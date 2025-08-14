Phát huy trí tuệ thanh niên trong các cơ quan chiến lược của Đảng

TPO - Sáng 14/8, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, đây là một trong những hoạt động chính trị quan trọng nhằm phát huy dân chủ, khơi dậy và tập hợp trí tuệ, tâm huyết của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, trí thức trẻ trong các cơ quan Đảng Trung ương - những người đang trực tiếp công tác, học tập, nghiên cứu, tham mưu tại các cơ quan chiến lược của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến - Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

“Mỗi ý kiến, mỗi bài tham luận tuy nhỏ bé nhưng cũng là những đóng góp quý báu của thế hệ trẻ vào sự thành công chung của Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I và Đại hội XIV của Đảng. Những ý kiến sâu sắc, thực chất, sáng tạo sẽ được Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương tổng hợp, báo cáo đầy đủ với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để tiếp thu, hoàn thiện”, chị Quỳnh nói.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại chương trình.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh, việc góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng không chỉ là một thủ tục mang tính hình thức, mà là một trách nhiệm chính trị cao cả của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người sẽ trực tiếp góp phần cụ thể hóa các chủ trương, đường lối thành hành động thực tiễn.



"Tôi mong rằng, thông qua Hội nghị hôm nay, mỗi đại biểu sẽ nâng cao thêm nhận thức, tinh thần trách nhiệm và thể hiện quyết tâm chính trị trong việc cùng Đảng hoạch định những chiến lược phát triển dài hạn, có tầm nhìn xa, cơ sở khoa học và tính khả thi cao”, bà Vân nói.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại chương trình.

Góp ý tại hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Học viện Chính trị khu vực I, chia sẻ với góc nhìn thanh niên về công tác tổ chức cán bộ và xây dựng đội ngũ kế cận chất lượng cao.

TS. Linh cho rằng, các nội dung trong dự thảo chủ yếu mới tập trung ở tầm “công tác cán bộ” chung, trong khi đó vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận chất lượng cao – một yêu cầu chiến lược - vẫn cần được nhấn mạnh hơn, sâu sắc hơn về giải pháp và định hướng tổ chức thực hiện.

Vì vậy, TS.Linh đề xuất có cơ chế, quy định trách nhiệm của lãnh đạo và cấp uỷ trong việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có bản lĩnh, năng lực nổi trội và triển vọng phát triển vào vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả vượt cấp, nhất là cán bộ trẻ. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm và cơ chế, chính sách trọng dụng nhân tài để tạo nguồn, xây dựng đội ngũ kế cận chất lượng cao…

Ngoài ra, văn kiện có thể bổ sung một số giải pháp mang tính đột phá trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, như thiết lập các chương trình đào tạo liên ngành, kết hợp giữa lý luận chính trị, kỹ năng chuyên môn và công nghệ thông tin để rèn luyện những kỹ năng hiện đại như phân tích dữ liệu, quản lý thay đổi và tư duy phản biện.

Các đại biểu góp ý tại hội nghị.

Trong khi đó, chị Lê Thị Hằng - Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương đề xuất, các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp cần chủ động “đặt hàng chính trị” với thanh niên, bằng cách giao cho họ những nhiệm vụ như: tổ chức truyền thông nghị quyết, phản biện chính sách, triển khai mô hình giáo dục đạo đức…

Theo chị Hằng, cần xây dựng nền tảng “Trường học lý luận trực tuyến cho thanh niên” - nơi cung cấp các bài giảng lý luận chính trị sinh động, các cuộc tranh biện tư tưởng, các buổi livestream đối thoại với chuyên gia có uy tín. Việc số hóa nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, các nghị quyết Đảng sẽ giúp thanh niên tiếp cận chính trị bằng ngôn ngữ của chính họ.