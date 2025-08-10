Nam sinh lớp 5 duy nhất đạt điểm tuyệt đối Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2025

TPO - Trong số 6 giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31, năm 2025, em Lê Thạc Vân, lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, TP Hà Nội là thí sinh duy nhất xuất sắc đạt điểm tuyệt đối với 500/500 điểm.

Ngày 10/8 năm 2025, lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 31, năm 2025 diễn ra tại TP Huế, với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Làm chủ công nghệ số

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là sân chơi uy tín trong lĩnh vực tin học do T.Ư Đoàn, Bộ KH&CN, Bộ GD&ĐT và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên từ năm 1995. Hội thi tin học trẻ toàn quốc là một trong những hoạt động quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM, giúp các em học sinh tiếp cận tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua công nghệ. Đây là nền tảng để các em trở thành những công dân toàn cầu trong kỷ nguyên số.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình

Anh Triết đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới sáng tạo của Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc năm 2025 trong nội dung, phương thức tổ chức Hội thi đảm bảo cập nhật sự phát triển công nghệ trên thế giới, đồng thời phù hợp, hấp dẫn với các bạn trẻ.

Anh Triết nhấn mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia được Đảng, Nhà nước và cả xã hội quan tâm, đang diễn ra mạnh mẽ, góp phần phát triển đất nước. “Từ những học sinh yêu thích lập trình hôm nay, tôi mong rằng các bạn sẽ phát huy năng lực của mình, làm chủ công nghệ số, chinh phục được những thử thách, đạt được nhiều thành tựu trong học tập, nghề nghiệp, trở thành những nhân tố quan trọng đóng góp tích cực cho việc hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai không xa”, anh Triết nhắn gửi các thí sinh. Anh Triết cũng mong muốn các bạn sẽ là những đại sứ, lan tỏa tinh thần ham học hỏi, ý thức tự rèn luyện, trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội.

Anh Triết cho biết, với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên, người bạn của thanh thiếu nhi Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẵn sàng đồng hành trên con đường hoàn thiện và phát triển của các bạn.

Trao 6 giải Nhất, 23 giải Nhì

Ban tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn quốc cho biết, năm nay, Vòng Khu vực thu hút 2.318 thí sinh dự thi (tăng 30% so với năm 2024), trong đó 872 thí sinh thuộc đội tuyển của 43 tỉnh, thành đoàn và 1.432 thí sinh “tự do”. Từ các vòng thi hấp dẫn, gay cấn, Ban tổ chức đã chọn ra 193 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 24 tỉnh, thành tham gia vòng Chung kết toàn quốc, tại 7 bảng thi.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (thứ 4, từ phải sang) trao giải Nhất cho các thí sinh và nhóm thí sinh xuất sắc nhất

Hội đồng Giám khảo đánh giá chất lượng thí sinh bảng lập trình được phân hóa rõ rệt, sản phẩm sáng tạo có nhiều ý tưởng đa dạng, phản ánh sự phát triển và ứng dụng của công nghệ mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các bảng lập trình thu hút nhiều thí sinh xuất sắc, đạt đẳng cấp quốc tế như thí sinh Đặng Huy Hậu (Lớp 10 trường THPT chuyên Thăng Long - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Huy chương Bạc IOI 2025). Một số thí sinh xuất sắc thi vượt cấp như: Nguyễn Khánh Phúc (Lớp 9 trường THCS Trương Hán Siêu, tỉnh Ninh Bình, thi vượt cấp bảng C2); Đỗ Gia Bảo (Lớp 8 trường THCS-THPT Newton, TP. Hà Nội, thi vượt cấp bảng C2).

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN (ngoài cùng, bên phải) trao giải Nhất toàn đoàn cho các đơn vị

Ngoài ra, Vòng Chung kết năm nay còn có một số thí sinh ấn tượng như: Đỗ Thị Thanh Bình (Lớp 6 trường THCS Lê Quý Đôn, TP. Hồ Chí Minh, thí sinh lớp 6 duy nhất lọt vào Vòng Chung kết bảng B); thí sinh Trần Lê Thái Hoàng (Lớp 5 trường Tiểu học Vinschool Times City, TP Hà Nội, thí sinh duy nhất lọt vào Vòng Chung kết hai bảng thi: bảng A và bảng D1).

Vòng chung kết thêm phần thú vị khi có tham gia tranh tài của cặp thí sinh sinh đôi Trương Mi Na và Trương Mi Chi (Lớp 5 trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, TP Hà Nội và Lớp 5 trường Tiểu học và THCS FPT, TP Đà Nẵng.