Chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', lan tỏa niềm tự hào trong tim

TPO - Đồng loạt tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi, tuổi trẻ Đà Nẵng cùng nhau lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa cũng được triển khai, góp sức trẻ vì cộng đồng.
Theo anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một phong trào lớn, có ý nghĩa sâu sắc do Hội LHTN Việt Nam phát động, nhằm phát huy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.