Chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', lan tỏa niềm tự hào trong tim

TPO - Đồng loạt tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi, tuổi trẻ Đà Nẵng cùng nhau lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa cũng được triển khai, góp sức trẻ vì cộng đồng.