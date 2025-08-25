'Nàng thơ' tạo dáng chụp ảnh trên phố Hàng Mã phủ đỏ sắc cờ mừng Quốc khánh 2/9

TPO - Trước thềm kỷ niệm Quốc khánh 2/9, không khí mua sắm và trang trí trên phố Hàng Mã trở nên rộn ràng, hút khách, đặc biệt các "nàng thơ" nhộn nhịp đến chụp ảnh check in.