'Nàng thơ' tạo dáng chụp ảnh trên phố Hàng Mã phủ đỏ sắc cờ mừng Quốc khánh 2/9

TPO - Trước thềm kỷ niệm Quốc khánh 2/9, không khí mua sắm và trang trí trên phố Hàng Mã trở nên rộn ràng, hút khách, đặc biệt các "nàng thơ" nhộn nhịp đến chụp ảnh check in.
Ghi nhận của PV những ngày gần đây có hàng trăm lượt các bạn trẻ mỗi ngày, đặc biệt là các "nàng thơ" đến Hàng Mã để chụp ảnh check-in, hòa chung không khí rộn ràng hướng đến kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Các gian hàng san sát nhau ở phố Hàng Mã đồng loạt khoe sắc đỏ rực, bày bán ngập tràn những món đồ như nón lá, khăn, cờ, sticker dán... Các bạn trẻ vừa có thể lựa chọn những món đồ trang trí, vừa có những góc chụp độc đáo.
Thiếu nữ thả dáng trên phố Hàng Mã.
Thay vì chen vào phố Hàng Mã, nhiều "nàng thơ" ra phố Hàng Lược với góc check-in thông thoáng hơn.