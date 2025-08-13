Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Tận dụng nền tảng số, mạng xã hội để tuyên truyền, thu hút, tập hợp giới trẻ

TPO - Theo các đại biểu, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Trung ương Đoàn cần ưu tiên việc nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên; phát triển đội ngũ báo cáo viên trẻ chủ động trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... ; tận dụng nền tảng số, mạng xã hội để tuyên truyền, thu hút, tập hợp giới trẻ.

Sáng 13/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên thứ nhất, chia các tổ thảo luận nhiều nội dung quan trọng.

Dự tổ thảo luận số 2 có anh Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, chủ trì tổ thảo luận số 2.

Định hướng tại tổ thảo luận, anh Nguyễn Minh Triết lưu ý các đại biểu tập trung thảo luận, cho góp ý về văn kiện Đại hội XIV của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I; văn kiện Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ I.

Anh Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại tổ thảo luận.

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Góp ý tại tổ thảo luận, chị Trần Thị Tuyết Nhung - giảng viên khoa Luật, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, đề xuất bổ sung chỉ tiêu liên quan đến công tác phát triển đảng viên trẻ, gắn với nhiệm vụ tập hợp, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú.

Theo chị Nhung, Đảng bộ T.Ư Đoàn cần tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, kịp thời phát hiện, xử lý vấn đề nhạy cảm, và tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Cùng đó, công tác đấu tranh trên không gian mạng và đào tạo báo cáo viên trẻ, phát triển đội ngũ này để chủ động đấu tranh phản bác thông tin xấu độc cần được tăng cường.

Chị Nhung cũng đề xuất bổ sung, làm rõ hơn về nội dung chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới (trung thực, liêm, tận tụy, sáng tạo, trách nhiệm) và mở rộng sang ứng xử trên môi trường số, mạng xã hội.

"Bổ sung thêm nội dung về phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt cán bộ chủ chốt, và cần có cơ chế giám sát như thực hiện giám sát chuyên đề hàng năm đối với việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với công tác đánh giá, xếp loại”, chị Nhung nói.

Ngoài ra, chị Nhung cũng đề xuất gắn mô hình dân vận khéo với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị và các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao năng lực số và hội nhập quốc tế.

Chị Trần Thị Tuyết Nhung - giảng viên khoa Luật, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam góp ý tại tổ thảo luận.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Chi ủy viên Chi bộ cơ sở Ban Công tác Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn cho rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần tăng cường đào tạo cán bộ làm công tác Đảng. Bởi, hiện một số cán bộ được giao công tác Đảng vụ nhưng chưa nắm vững quy trình, thủ tục, dẫn đến hướng dẫn không thống nhất và thiếu kinh nghiệm.

"Vì vậy, rất cần có các chương trình tập huấn, hướng dẫn chi tiết hơn để các đồng chí kiêm nhiệm có thể triển khai công việc xuống các chi bộ, tổ Đảng một cách hiệu quả”, chị Hiền nói.

Các đại biểu góp ý tại tổ thảo luận số 2, Đại hội Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đẩy mạnh sử dụng nền tảng số cho công tác tuyên truyền

Về hoạt động báo chí - xuất bản, nhà báo Nguyễn Ngọc Cương - Phó Bí thư Chi bộ Phóng viên 1, Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền phong điện tử góp ý, Đảng bộ Trung ương Đoàn cần có đánh giá sâu hơn về những thách thức, khó khăn trong hoạt động báo chí của Đoàn.

“Trong phần giải pháp, tôi cho rằng, cần định hướng, gợi mở cho các cơ quan báo chí của Đoàn có nhiều hơn các hình thức sáng tạo cả về nội dung và hình thức; đầu tư, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để theo kịp yêu cầu đổi mới, truyền thông hiệu quả đến đông đảo đối tượng bạn đọc trẻ”, anh Cương nói.

Ngoài ra, cần tăng cường các giải pháp chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ về việc tổ chức, quản lý các kênh mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube và các hình thức thu hút giới trẻ trên mạng internet, tác động và định hướng tích cực đến đời sống giới trẻ.

"Các tờ báo của Đoàn, các tổ chức cơ sở Đoàn cũng cần tận dụng mạng xã hội để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, từ đó tìm cách hạn chế những tác động tiêu cực", anh Cương đề xuất.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Cương - Phó Bí thư Chi bộ Phóng viên 1, Phó Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong điện tử góp ý tại tổ thảo luận.

Toàn cảnh tổ thảo luận số 2.

Trong khi đó, theo nhà báo Nguyễn Minh Ngọc - Chi bộ Ban điện tử, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, văn kiện đã dành nội dung riêng cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn.

Văn kiện đã thể hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đoàn trong việc củng cố tổ chức Đội, bồi dưỡng cán bộ phụ trách và triển khai các chương trình giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng cho các em thiếu nhi.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mới, anh Ngọc mong muốn đề xuất bổ sung giải pháp ứng dụng nền tảng số trong hoạt động Đội, xây dựng kho học liệu điện tử, trò chơi tương tác, và video giáo dục lý tưởng cách mạng phù hợp với tâm lý lứa tuổi. Thí điểm mô hình “Sân chơi trực tuyến về lịch sử, truyền thống” để thu hút sự tham gia rộng rãi của thiếu nhi cả nước.

“Văn kiện cần nhấn mạnh thêm giải pháp phát triển tủ sách thiếu nhi tại trường học, thư viện cộng đồng và không gian đọc sáng tạo. Đặc biệt, cần có chỉ tiêu cụ thể, mỗi đoàn viên trẻ phấn đấu ít nhất 2 lần/năm tham gia hoạt động tình nguyện, hướng dẫn kỹ năng sống, hoặc tổ chức sân chơi cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư…”, anh Ngọc góp ý.