo, chủ động đóng góp giải pháp hữu ích cho cộng đồng.

GS Trần Xuân Bách chia sẻ tại chương trình.

Theo GS Bách, thế giới khoa học luôn vận động không ngừng và chính bản chất của nó là sự khám phá cái mới. Điều này đồng nghĩa với việc những người làm khoa học, hay rộng hơn là bất kỳ ai theo đuổi sự đổi mới, đều phải chấp nhận việc "phủ nhận" chính mình hoặc bị người khác phủ nhận.

"Khi một khám phá mới ra đời, nó có thể thay thế những gì đã biết, đẩy chúng ta đi xa hơn. Và trong bối cảnh đổi mới liên tục này, mọi tổ chức, mọi ngành nghề đều cần tích cực tìm kiếm cho mình những công việc, nhiệm vụ mới để tạo ra giá trị trong tương lai", GS Bách nói.

Theo GS Bách, lịch sử phát triển của các nền kinh tế vĩ đại, như Hàn Quốc hay Trung Quốc trong những thập kỷ gần đây, đã chỉ ra một điều quan trọng: để thực sự bứt phá và thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình", các quốc gia phải tạo ra giá trị đổi mới - thứ ảnh hưởng đến "giá trị đại dương xanh". Điều này có nghĩa là chúng ta phải chuyển mình, không chỉ dừng lại ở việc cải thiện cái đã có mà phải tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, quá trình đổi mới không hề dễ dàng, không thể thực hiện trong một sớm một chiều. Nó đòi hỏi một sự kết hợp mạnh mẽ giữa việc khai phóng trong cách làm và khai phóng trong phạm vi mở rộng tầm nhìn, tiếp cận những thị trường mới, thúc đẩy việc trao đổi, học hỏi lẫn nhau để tìm ra những hướng đi mới.

Tuổi trẻ MTQT, các đoàn thể Trung ương tổ chức lễ phát động ủng hộ nhân dân Cuba, thể hiện tình cảm thủy chung, son sắt của nhân dân Việt Nam với bạn bè truyền thống.

Trong khuôn khổ chương trình, Diễn đàn “Tuổi trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên đất nước vươn mình” cũng đã được diễn ra với nhiều tham luận như “Thanh niên hợp tác xã - xung kích đổi mới sáng tạo vì sức mạnh đoàn kết và phát triển bền vững đất nước” - Đoàn Thanh niên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam”.

“Tuổi trẻ báo chí xung kích lan tỏa tinh thần đại đoàn kết trong kỷ nguyên số” - Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam; “Tập hợp đoàn kết khối doanh nhân trẻ góp phần xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới” - Đoàn Thanh niên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...