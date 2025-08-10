Lời ca, tiếng hát của thiếu nhi Việt Nam hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc

Tối 10/8, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ tổng kết, bế mạc Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025, với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025 đã thu hút hơn một nghìn em thiếu nhi trong Đội Nghệ thuật Măng non đến từ 27 đơn vị trên cả nước. Các em đã mang đến Liên hoan những sắc màu văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc và hơi thở của quê hương mình.

Các tiết mục ấn tượng của các tỉnh, thành phố tại Liên hoan tối 10/8.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi toàn quốc năm 2025 không đơn thuần chỉ là chương trình nghệ thuật sáng tạo, mà là dịp để chúng ta cùng ôn lại những trang sử vẻ vang của dân tộc - thành quả được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, gian khổ và xương máu của các thế hệ ông cha.

Đây cũng là dịp để các em bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và thể hiện lời hứa quyết tâm tiếp bước truyền thống, chung tay dựng xây non sông, đất nước ngày càng tươi đẹp.

Các tiết mục tham gia Liên hoan đều phong phú, sinh động, chân thực, nhiều chương trình được dàn dựng công phu, đạt chất lượng nghệ thuật cao và mang đậm bản sắc vùng miền.

Từ Hà Nội, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Gia Lai, Điện Biên, Hà Tĩnh, Tuyên Quang… đến Hải Phòng, Nghệ An, Cần Thơ, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Sơn La, mỗi đơn vị đều mang tới những sắc màu riêng, sáng tạo trong dàn dựng và giàu hiệu quả sân khấu.

Nhiều điệu múa uyển chuyển, đậm nét văn hóa dân tộc từ Lào Cai, Quảng Ninh, Ninh Bình… đã để lại ấn tượng sâu đậm. Đặc biệt, những tác phẩm nghệ thuật mang giá trị truyền thống của Lai Châu, Phú Thọ, Lạng Sơn, Quảng Trị… tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ và niềm tự hào của các thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư phát biểu tại Lễ bế mạc.

Hội đồng Đội T.Ư khen thưởng các đơn vị tham gia Liên hoan.

"Mỗi điệu múa, lời ca, tiếng hát của các em vang lên hòa nhịp vào bản giao hưởng của tình yêu Tổ quốc, của niềm tin và khát vọng dân tộc. Từ những tiết mục biểu diễn đặc sắc, được dàn dựng công phu mang tính giáo dục sâu sắc đã và đang góp phần truyền cảm hứng, lan toả những thông điệp tích cực, lay động trái tim của hàng triệu người về sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về lý tưởng cách mạng, ngọn lửa yêu nước luôn rực cháy trong dòng máu con cháu lạc hồng", chị Trang nói.

Phát huy tinh thần “Tuổi nhỏ chí lớn” của lớp lớp các thế hệ thiếu nhi Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư mong rằng, các em sẽ cùng nhau quyết tâm rèn đức, luyện tài, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

"Mỗi thành tích của các em là một bông hoa tươi đẹp, gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc và khẳng định tinh thần, ý chí vươn lên của thế hệ thiếu nhi Việt Nam - thế hệ chủ nhân tương lai mang trong mình những ước mơ, khát vọng và trách nhiệm lớn, sẵn sàng chung tay góp sức xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường", chị Trang nói.