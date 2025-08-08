Hà Tĩnh: Nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh thoát nghèo từ trồng một loại cây trên đất cằn cỗi

TPO - Nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh thoát nghèo vươn lên hộ khá giả nhờ có nguồn thu nhập lớn từ trồng cây kim tiền thảo trên đất hoa màu kém hiệu quả.

Gần 10 năm nay, nhiều hộ dân ở xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh cũ) đã chuyển đổi những diện tích đất lúa, hoa màu kém hiệu quả sang trồng cây kim tiền thảo. Đây là một trong những loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao và đầu ra ổn định. Đến nay, toàn xã có gần 50 hộ tham gia sản xuất loài cây này, tập trung ở các thôn Tam Đồng, Ngụ Quế và Yên Khánh.

Theo người dân, mỗi năm cây kim tiền thảo cho 2–3 đợt thu hoạch. Thời gian thu hoạch mỗi đợt chỉ kéo dài 1–2 ngày, chủ yếu bằng phương pháp thủ công là dùng liềm cắt phần thân cây, mang về phơi nắng rồi bán cho doanh nghiệp đến thu mua.

Người dân thu hoạch cây kim tiền thảo.

Ông Nguyễn Trọng Lý (54 tuổi, trú thôn Ngụ Quế) cho biết, gia đình có hai sào đất trồng cây kim tiền thảo. Đây là những diện tích trước đã trồng hoa màu, trồng lúa nhưng không cho hiệu quả cao. Tuy nhiên, khi chuyển sang trồng loài cây dược liệu này, mỗi năm gia đình cho thu 2-3 vụ, mỗi vụ thu khoảng 7-9 triệu đồng/sào. Nhờ có thu nhập từ cây kim tiền thảo đã giúp gia đình có nguồn ổn định, nuôi các con học hành đầy đủ.

“Trồng kim tiền thảo cho giá trị cao gấp 3-4 lần so với trồng lúa. Người dân ai cũng phấn khởi, đến ngày thu hoạch tận dụng nắng ngày dài để cắt, phơi và bán cho đơn vị đã hợp tác ký kết thu mua”, ông Lý chia sẻ.

Đã có hơn 7 năm gắn bó với cây trồng này, ông Nguyễn Văn Hải (56 tuổi, trú thôn Tam Đồng) cho biết, vì thấy có nguồn thu cao, không mất quá nhiều công chăm sóc nên gia đình đã mở rộng thêm diện tích ở khu vực vườn nhà để trồng. “Hầu như ở trong thôn người dân đều trồng kim tiền thảo vì rất dễ chăm sóc, dễ tiêu thụ. Hiệu quả vượt trội so với cây lúa nên người dân rất vui vì có thêm nguồn thu nhập”, ông Hải chia sẻ.

Theo thống kê của địa phương, tổng diện tích trồng kim tiền thảo tại Cẩm Bình hiện khoảng 4ha, trong đó 3ha là vùng sản xuất tập trung ở xứ đồng Làng, đồng Cựa, còn lại là diện tích trong vườn hộ…..

Người dân phơi khô cây kim tiền thảo và bán cho Công ty Dược Hà Tĩnh. (Ảnh Đình Đức)

Người dân địa phương cho biết, giống cây này có chu kỳ sinh trưởng ngắn. Từ tháng 3 bắt đầu xuống giống, sau gần 2 tháng đã có thể thu hoạch lứa đầu tiên. Sau mỗi đợt thu, chỉ cần bón phân, chăm sóc nhẹ nhàng khoảng 20–30 ngày là tiếp tục cho thu hoạch tiếp theo.

Mỗi năm, bình quân mỗi sào kim tiền thảo có thể cho 7–8 tạ dược liệu khô. Với giá thu mua ổn định 16.000 đồng/kg, mỗi sào người dân có thể thu về 9–10 triệu đồng/vụ. Trong khi đó, nếu trồng lúa, mỗi sào một năm chỉ cho 2 vụ với năng suất khoảng 2,5 tạ/vụ, bán ra được khoảng 3 triệu đồng/năm, trừ chi phí đầu tư còn lại rất thấp.

Không chỉ cho hiệu quả kinh tế cao, cây kim tiền thảo còn tốn ít công chăm sóc, không cần thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu nên vừa tiết kiệm chi phí, vừa bảo vệ môi trường. Theo người dân, việc trồng và thu hoạch cây cũng khá nhẹ nhàng, phù hợp với cả người lớn tuổi, phụ nữ và người có sức khỏe hạn chế.

Được biết, từ năm 2016, để hỗ trợ người dân sản xuất ổn định và lâu dài, xã Cẩm Vịnh (cũ) đã thành lập Hợp tác xã Sản xuất cây dược liệu và Dịch vụ tổng hợp. Hợp tác xã không chỉ hỗ trợ kỹ thuật canh tác mà còn làm cầu nối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp. Cụ thể, toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch đều được hợp tác xã đứng ra ký hợp đồng bao tiêu với Công ty CP Dược Hà Tĩnh.

Cây kim tiền thảo trồng trên đất màu Hà Tĩnh.

Hiện nay, mô hình trồng cây kim tiền thảo tại xã Cẩm Bình đang từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Từ một vùng chuyên lúa với năng suất bấp bênh, nay đã hình thành vùng chuyên canh dược liệu an toàn, có liên kết sản xuất và thị trường tiêu thụ ổn định. Không chỉ góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo, mô hình còn cho thấy tính thích ứng cao với biến đổi khí hậu, hạn chế rủi ro trong sản xuất nông nghiệp.

“Theo đánh từ ngành chuyên môn thì thổ nhưỡng ở đây tạo điều kiện cho cây kim tiền thảo phát triển tốt, hàm lượng hoạt chất cao, rất phù hợp làm nguyên liệu sản xuất thuốc đông y. Thời gian tới địa phương sẽ khuyến khích người dân mở rộng diện tích sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cùng là cây trồng giúp nhiều hộ nông dân vươn lên làm giàu ở địa phương”, đại diện UBND xã Cẩm Bình chia sẻ.