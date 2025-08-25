Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

'Nàng thơ' tạo dáng chụp ảnh trên phố Hàng Mã phủ đỏ sắc cờ mừng Quốc khánh 2/9

Nam Giang

TPO - Trước thềm kỷ niệm Quốc khánh 2/9, không khí mua sắm và trang trí trên phố Hàng Mã trở nên rộn ràng, hút khách, đặc biệt các "nàng thơ" nhộn nhịp đến chụp ảnh check in.

hang-ma-anh-1.jpg
Không khí rộn ràng kỷ niệm Quốc khánh 2/9﻿ đang lan tỏa khắp phố phường Thủ đô. Điểm nhấn là con phố Hàng Mã rợp cờ đỏ sao vàng, trang trí bắt mắt, thu hút người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ, "nàng thơ" chụp ảnh, check-in﻿ tại đây.
tp-hang-ma-anh-2.jpg
Từng hàng cờ hoa được trang trí bắt mắt, hòa cùng sắc đỏ vàng﻿ phủ kín cả dãy phố, tạo nên khung cảnh rực rỡ khiến phố Hàng Mã lúc nào cũng nhộn nhịp, đông khách.
tp-hang-ma-anh-3.jpg
tp-hang-ma-anh-3b.jpg
Ghi nhận của PV những ngày gần đây có hàng trăm lượt các bạn trẻ mỗi ngày, đặc biệt là các "nàng thơ" đến Hàng Mã để chụp ảnh check-in, hòa chung không khí rộn ràng hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
tp-hang-ma-anh-4.jpg
Với background rực rỡ cờ đỏ sao vàng﻿, không khó để các "nàng thơ" có được những bức ảnh ưng ý.
tp-hang-ma-anh-6b.jpg
Dù tấp nập nhưng con phố vẫn giữ được sự thông thoáng nhất định để người đi bộ có được những góc chụp ưng ý.
tp-hang-ma-anh-6c.jpg
tp-hang-ma-anh-7.jpg
Các gian hàng san sát nhau ở phố Hàng Mã đồng loạt khoe sắc đỏ rực, bày bán ngập tràn những món đồ như nón lá, khăn, cờ, sticker dán... Các bạn trẻ vừa có thể lựa chọn những món đồ trang trí, vừa có những góc chụp độc đáo.
tp-hang-ma-anh-8.jpg
Lá cờ quốc kỳ nhỏ xinh là phụ kiện không thể thiếu khi chụp ảnh trong những ngày này.
tp-hang-ma-anh-9.jpg
tp-hang-ma-anh-9b.jpg
tp-hang-ma-anh-10.jpg
Mỗi góc phố đều trở thành nơi check-in tuyệt đẹp.
tp-hang-ma-anh-10b.jpg
"Hôm trước tình cờ em đi qua thì thấy bất ngờ bởi sự rực rỡ ở con phố này nên em quyết tâm rủ bạn lên đây chụp ảnh bằng được", em Thủy (Hà Nội) chia sẻ.
tp-hang-ma-anh-11.jpg
tp-hang-ma-anh-11b.jpg
Thiếu nữ thả dáng trên phố Hàng Mã.
tp-hang-ma-anh-12.jpg
Bên cạnh Hàng Mã, Hàng Lược cũng rực rỡ bởi hàng nghìn lá cờ mini được kết thành mái vòm đỏ thắm.
tp-hang-ma-anh-13.jpg
Góc phố Hàng Lược rộn ràng không khí đại lễ.
tp-hang-ma-anh-5.jpg
tp-hang-ma-anh-5b.jpg
Thay vì chen vào phố Hàng Mã, nhiều "nàng thơ" ra phố Hàng Lược với góc check-in thông thoáng hơn.
tp-hang-ma-anh-6.jpg
tp-hang-ma-anh-14.jpg
Một góc check-in hút bạn trẻ với hình quốc kỳ được vẽ trên cửa.
Nam Giang
#Hàng Mã #cờ hoa #cờ Tổ quốc #nàng thơ #rực rỡ #thiếu nữa #Hàng Lược #chụp ảnh check in 2/9

