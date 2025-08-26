Viết tiếp câu chuyện yêu nước thời đại mới

TP - Trong không khí rộn ràng của những ngày Tháng Tám lịch sử, một làn sóng mang tên “Tự hào Việt Nam” đang cuồn cuộn chảy trên khắp các nẻo đường đất nước, từ không gian mạng đến những hành động thiết thực cho cộng đồng. Thế hệ trẻ đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng ngôn ngữ của thời đại mới, hiện đại và đầy sáng tạo, với trái tim nóng hổi, tràn đầy nhiệt huyết.

Phủ đỏ mạng xã hội

Chiến dịch truyền thông toàn quốc “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn phát động là một điểm nhấn của tuổi trẻ cả nước hướng tới ngày đại lễ của đất nước - 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chiến dịch đã nhanh chóng tạo nên sức lan tỏa rộng lớn, khơi dậy tinh thần tự hào, ý chí tự cường dân tộc và niềm tin vào tương lai cho trong mỗi người trẻ.

Bạn trẻ tham gia lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hà Nội ẢNH: XUÂN TÙNG

Với chiến dịch này, T.Ư Đoàn ban hành bộ nhận diện #TuhaoVietNam. Ngay sau khi bộ nhận diện được phát hành, lập tức đã tạo nên một trong những trend (trào lưu) yêu nước nhất hiện nay. Đó chính là việc hàng triệu profile cá nhân trên Facebook, Zalo, Instagram… đồng loạt khoác lên mình một màu đỏ rực rỡ với biểu tượng #TuhaoVietNam. Bạn trẻ đồng loạt “phủ đỏ” mạng xã hội bằng việc thay đổi ảnh đại diện, ảnh bìa, đăng tải các nội dung, hình ảnh, video thể hiện niềm tự hào về lá cờ Tổ quốc, về các thành tựu của đất nước và sử dụng hashtag chính thức #TuhaoVietNam.

Hành động tưởng chừng đơn giản ấy lại chứa đựng một sức mạnh tinh thần to lớn. Mỗi avatar (hình đại diện) được thay không chỉ một bức hình, mà còn là lời khẳng định về lòng tự tôn dân tộc, về tinh thần luôn hướng về nguồn cội và thể hiện ngọn lửa nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến.

Chiến dịch còn trao quyền cho mỗi bạn trẻ trở thành một “đại sứ” tự hào, khuyến khích họ sáng tạo nội dung số như video ngắn, phóng sự trên các nền tảng TikTok, CapCut... gắn với các ca khúc như “Made in Việt Nam”, “Nhà tôi có treo một lá cờ”, để kể câu chuyện về niềm tự hào dân tộc theo góc nhìn độc đáo, trẻ trung của riêng mình. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: Biến “Tự hào Việt Nam” không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà thành một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ, một biểu tượng của tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm với Tổ quốc.

Sáng tạo và hiện đại hơn nữa, chiến dịch còn ra mắt không gian số trải nghiệm thực tế ảo “Tự hào Việt Nam 360 độ”, cho phép các bạn trẻ được sống trong những giây phút lịch sử hào hùng của năm 1945. Đây không chỉ là một trải nghiệm công nghệ, mà là cách chân thực và sống động nhất để thế hệ trẻ hiểu, cảm nhận và thấm thía giá trị của độc lập, tự do.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước trang trí phủ đỏ cờ Tổ quốc và bộ nhận diện từ trường học, đường phố đến từng ngõ nhỏ; đồng thời, tổ chức những chuyến về nguồn, thăm hỏi, tặng quà đầy ắp tình nghĩa tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, liệt sĩ nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ hôm nay.

Bùng nổ bản hòa ca của lòng yêu nước

Cùng nhịp đập ấy, vào ngày 8/8, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã phát động Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Chiến dịch không áp đặt một khuôn mẫu nào, mà trao quyền cho mỗi người trẻ, các nhà sáng tạo nội dung thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo cách riêng của mình. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tạo không khí thi đua sôi nổi, khuyến khích thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động, việc làm cụ thể, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Tại chặng 2 của chiến dịch, trong ngày hội non sông, lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra đồng loạt trên toàn quốc (ngày 16/8), đã tạo nên một bản hoà ca yêu nước bùng nổ cảm xúc, tại 7 điểm cầu cấp Trung ương, 34 điểm cấp tỉnh và 3.334 điểm cấp xã. Quốc ca vang lên cùng lá cờ đỏ Tổ quốc tung bay phấp phới từ địa đầu Tổ quốc cột cờ Lũng Cú đến đất mũi Cà Mau.

Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chia sẻ, đây là thời khắc mà tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đang lan tỏa mạnh mẽ, từ quảng trường Ba Đình lịch sử tới những bản làng xa xôi, từ đảo tiền tiêu đến những con phố rợp bóng cờ hoa. Theo anh Lâm, chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ là một buổi lễ, mà còn là một bản hòa ca của lòng yêu nước, vang lên đồng thời ở mọi miền Tổ quốc.

Anh Lâm kêu gọi, mỗi hội viên, thanh niên hãy biến cảm xúc hôm nay thành những hành động cụ thể và bền bỉ, để lá cờ Tổ quốc và tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” hiện diện trong từng việc làm; từ những sản phẩm sáng tạo lan tỏa thông điệp yêu nước trên mạng xã hội, đến những ngày miệt mài tình nguyện, học tập, lao động, khởi nghiệp.

Tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được tuổi trẻ cả nước biến thành hành động cụ thể. Trên cả nước, các cấp bộ Hội đã trao tặng gần 16.000 lá cờ Tổ quốc, 3.000 ảnh Bác Hồ; thực hiện gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 2.000 hoạt động tham quan di tích lịch sử và trao tặng gần 2.500 suất quà... Những con số này không chỉ thể hiện sức mạnh đoàn kết mà còn là minh chứng cho tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ Việt Nam.

Yêu nước bằng hành động cụ thể

Tinh thần yêu nước không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà đã biến thành những hành động cụ thể, sôi nổi và đầy trách nhiệm. Tối 19/8 tại TPHCM, T.Ư Đoàn phối hợp với nhóm nhạc DTAP và công ty VMAS cho ra mắt album “Made in Vietnam” gồm 16 ca khúc, quy tụ 25 giọng hát của nhiều thế hệ. Đặc biệt, MV “Nhà tôi có treo một lá cờ” trở thành biểu tượng âm nhạc mới, nơi âm giai hiện đại hòa cùng nhịp đập tự hào dân tộc. Nghệ sĩ trẻ Thịnh Kainz (DTAP) chia sẻ: “Càng đi sâu vào văn hóa dân tộc, chúng tôi càng thêm yêu quê hương đất nước mình”.

Cùng với âm nhạc, hành trình chuyến xe “Tự hào Việt Nam” cũng khởi động, mang theo những câu chuyện thời hoa lửa, những giai điệu tự hào để lăn bánh qua các vùng đất lịch sử. Chuyến xe khởi hành từ TPHCM, lần lượt đi qua các tỉnh, thành: Đắk Lắk, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Nghệ An, Phú Thọ. Điểm cuối của Hành trình sẽ diễn ra tại Hà Nội với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Tự hào Việt Nam. Trong khuôn khổ chuỗi hành trình, các nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên tại các địa phương sẽ cùng tham gia hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, cùng hoạt động an sinh xã hội.

“Thông qua chiến dịch Tự hào Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tin tưởng rằng, niềm tự hào là di sản luôn có sẵn trong mỗi trái tim người Việt. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, những người trẻ chúng ta hãy cùng nhau biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, viết tiếp bản hùng ca của dân tộc, chung sức xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, vững bước tiến vào tương lai” Chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư chia sẻ tại lễ khởi động hành trình chuyến xe Tự hào Việt Nam

Ở Hà Nội, 8.800 tình nguyện viên tiêu biểu được chọn lựa kỹ lưỡng từ 43 trường đại học, cao đẳng và các phường xã để phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những ngày này, các tình nguyện viên chăm chỉ rèn luyện sức khoẻ, trang bị kỹ năng, kiến thức, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Đại lễ 2/9.

Các tình nguyện viên áo xanh đảm nhận các nhiệm vụ: Phát nhu yếu phẩm, hướng dẫn đại biểu, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trên 3 tuyến diễu binh, diễu hành chính… Những ngày qua, 8.800 tình nguyện viên với tinh thần nhiệt huyết tuổi trẻ không kể vất vả, nắng mưa đồng hành, hỗ trợ trong 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2.

Bạn Phan Thế Bảo, đội trưởng đội hình tình nguyện viên của Phenikaa tại sự kiện A80 nói, cảm thấy may mắn và tự hào khi được sống trong những ngày đất nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

“Niềm tự hào lớn nhất của tôi được làm người Việt Nam máu đỏ, da vàng. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực tiếp nối trang sử hào hùng của cha anh, sẵn sàng viết nên những trang sử mới cho một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong tương lai không xa”, Bảo nói.