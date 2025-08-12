Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tuyên dương học sinh có thành tích cao

TPO - Không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nhiều em còn giành thành tích cao trong các cuộc thi học thuật, thể thao, năng khiếu từ cấp tỉnh đến cấp Trung ương.

Sáng 12/8, tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ban Th­­ường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tuyên dương học sinh có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện là con của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh năm học 2024 - 2025.

Tham dự buổi lễ có ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; anh Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh Lễ tuyên dư­ơng

Lễ tuyên dương hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); 95 năm phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025) và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong năm học 2024 – 2025, tỉnh Nghệ An đã ghi dấu ấn nổi bật khi dẫn đầu cả nước về điểm trung bình kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; nhiều môn thi có điểm số cao, nằm trong top 10 cả nước. Đặc biệt có những em đạt giải cao tại kỳ thi Olympic Châu Á và quốc tế. Đóng góp vào thành công đó có các thế hệ học sinh là con của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An.

Anh Nguyễn Bá Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Bá Tuấn Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: “Lễ tuyên dương nhằm động viên, khích lệ, khơi dậy lòng hiếu học, tinh thần vượt khó phấn đấu rèn luyện về mọi mặt của các em học sinh. Biểu dương những tấm gương tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đối với con của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ. Những thành tích xuất sắc của các em đã góp phần tô thắm thêm đạo lý, truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, nhất là truyền thống hiếu học và học giỏi của quê hương Nghệ An”.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An khẳng định: “47 em học sinh hôm nay là 47 bông hoa tươi thắm nhất khoe sắc trong vườn hoa, là tấm những gương tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng rèn luyện; là nguồn lực của gia đình, quê hương, đất nước trong tương lai”.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; anh Hồ Phúc Hải – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao giấy khen các em học sinh tiêu biểu.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An mong muốn các em tiếp nối truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ; trở thành tấm gương sáng cho bạn bè và các thế hệ mai sau, trở thành những người thực sự có ích cho xã hội.

Tại Lễ tuyên dương, Ban Tổ chức đã trao Giấy khen và quà cho 47 học sinh có thành tích tiêu biểu trong năm học 2024 - 2025. Không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nhiều em còn giành thành tích cao trong các cuộc thi học thuật, thể thao, năng khiếu từ cấp tỉnh đến cấp Trung ương.

Dịp này có 47 em học sinh được tuyên dương vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện

Trước đó, nhân kỷ niệm 95 năm phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2025), Ban Tổ chức và đại biểu được tuyên dương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ Xô viết Nghệ - Tĩnh nằm trong khuôn viên Bảo tàng Nghệ An.

﻿ Dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Đây là nơi thờ tự và tưởng niệm gần 2.000 liệt sĩ đã hy sinh trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931, là biểu tượng của lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ.