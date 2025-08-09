Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Sôi nổi liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tối 8/8, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025, hòa trong không khí chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tham dự Liên hoan, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Lê Hải Long - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư.

z6887912631627-bef8c051fbadde2f98252c020bdd88ed.jpg
z6887920639609-a3c5699dd21ae18dbd882365723d9a80.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư trao biểu trưng cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Châu Linh

Liên hoan là sân chơi nghệ thuật quy mô lớn dành cho thiếu nhi cả nước, với sự tham gia của hơn 1.000 em thiếu nhi và các anh, chị phụ trách đến từ 27 cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trên toàn quốc. Qua những tiết mục biểu diễn đa dạng như hát, múa… các em được thể hiện tài năng, nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Có 27 chương trình nghệ thuật tại liên hoan mang những chủ đề giàu cảm xúc như: Tự hào con rồng cháu tiên, Em là mầm non của Đảng, Em yêu tổ quốc Việt Nam, Hát vang trong kỷ nguyên mới, Tự hào một dải non sông, Thiếu nhi Việt Nam làm theo lời Bác, Thiếu nhi Việt Nam lớn lên cùng đất nước… thể hiện khát vọng vươn lên và tinh thần sống đẹp của thế hệ măng non.

img-1157.jpg
Anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Lê Hải Long - Phó Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội T.Ư cho biết, với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam lớn lên cùng đất nước”, từng tiết mục nghệ thuật tại Liên hoan sẽ là những lời ca tiếng hát chan chứa yêu thương, là bản hoà âm của truyền thống và tương lai, của tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” và niềm tin vững chắc vào một Việt Nam đổi mới, văn minh và hội nhập.

Thông qua nghệ thuật, các em được học cách yêu lịch sử, gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc và bồi đắp tình cảm thiêng liêng với Đảng, với Bác Hồ và với Tổ quốc thân yêu.

z6887591739384-18f2667a9563daac4ccfd0c84ff19a7d.jpg
z6887591797335-a94c7cad59e79a8380cd8fc7c13ff4d6.jpg
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Liên hoan.

Theo anh Long, chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên chuyển mình mạnh mẽ - kỷ nguyên của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Trong hành trình ấy, các em - thế hệ thiếu nhi hôm nay chính là những công dân số, là những người sẽ góp phần kiến tạo một Việt Nam hùng cường vào năm 2045.

"Anh mong rằng, thông qua Liên hoan này, mỗi em sẽ thêm yêu Tổ quốc, thêm hiểu về giá trị văn hóa dân tộc, biết nuôi dưỡng ước mơ và trau dồi tài năng. Đây cũng chính là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sát sao, sự chuẩn bị công phu và đầy tâm huyết của các cấp bộ Đoàn, Hội đồng Đội, các địa phương và đặc biệt là sự dày công tập luyện của các em thiếu nhi và các anh chị phụ trách", anh Long gửi gắm.

z6887588838679-2014a67f755f464c306d93c11fb7a4ae.jpg
z6887588838677-6d4def1abc61f63edb23df58a9555c20.jpg
z6887588897124-882036695a294344f6771a6eda111aad.jpg
z6887588838620-bb50217039fb1da1948d79447446f1ff.jpg
Thiếu nhi Việt Nam tại liên hoan.

Các đêm diễn sẽ được tổ chức công phu từ ngày 8 - 10/8, quy tụ những tiết mục đặc sắc đến từ các tỉnh, thành phố: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ.

Châu Linh Châu Linh
#Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi #80 năm Cách mạng Tháng Tám #thiếu nhi Việt Nam #tài năng trẻ #văn hóa dân tộc #hoạt động thiếu nhi #chương trình nghệ thuật

Xem thêm

Cùng chuyên mục