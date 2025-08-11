Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Xuân Tùng
TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ diễn ra tại Hà Nội (vào ngày 13/8) với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện.

trunguongdoan10-5070-4402.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra ngày 13/8 tới. (Trong ảnh, văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng﻿). Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội có sự tham dự của gần 150 đại biểu đại diện hơn 900 đảng viên đang sinh hoạt tại 12 tổ chức Đảng trực thuộc.

Theo chương trình dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra trong thời gian 1 ngày, với nhiều nội dung quan trọng.

Phiên trù bị sẽ thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận tại tổ về dự thảo về văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I; Văn kiện Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I.

Phiên chính thức với nội dung trọng tâm là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát biểu chỉ đạo của Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 – 2030; ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Xuân Tùng
#Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn #T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh #Ban Chấp hành Đảng bộ #thanh niên #đổi mới #xây dựng đảng #nhiệm kỳ 2025-2030 #kỷ nguyên mới

