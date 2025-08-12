Dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

TPO - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ghi dấu với những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Đổi mới, số hoá trong công tác xây dựng Đảng

Trong 5 năm qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ đặc biệt coi trọng và triển khai với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với đặc thù của một cơ quan công tác thanh niên.

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đảng uỷ cấp trên, bài phát biểu của Tổng Bí thư, cũng như các đầu sách lý luận được thực hiện nghiêm túc, rộng khắp.

Trong nhiệm kỳ đã có 27 hội nghị trực tuyến với sự tham gia của gần 19 nghìn lượt cán bộ, đảng viên; phổ biến 5 đầu sách và tài liệu về lý luận, nghiệp vụ công tác đảng tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Ảnh: BTC

Công tác đảng viên tiếp tục được chú trọng và thực hiện chặt chẽ. Đảng ủy T.Ư Đoàn đã giao nhiệm vụ và tiếp nhận 379 đoàn viên ưu tú từ Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn để bồi dưỡng, giới thiệu vào Đảng. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức bồi dưỡng 170 đảng viên mới và 445 quần chúng ưu tú; kết nạp 260 đảng viên mới và chuyển 134 đảng viên dự bị thành chính thức.

Đặc biệt, công tác số hóa hồ sơ đảng viên đã được triển khai mạnh mẽ, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu 3.0 để quản lý thông tin. Hằng năm, công tác tổng hợp, báo cáo số liệu đảng viên được thực hiện định kỳ, đảm bảo cập nhật kịp thời các thay đổi, thẻ đảng viên mới và rà soát các trường hợp vi phạm quy định về độ tuổi kết hôn của đảng viên, 327 đảng viên được cấp thẻ đảng viên mới.

Công tác đảng vụ có sự chuyển biến rõ rệt. Sổ tay đảng viên điện tử được sử dụng để quản lý và trao đổi thông tin, tạo thói quen sử dụng phần mềm trong các chi bộ và đảng viên. Việc chuyển đảng đi và đến được thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ, với tổng số 719 đồng chí được tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng.

Một trong những điểm sáng của nhiệm kỳ là Đảng ủy T.Ư Đoàn đã chú trọng, đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng ban hành văn bản và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng.

Gần 2,4 nghìn văn bản đã được xây dựng và ban hành, trong đó, có 8 quy định, quy chế, hướng dẫn quan trọng, đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện và bám sát thực tiễn.

Đảng ủy T.Ư Đoàn cũng đã đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc bảo đảm dân chủ, sâu sát, cụ thể. Sử dụng hài hoà hình thức hội nghị trực tuyến với trực tuyến và truyền miệng.

Đổi mới công tác tổng hợp thông tin, báo cáo theo hướng đi thẳng vào kết quả, minh chứng, số liệu. Tích cực sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin, văn phòng điện tử, trang tin điện tử để cung cấp, truyền tải thông tin.

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy cấp trên được triển khai với nhiều hình thức đa dạng. Ảnh: BTC

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung ương Đoàn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên được duy trì ở mức cao, trong đó năm 2024 đạt 98,6%. các tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan đều đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đến tháng 7/2025, đã xem xét, kết nạp được 310 đảng viên mới.

Triển khai quyết liệt nhiều chủ trương quan trọng

Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy T.Ư Đoàn và Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã phối hợp hiệu quả trong việc phát huy sức mạnh, lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhất là trong các thời điểm có nhiều biến động về thiên tai, dịch bệnh, tổ chức bộ máy.

Ban Bí thư, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã chỉ đạo, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và thiên tai; thực hiện nghiêm túc các phương án sản xuất, kinh doanh và điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với tình hình, thực tế, từ đó nỗ lực, cố gắng hoàn thành và hoàn thành tốt kế hoạch công tác.

Cũng trong nhiệm kỳ, Đảng bộ T.Ư Đoàn đã quan tâm, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18 của T.Ư Đảng về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, đạt kết quả toàn diện, bảo đảm sự thống nhất trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy chuyên môn và tổ chức đảng.

Đặc biệt, Đảng ủy kịp thời lãnh đạo việc quán triệt, triển khai, thực hiện các chủ trương của T.Ư Đảng và Đảng ủy cấp trên.

Nổi bật, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã quyết liệt, tập trung vào Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tổ chức Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết số 57 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia hội nghị tại các điểm cầu.

Đồng thời, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã chỉ đạo cụ thể hóa Kết luận của Ban Chấp hành T.Ư Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thực hiện Kết luận về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.

Trong đó, các nhiệm vụ được tập trung triển khai là tạo không gian sáng tạo, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không vụ lợi; tham gia đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, phát triển thương mại điện tử.

Cùng đó, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường; tạo điều kiện để chuyên gia, trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo cho Việt Nam.

Lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, T.Ư Đoàn thăm, động viên đội hình hoạt động hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: BTC

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, T.Ư Đoàn đã chủ động, linh hoạt triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng phù hợp với thực tiễn. Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ như "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần; các hoạt động chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm đầu tư. Việc xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được đẩy mạnh.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ T.Ư Đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bước vào giai đoạn phát triển mới, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tinh thần và khí thế mới.