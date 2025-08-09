Sôi nổi liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025

TPO - Tối 8/8, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025, hòa trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự Liên hoan, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao biểu trưng cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Châu Linh

Liên hoan là sân chơi nghệ thuật quy mô lớn dành cho thiếu nhi cả nước, với sự tham gia của hơn 1.000 em thiếu nhi và các anh, chị phụ trách đến từ 27 cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên toàn quốc. Qua những tiết mục biểu diễn đa dạng như hát, múa… các em được thể hiện tài năng, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Có 27 chương trình nghệ thuật tại liên hoan mang những chủ đề giàu cảm xúc như: Tự hào con rồng cháu tiên, Em là mầm non của Đảng, Em yêu tổ quốc Việt Nam, Hát vang trong kỷ nguyên mới, Tự hào một dải non sông, Thiếu nhi Việt Nam làm theo lời Bác, Thiếu nhi Việt Nam lớn lên cùng đất nước… thể hiện khát vọng vươn lên và tinh thần sống đẹp của thế hệ măng non.

Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Lê Hải Long - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam lớn lên cùng đất nước”, từng tiết mục nghệ thuật tại Liên hoan sẽ là những lời ca tiếng hát chan chứa yêu thương, là bản hoà âm của truyền thống và tương lai, của tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và niềm tin vững chắc vào một Việt Nam đổi mới, văn minh và hội nhập.

Thông qua nghệ thuật, các em được học cách yêu lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc và bồi đắp tình cảm thiêng liêng với Đảng, với Bác Hồ và với Tổ quốc thân yêu.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Liên hoan.

Theo anh Long, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên chuyển mình mạnh mẽ - kỷ nguyên của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Trong hành trình ấy, các em - thế hệ thiếu nhi hôm nay chính là những công dân số, là những người sẽ góp phần kiến tạo một Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

"Anh mong rằng, thông qua Liên hoan này, mỗi em sẽ thêm yêu Tổ quốc, thêm hiểu về giá trị văn hóa dân tộc, biết nuôi dưỡng ước mơ và trau dồi tài năng. Đây cũng chính là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự chuẩn bị công phu và đầy tâm huyết của các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội, các địa phương và đặc biệt là sự dày công tập luyện của các em thiếu nhi và các anh chị phụ trách", anh Long gửi gắm.

Thiếu nhi Việt Nam tại liên hoan.