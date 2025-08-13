Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Xây dựng, củng cố niềm tin cho đảng viên trẻ

TPO - Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tâm huyết, trong đó nhấn mạnh về nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số; đặc biệt xây dựng và củng cố niềm tin vào lý tưởng cộng sản đối với đảng viên mới, đảng viên trẻ.

Trong chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 (ngày 13/8), các đại biểu chia 5 tổ thảo luận.

Tổ thảo luận số 1 tại Đại hội. Ảnh: Như Ý

Dự tổ thảo luận số 1 có Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy. Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng điều hành tổ thảo luận.

Vai trò then chốt công tác xây dựng Đảng

Phát biểu mở đầu phiên thảo luận, nhà báo Trần Công Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy báo Tiền Phong, Tổng Thư ký Báo Tiền Phong điện tử, nhấn mạnh về vai trò then chốt của công tác xây dựng Đảng.

Trong đó, cần không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường tự phê bình và phê bình trong Đảng một cách thực chất, tránh hình thức.

Theo anh Hùng, cần đề cao hơn nữa vai trò của nhân dân, của báo chí và các tổ chức giám sát trong việc phát hiện, tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ.

Đại biểu Trần Công Hùng phát biểu góp ý tại tổ thảo luận. Ảnh: Như Ý

Đi sâu vào thực tiễn, đại biểu Trần Công Hùng thẳng thắn chỉ ra những thách thức lớn đối với hệ thống báo chí của Đoàn hiện nay, đặc biệt là báo in và tạp chí trước sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử và mạng xã hội.

“Các cơ quan báo chí của Đoàn đang phải vừa đáp ứng tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tăng cường tìm kiếm các hoạt động tạo nguồn thu hợp pháp để nâng cao đời sống cho cán bộ, nhân viên”, anh Hùng bày tỏ.

Đại biểu Trần Công Hùng cũng đề xuất việc nghiên cứu, bổ sung lại chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới trong nhiệm kỳ tới. "Nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta đặt chỉ tiêu kết nạp mới 250 đảng viên nhưng kết quả đạt 310, là một con số rất cao, vượt xa chỉ tiêu. Đây là một điểm sáng, chúng ta nên nghiên cứu để đưa vào chỉ tiêu nhiệm kỳ mới", đại biểu Hùng phân tích.

Tiếp nối dòng ý kiến từ khối báo chí, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cho rằng, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, việc giữ lại 3 tờ báo của Đoàn là thành công rất lớn. Trong nhiệm kỳ qua, hệ thống báo chí của Đoàn đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

"Chúng ta đã làm rất nghiêm túc, rất bài bản, không để xảy ra những gì đáng tiếc. Đây là điều chúng tôi rất tự hào", anh Khuê nói.

Đại biểu Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại tổ thảo luận. Ảnh: Như Ý

Từ "sổ tay điện tử" đến "niềm tin" của người trẻ

Từ thực tiễn sinh hoạt Đảng, đại biểu Lê Huy Dũng - Đảng bộ báo Thanh Niên cho rằng, cần đánh giá chi tiết, đầy đủ hơn về Sổ tay đảng viên điện tử; đồng thời nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng để có giao diện thân thiện, tiện ích hơn.

Lưu ý về vai trò của tổ chức Đảng ở các đơn vị khi không còn Công đoàn, đại biểu Dũng đề xuất: "Việc giám sát dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động sẽ có hình thức mới. Cấp ủy phải quan tâm nhiều hơn nữa, thậm chí là tổ chức thay thế cho trách nhiệm của công đoàn".

Đại biểu Lê Huy Dũng phát biểu ý kiến tại tổ thảo luận. Ảnh: Như Ý

Đại biểu Lê Huy Dũng cũng cho rằng, cần "xây dựng và củng cố niềm tin vào lý tưởng cộng sản đối với đảng viên mới, đảng viên trẻ". "Niềm tin là cái quan trọng nhất. Nếu không có niềm tin sẽ dễ dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa. Có niềm tin thì dù đôi lúc chưa hài lòng, chưa bằng lòng, đảng viên vẫn sẽ vững vàng, trưởng thành và phát triển", anh Dũng nói.

Tổ thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến bày tỏ sự thống nhất cao, đồng thời mong muốn văn kiện sẽ có "hơi thở của các hoạt động chuyển đổi số" được lồng ghép vào từng định hướng, từng hoạt động cụ thể trong thời gian tới. Góp ý vào dự thảo, đại biểu Nguyễn Quốc Huy - Phó trưởng Ban Công tác Đoàn đề xuất cần điều chỉnh một số câu chữ làm rõ hơn tinh thần xung kích, tiên phong, chủ động đổi mới khi đánh giá về thanh niên; vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy trong các hoạt động cứu trợ, nhân đạo; cũng như làm rõ hơn nội dung nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới. Đại biểu Nguyễn Quốc Huy phát biểu đề xuất. Ảnh: Như Ý

Các đại biểu phát biểu góp ý tại tổ thảo luận số 1. Ảnh: Như Ý

Để "Make in Vietnam" thực sự cất cánh

Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đại biểu Trần Hương Thảo - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ, cho rằng dự thảo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển con người toàn diện; về vai trò khoa học công nghệ. Tuy nhiên, cần có những "cơ chế đặc thù và cụ thể hơn" để khoa học công nghệ thực sự cất cánh.

"Chúng ta cần cơ chế để làm chủ nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng và đặc biệt là thương mại hóa các kết quả khoa học công nghệ của Việt Nam", đại biểu Thảo nói.

Đại biểu Trần Hương Thảo phát biểu góp ý tại tổ thảo luận. Ảnh: Như Ý

Đại biểu Hương Thảo đề xuất cần có chính sách khuyến khích mạnh mẽ doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghệ lõi, từng bước làm chủ và tạo ra các sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam" đẳng cấp. Một yếu tố then chốt khác là phải "xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực chất, có liên kết chặt chẽ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp".

Đại biểu Hương Thảo nhấn mạnh về vấn đề giáo dục, phát triển nguồn nhân lực với đề xuất cần tập trung đào tạo các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện hạt nhân; đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, phương pháp online vào giảng dạy.

Bên cạnh đó, cần thiết kế những chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh để phổ cập trong hệ thống giáo dục quốc dân, tạo ra một thế hệ công dân toàn cầu ngay từ trên ghế nhà trường.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Tiền Phong điều hành tổ thảo luận. Ảnh: Như Ý

Kết thúc phiên thảo luận, nhà báo Phùng Công Sưởng trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ và thẳng thắn của các đại biểu. Các ý kiến thể hiện trách nhiệm cao của đảng viên trong việc xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, góp phần đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp với thực tiễn, vì một nhiệm kỳ mới thành công.