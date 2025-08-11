Chia sẻ ảo, trao giá trị thật

TP - Những hoạt động “tình nguyện số” đang được tuổi trẻ Ðà Nẵng triển khai đã tạo ra giá trị thật từ không gian ảo. Những lượt thích, chia sẻ, bình luận trên không gian mạng góp phần mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Chương trình tình nguyện trực tuyến gây quỹ cho hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” của Thành Ðoàn Ðà Nẵng. Ảnh: Giang Thanh

Kết nối thế hệ

Dịp kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, bên cạnh các hoạt động tri ân người có công, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ, địa chỉ đỏ, Đoàn phường Hòa Xuân còn phát động mô hình “Nhật ký tri ân - Lá thư xanh gửi trái tim đỏ”. Ngay sau khi phát động, những lá thư liên tục được gửi về Đoàn phường với nhiều hình thức, từ những bức thư tay nắn nót, những bức vẽ đầy màu sắc, đến những đoạn ghi âm, những video chứa đựng tình cảm, sự biết ơn của thế hệ trẻ đến các anh hùng liệt sĩ, thế hệ cha ông đã ngã xuống để bảo vệ độc lập, tự do của đất nước.

Hastag #Lathuxanhguitraitimdo được lan tỏa, các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh chia sẻ trên facebook, nhắc nhớ mỗi người về sự hi sinh của bao lớp người đi trước. Theo chị Nguyễn Thị Bích Ngân, Bí thư Đoàn phường Hòa Xuân, “những lá thư xanh gửi trái tim đỏ” được chia sẻ trên mạng xã hội góp phần thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, là sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với sự hi sinh của các thế hệ đi trước.

“Đó cũng là cách để mạng xã hội trở thành nơi kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ đi trước và thế hệ hôm nay. Qua đó, thêm nhiều người trẻ cùng hiểu, cùng lan tỏa lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc”, chị Ngân nói.

Năm nay, hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” của Thành Đoàn Đà Nẵng đặc biệt hơn so với các năm. Bởi công trình thanh niên trao tặng trong hành trình này được góp lại bởi những lượt thích, lượt chia sẻ trên mạng xã hội facebook. Để gây quỹ, chương trình tình nguyện trực tuyến “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” được phát động rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội của tuổi trẻ Đà Nẵng, kéo dài trong 10 ngày. Góp đủ 10.000 lượt chia sẻ công khai, các bạn đoàn viên thanh niên chung tay trao tặng công trình thanh niên trị giá 30 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà (Đồn biên phòng Hải Vân).

Chỉ trong thời gian ngắn, những hastag #Tuoitrevibiendaoquehuong, #HonSonCha, #TuoitreDaNang, #HoisinhvienthanhphoDaNang được lan tỏa mạnh mẽ cùng bài đăng về chương trình tình nguyện “số” tuổi trẻ vì biển đảo quê hương. Con số lượt chia sẻ nhanh chóng cán đích và vượt qua mốc 10.000. Chuyến hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đến với Hòn Sơn Chà không chỉ mang theo những phần quà vật chất, mà còn mang theo tình cảm, sự ủng hộ của hàng ngàn bạn trẻ gửi đến các chiến sĩ biên phòng.

Tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực

Theo anh Phùng Nhật Tuyên, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Thành Đoàn Đà Nẵng), chương trình tình nguyện trực tuyến góp phần lan tỏa giá trị, ý nghĩa của hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” trên nền tảng mạng xã hội. Thông qua đó, thông điệp của hành trình có thể tiếp cận gần hơn với các bạn trẻ.

“Mỗi lượt thích, chia sẻ, bình luận trên không gian ảo đều mang lại những giá trị thật. Chúng tôi mong muốn khuyến khích người trẻ sử dụng mạng xã hội để lan tỏa những điều tốt đẹp, chung tay góp phần tạo ra những việc làm tử tế trong đời sống”, anh Tuyên nói.

Thời gian qua, sử dụng hiệu quả các nền tảng mạng xã hội, Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai nhiều hoạt động tình nguyện “số”, qua đó, truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ các phong trào của tổ chức Đoàn, Hội, Đội đến đông đảo các bạn trẻ. Có thể kể đến như các chương trình livestream tương tác cung cấp thông tin về chính sách pháp luật được tổ chức định kỳ; cuộc thi Tiktok Dance Cover tạo sân chơi thu hút đông đảo học sinh, sinh viên; “số hóa” địa chỉ đỏ; thắp sáng “Ngọn nến tri ân”...

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, xác định rõ mạng xã hội là kênh thông tin, truyền thông hiệu quả đến các bạn đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay, Thành Đoàn đã phát triển các hoạt động, phong trào, mô hình… gắn với các nền tảng mạng xã hội, tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, đem lại những giá trị thiết thực.

“Thông qua các nền tảng mạng xã hội, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp cận gần hơn, dễ dàng hơn đến với các bạn trẻ, thu hút và tập hợp sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Ngoài ra, thông qua các chương trình, hoạt động, mô hình tình nguyện trên không gian số, các bạn trẻ đã quan tâm, biết sử dụng các trang mạng xã hội một cách hiệu quả, có ý nghĩa, góp phần tạo ra những giá trị thật trong đời sống”, anh Hùng nói thêm.