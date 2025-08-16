Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi', lan tỏa niềm tự hào trong tim

Giang Thanh

TPO - Đồng loạt tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi, tuổi trẻ Đà Nẵng cùng nhau lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa cũng được triển khai, góp sức trẻ vì cộng đồng.

tp-toi-yeu-to-quoc-toi-3.jpg
Ngày 16/8, Thành Đoàn – Hội LHTN TP Đà Nẵng﻿ tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Quảng trường 29/3. Cùng với đó, tại 93 xã, phường trên toàn thành phố, các cấp bộ Đoàn – Hội cũng đồng loạt hưởng ứng. Ảnh: Giang Thanh
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-4.jpg
Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi﻿ hướng đến kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) được Hội LHTN Việt Nam TP. Đà Nẵng triển khai từ tháng 7/2025 đến tháng 9/2025.
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-11.jpg
Trong đó, hành trình được chia thành 3 chặng với các nội dung: Tuổi trẻ tri ân, Tự hào bản hùng ca dân tộc và Tự hào Việt Nam.
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-12.jpg
Trong sáng 16/8, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên trên toàn thành phố đã cùng nhau chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thể hiện tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ﻿. Trong màu áo xanh thanh niên, tinh thần tuổi trẻ và lòng tự hào dân tộc lan tỏa mạnh mẽ.
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-1.jpg
Sau lễ chào cờ, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng đã thăm và tặng quà các hộ gia đình liệt sĩ trên địa bàn.
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-2.jpg
Đây là hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, đồng loạt tại 93 xã, phường của Đà Nẵng, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa để góp sức vì cộng đồng.
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-14.jpg
Trong trang phục áo cờ đỏ sao vàng, các bạn trẻ của Đoàn phường Thanh Khê đã trang trọng tổ chức lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi﻿. Đồng thời, các Chi đoàn cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn như: Tặng quà các hộ khó khăn, ra quân vệ sinh môi trường﻿, thăm địa chỉ đỏ…
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-10.jpg
Ngoài ra, tuổi trẻ Đà Nẵng cũng góp sức trong chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, tổ chức hành trình trò chơi lớn gắn với hoạt động về nguồn, xây đường cờ Tổ quốc…
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-8.jpg
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-6.jpg
Theo anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng, “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là một phong trào lớn, có ý nghĩa sâu sắc do Hội LHTN Việt Nam phát động, nhằm phát huy lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới.
tp-toi-yeu-to-quoc-toi-9.jpg
“Năm nay, phong trào diễn ra 3 chặng vào những giai đoạn, ngày kỷ niệm quan trọng của đất nước. Các hoạt động đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của thế hệ trẻ, đồng thời, cổ vũ thanh niên﻿ không ngừng rèn luyện, cống hiến vì cộng đồng và sự nghiệp phát triển của đất nước”, anh Duân nói.
Giang Thanh
#Chào cờ Tổ quốc tôi #Đà Nẵng #Thanh niên #Niềm tự hào dân tộc #Quốc khánh Việt Nam #Tôi yêu Tổ quốc tôi #cờ đỏ sao vàng #tuổi trẻ Đà Nẵng #Hội LHTN Việt Nam

