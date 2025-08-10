Thiếu nhi Nghệ An đạt nhiều thành tích ấn tượng

TPO - Tham gia Vòng Chung kết toàn quốc Chương trình “Vươn cao ước mơ” và Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” do Hội Đồng đội Trung ương tổ chức, thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã xuất sắc đạt nhiều thành tích cao, ấn tượng.

Trong 2 ngày 8 và 9/8, tại thủ đô Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức Vòng Chung kết Chương trình “Vươn cao ước mơ” và Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”. Tham gia các chương trình, thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt nhiều thành tích ấn tượng.

Ban tổ chức trao bằng khen cho các thí sinh đạt giải tại vòng Chung kết toàn quốc chương trình Vươn cao ước mơ.

Tham gia với tinh thần tự tin, sáng tạo và bản lĩnh, tại Vòng Chung kết toàn quốc chương trình “Vươn cao ước mơ”, em Ngô Lê Phương Linh (Trường THCS Thanh Giang, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) đã thể hiện phần chào hỏi, giới thiệu về bản thân và người đồng hành bằng tiếng Anh. Tại cuộc thi, Phương Linh cũng tự tin và xuất sắc trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh trước những câu hỏi của Ban Giám khảo. Kết thúc chương trình, Ngô Lê Phương Linh vinh dự đạt giải Tài năng.

Em Ngô Lê Phương Linh xuất sắc đạt giải Tài năng tại chương trình Vươn cao ước mơ.

Tại sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”, nhiều thí sinh đến từ tỉnh Nghệ An cũng đã xuất sắc khi đạt giải Nhì toàn quốc của sân chơi gồm: Em Bùi Nguyễn Tiến Đạt (Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2); Nguyễn Vân Chi (Trường Tiểu học Quỳnh Thạch); Nguyễn Trịnh Tâm Đan (Trường Tiểu học Hà Huy Tập 1); Lê Bảo Thao (Trường Tiểu học Đông Vĩnh); Nguyễn Gia Khánh (Trường Tiểu học Nghi Phú 2).

Các đội thi thể hiện phần thi tại sân chơi "Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới".

Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” là hoạt động nhằm cụ thể hóa Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025”, Chương trình “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Sau gần 6 tháng triển khai, đã có hơn 31.535 em thiếu nhi trên toàn quốc đăng ký tham gia. Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng sân chơi “Thiếu nhi Việt nam - Vươn ra thế giới” năm học 2024 - 2025 có sự tham gia của 6 đội thi được lựa chọn từ 20 đội thi xuất sắc nhất ở vòng thi chung kết.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi xuất sắc đạt giải tại Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới”.

Chương trình “Vươn cao ước mơ” là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội để các em học sinh trên cả nước chia sẻ ước mơ, phát triển kỹ năng ngoại ngữ và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Cuộc thi gồm bốn vòng thi, mỗi vòng mang đến những trải nghiệm quý báu giúp học sinh phát triển tư duy, khả năng sử dụng tiếng Anh và kỹ năng thực tế.

Qua cuộc thi này , các em sẽ được tiếp cận với nền tảng học tập trực tuyến hiệu quả, giúp củng cố kiến thức, phát triển bản thân và chuẩn bị hành trang sẵn sàng chinh phục ước mơ.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh tại Vòng Chung kết toàn quốc chương trình Vươn cao ước mơ.

Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các đội thi tại Vòng Chung kết toàn quốc sân chơi Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới.

Những kết quả ấn tượng của các em thiếu nhi tỉnh Nghệ An khi tham gia các chương trình do Trung ương tổ chức tiếp tục khẳng định sự chăm lo của Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An trong công tác bồi dưỡng, phát triển kỹ năng toàn diện cho đội viên, thiếu nhi. Đồng thời thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và ước mơ vươn xa của thế hệ măng non xứ Nghệ.