Đảng viên trẻ gửi kỳ vọng đến Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I

TPO - Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều đảng viên trẻ gửi gắm nguyện vọng, kỳ vọng vào những quyết sách nhằm phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ; xây dựng, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nhất là đảng viên trẻ.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra với sự tham dự của gần 150 đại biểu.

Đại hội là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiều đảng viên trẻ lần đầu tiên tham dự Đại hội đã chia sẻ với Tiền Phong về cảm xúc và gửi gắm nguyện vọng, kỳ vọng sự kiện chính trị quan trọng này.

Nguyễn Diệu Linh (SN 1994) - giảng viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam: Thúc đẩy sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực

Đây là cơ hội quý báu để tôi có thêm cơ hội được học hỏi, trao đổi hoàn thiện bản thân và chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng trong xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn. Tham dự Đại hội với tinh thần của một đảng viên trẻ, tôi ý thức được rõ trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục phấn đấu, cống hiến vì sự phát triển của tuổi trẻ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục thể hiện được tinh thần đổi mới, sáng tạo và đoàn kết trong công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Đại hội sẽ đề ra được những phương hướng, mục tiêu rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời tăng cường các giải pháp, nhiệm vụ có tính đột phá, hướng về cộng đồng, xã hội, góp phần nâng cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Đảng viên Nguyễn Diệu Linh. Ảnh: NVCC

Với mong muốn góp phần nâng cao hiệu quả công tác Đảng trong giai đoạn tới, tôi mong của Đảng bộ T.Ư Đoàn quan tâm, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ thông qua việc thúc đẩy sáng kiến, đổi mới sáng tạo trong trong các lĩnh vực; khuyến khích đảng viên trẻ đi đầu tham gia các dự án cộng đồng, phát triển kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội.

Tạo đột phá mạnh mẽ về chuyển đổi số trong công tác Đảng, toàn diện trên các mặt: công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể...

Đặc biệt, quan tâm phát triển các điều kiện chuyển đổi số trong công tác Đảng như cơ chế, chính sách; bộ máy, nhân sự chuyên trách; năng lực số của đảng viên; hạ tầng, thiết bị số của đơn vị; ngân sách xây dựng, vận hành và quản lý hạ tầng số, nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Nguyễn Văn Phú (SN 1993) - Bí thư Chi đoàn Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam: Cụ thể hoá “4 nghị quyết trụ cột” gắn với phong trào thanh niên

Tôi được kết nạp Đảng năm 2015 tại Đảng bộ Trường Đại học Thủy Lợi. Tôi cảm thấy tự hào, may mắn khi dấu mốc tròn 10 năm tuổi Đảng của bản thân là trở thành đại biểu tham dự Đại hội Đảng Bộ T.Ư Đoàn.

Tôi vinh dự được tham gia Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong thời điểm lịch sử của đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. T.Ư Đoàn chúng ta được giao nhiệm vụ tiên phong trong phong trào thanh niên, hòa nhịp cùng quốc gia, phải định hướng và nhân rộng tinh thần đổi mới, sáng tạo đi đầu.

Đảng viên Nguyễn Văn Phú. Ảnh: NVCC

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục cụ thể hoá “4 nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị vào chương trình hành động của Đảng bộ T.Ư Đoàn trong nhiệm kỳ tới, gắn với phong trào thanh niên, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Từ đó, sẽ đưa chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trở thành “ADN” của công tác Đoàn, từ quản lý đoàn viên, đảng viên, điều hành hoạt động, đến triển khai phong trào. Mỗi cán bộ Đoàn, đảng viên trẻ trở thành hạt nhân trong ứng dụng công nghệ mới, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy kinh tế số.

Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, trí tuệ, hội nhập sâu rộng, làm chủ ngoại ngữ và kỹ năng toàn cầu; mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, khởi nghiệp và hoạt động tình nguyện.

Tạo môi trường hỗ trợ, nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên trên cả nước; phát huy vai trò tham mưu, góp ý xây dựng pháp luật của các cán bộ trẻ, chủ động tham gia cải tiến pháp luật ở cơ sở, đặt nền móng cho hành lang sáng tạo an toàn, hiệu quả.

Đồng thời, khuyến khích, xây dựng các mô hình hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp để đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng 8% mà Kết luận 123-KL/TW của BCH TW Đảng đã đặt ra.

Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và tiên phong, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ tạo nên khí thế mới, quyết tâm mới, khơi dậy sức mạnh trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lù Tiến Hoàn (SN 2000) - chuyên viên Ban Công tác Thanh thiếu nhi: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn

Trưởng thành từ môi trường hoạt động Đoàn khi còn là sinh viên, tôi may mắn được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường – đó là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến.

Tham dự Đại hội lần này, tôi cảm nhận rõ hơn sứ mệnh lớn lao của việc góp tiếng nói vào những quyết sách quan trọng của tổ chức Đoàn ở cấp cao nhất.

Tôi kỳ vọng và tin tưởng Đại hội sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Trong đó, thúc đẩy tính tiên phong, xung kích, sáng tạo của người trẻ ở tất cả lĩnh vực, để người trẻ trở thành lực lượng đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường chuyển đổi số trong triển khai công tác Đảng, giúp việc lãnh đạo, quản lý, điều hành, giám sát hoạt động của tổ chức Đoàn được nhanh chóng, chính xác, hiệu quả; nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ của cán bộ, đảng viên và đoàn viên, thanh niên.

Đảng viên trẻ Lù Tiến Hoàng. Ảnh: NVCC

Tôi cũng kỳ vọng Đại hội sẽ đưa ra các giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức Đảng vững mạnh trong các cơ quan, đơn vị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên là người dân tộc thiểu số và ở địa bàn khó khăn.

Đồng thời, có thêm những định hướng, giải pháp đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi, triển khai đồng bộ các phong trào cách mạng và các chương trình đồng hành hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và rèn luyện, để mọi đoàn viên, thanh niên đều có cơ hội phát triển toàn diện.