Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc tại Huế

TPO - Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho đoàn Hà Nội, giải Nhì thuộc về đoàn Ninh Bình, đoàn An Giang giành giải Ba.

Ngày 10/8, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025 tổ chức chương trình tổng kết và trao giải tại TP Huế. Tham dự có ông Nguyễn Chí Tài - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức hội thi.

Vòng chung kết hội thi﻿ diễn ra tại TP Huế thu hút sự tham gia của 193 thí sinh xuất sắc trong cả nước

Trước đó, vòng chung kết hội thi diễn ra tại TP Huế đã thu hút 193 thí sinh xuất sắc đến từ 24 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.

Các thí sinh tranh tài ở 7 bảng thi, gồm bảng A (tiểu học), bảng B (THCS), bảng C1 (THPT chuyên), bảng C2 (THPT không chuyên), bảng D1 (sản phẩm sáng tạo dành cho tiểu học), bảng D2 (sản phẩm sáng tạo dành cho THCS) và bảng D3 (sản phẩm sáng tạo dành cho THPT).

Bên cạnh đó, 86 thí sinh tham gia vòng chung kết Hội thi Tin học trẻ mở rộng về toán tư duy và tư duy thuật toán, thi đấu ở 3 bảng: M1 (tiểu học), M2 (THCS) và M3 (THPT).

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao tổng cộng 142 giải thưởng cho các thí sinh xuất sắc. Trong đó, giải Nhất được trao cho 6 thí sinh, nhóm thí sinh; phần thưởng gồm Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng tiền mặt. Các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cũng được trao cho nhiều cá nhân có thành tích nổi bật.

Lãnh đạo TP Huế và Trung ương Đoàn trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao﻿ tại hội thi.

Về tập thể, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội; giải Nhì thuộc về đoàn Ninh Bình; đoàn An Giang giành giải Ba.

Phát biểu tại chương trình tổng kết, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là hoạt động truyền thống do Trung ương Đoàn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức.

Trải qua suốt 31 năm, Hội thi khẳng định là sân chơi uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin dành cho học sinh Việt Nam; trở thành một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, giúp học sinh tiếp cận tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua công nghệ, tạo nền tảng để các em trở thành công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.