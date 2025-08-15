Tuổi trẻ cả nước góp sức dựng hơn 14.600 ngôi nhà, tiếp sức xóa đói giảm nghèo

TPO - Với gần nửa triệu ngày công và hơn 350 tỷ đồng được huy động, tổ chức Đoàn và thanh niên cả nước đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 14.640 căn nhà, vượt xa mục tiêu 5.000 căn trong phong trào xóa nhà tạm năm 2025. Hơn thế, từ những mái ấm khang trang và nghĩa tình này, còn tạo điều kiện để nhiều gia đình khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sức mạnh từ sự đồng lòng, chung sức

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng phát động, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai, phát huy sức trẻ thực hiện các công trình.

Theo báo cáo tổng kết của Trung ương Đoàn, đến nay phong trào đã được triển khai sâu rộng, thể hiện vai trò xung kích của thế hệ trong các nhiệm vụ an sinh xã hội. Đồng thời, xác định đây là công trình thanh niên toàn quốc chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn đã huy động được nguồn kinh phí lên tới trên 350 tỷ đồng và đóng góp trên 485.700 ngày công lao động để xây dựng và sửa chữa nhà. Qua đó, 14.640 căn nhà được hỗ trợ (vượt 123% so với chỉ tiêu đề ra ban đầu).

Để đạt được những kết quả ấn tượng này, T.Ư Đoàn đã chỉ đạo các tỉnh, thành Đoàn tiến hành rà soát, đăng ký số lượng nhà cần hỗ trợ và xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với thực tiễn địa phương. Chủ trương "3 liên kết" (liên kết lực lượng, địa bàn và cộng đồng) được xem là chìa khóa tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Các đội hình thanh niên tình nguyện đã đóng góp gần nửa triệu ngày công lao động, trực tiếp tham gia vào các công việc như tháo dỡ nhà cũ, đào móng, vận chuyển vật liệu, phụ giúp thợ xây.

Hình ảnh cán bộ, đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ lực lượng vũ trang không ngại vất vả, giúp người dân vận chuyển vật liệu, xây dựng hoặc sữa chữa nhà đã trở nên quen thuộc. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí xây dựng, còn góp phần kết nối, gắn bó hơn với nhân dân.

Không chỉ ghi dấu ấn với sức trẻ thi công công trình, phong trào còn xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, như “Mỗi đoàn viên một ngày công”, “Đội hình tình nguyện xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Vận động người con thành đạt tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm tại quê hương” “Ngày làm việc vì cộng đồng”, “thanh niên tình nguyện xây nhà”.

Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ tháo dỡ nhà cho hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm, dột nát

Kết quả của phong trào được thể hiện rõ nét trên khắp cả nước, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn. Nhiều đơn vị đã có những đóng góp nổi bật. Tiêu biểu, Ban Thanh niên Quân đội hỗ trợ tới 3.650 căn nhà, huy động 188 tỷ đồng và 300.000 ngày công. Tỉnh Đoàn Phú Thọ hỗ trợ 3.132 căn nhà với kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Tỉnh Đoàn Quảng Trị hỗ trợ 1.617 căn nhà. Tỉnh Đoàn Gia Lai hỗ trợ 1.366 căn nhà.

Tiếp sức người dân có cuộc sống ổn định, phát triển

Một trong những điểm nhấn của tuổi trẻ trong việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là hướng đến ổn định, thúc đẩy xoá đói giảm nghèo.

Các công trình được Đoàn Thanh niên tham gia hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, với nguyên tắc hỗ trợ đến từng hộ gia đình, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Bên cạnh việc xây dựng, các cấp bộ Đoàn còn vận động, quyên góp để mua sắm các vật dụng sinh hoạt thiết yếu như giường, bàn ghế, đồ dùng sinh hoạt hằng ngày... giúp các hộ gia đình nhanh chóng ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới.

Những mái ấm khang trang﻿ "tiếp sức" nhiều gia đình có thêm điều kiện vươn lên.

Theo đánh giá, thành công của phong trào đến từ sự chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và quan trọng nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của mỗi đoàn viên, thanh niên.

Đây là minh chứng cho tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", góp phần thực hiện mục tiêu lớn của Đảng và Nhà nước là "an cư lạc nghiệp" cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách.