Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 Giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến

TPO - Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ T.Ư Đoàn luôn giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến, không ngừng học tập, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, dẫn dắt thanh niên Việt Nam tiên phong tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể.

Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Ông Đỗ Văn Chiến và các lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dấu ấn trên các công trình trọng điểm quốc gia

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với các văn kiện trình Đại hội, ý kiến thảo luận tại Đại hội; đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận và đạt được kết quả rất đáng trân trọng. Các chi đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của đảng bộ, của cơ quan và hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở Trung ương đến địa phương, cơ sở. Từ đó tập hợp, vận động, thuyết phục thanh niên, đoàn viên, đội viên, thiếu niên nhi đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Một điểm mới, ghi đậm dấu ấn của nhiệm kỳ là hỗ trợ thi công các công trình trọng điểm quốc gia; tình nguyện hỗ trợ các xã, phường, đặc khu ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện thắng lợi việc sắp xếp, tổ chức tinh gọn, mạnh từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

“Thay mặt cho Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng thành tích rất đáng trân trọng mà Đảng bộ chúng ta và tuổi trẻ cả nước đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua”, ông Chiến nói.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát huy trí tuệ, sức trẻ trong kỷ nguyên mới

Ông Đỗ Văn Chiến lưu ý, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra ngay sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Đảng ủy lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của các ban, đơn vị của hệ thống; đồng thời có nhiệm vụ quan trọng là tham mưu cho Đảng để lãnh đạo thực hiện thông suốt công tác Đoàn, phong trào thanh niên trên cả nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Tôi đề nghị Đại hội thảo luận và thống nhất, trả lời cho được câu hỏi: Trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ chúng ta lãnh đạo, tập hợp, tổ chức phong trào thi đua thế nào để tuổi trẻ nước nhà phát huy được truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp được nhiều nhất trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc? Và chúng ta làm thế nào để phấn đấu đến năm 2030, nước ta có công nghiệp phát triển theo có thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 là nước có công nghiệp phát triển hiện đại và thu nhập cao… Đây là nhiệm vụ Đảng chúng ta đã xác định”, ông Đỗ Văn Chiến nói.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, Đảng bộ T.Ư Đoàn quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Quyết định số 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị về đánh dấu sự thay đổi về mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Nếu mô hình mới vẫn tư duy cũ, cách làm cũ thì không thành công.

Ông Chiến cũng yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ mới nghiên cứu kỹ lưỡng các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và quán triệt sâu sắc kết luận 166 ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị; nội dung bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, cũng như bài phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, để xây dựng chương trình hành động của thanh niên Việt Nam 2026 - 2029.

Đồng thời, bám sát 5 chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, cập nhật kịp thời và điều chỉnh bổ sung thêm những nhiệm vụ mới.

Việc xây dựng chương trình hành động thanh niên giai đoạn tới cần cụ thể cho từng đối tượng thanh niên: thanh niên công chức, nông thôn, trường học, lực lượng vũ trang và đặc biệt là một khối mới là thanh niên nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Cần bám sát nhu cầu chính đáng, bức thiết của thanh niên để tuyên truyền vận động và kiến nghị chính sách; tập hợp, động viên với phương châm tạo cơ hội, cổ vũ, khích lệ, đồng hành và chăm lo, bồi dưỡng, phát huy thế mạnh và khơi dậy cái khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam.

Bám sát cơ sở, giải quyết vấn đề phát sinh

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ T.Ư Đoàn phải thật sự đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo một cách toàn diện, cả chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận.

Đặc biệt, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị phải theo hướng bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội và đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng; đồng hành giúp đỡ họ và khơi dậy khát vọng cống hiến của mọi tầng lớp, của mọi tầng lớp thanh niên, vượt khó vươn lên.

Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, Tổng Bí thư Tô Lâm có chỉ đạo, "không ai sát dân bằng Mặt trận, bằng các đoàn thể". Vậy thì dân đói, dân khát, dân thiếu thốn, dân gặp tai nạn, gặp thiên tai thì mình phải giúp đỡ. Còn không giúp đỡ được thì chúng ta phải đề nghị với cấp ủy, đề nghị với chính quyền để giúp đỡ. Còn nếu chúng ta đứng ngoài cuộc thì có nghĩa chúng ta chưa phải là đoàn thể của nhân dân.

Ông Chiến cũng yêu cầu Đảng bộ T.Ư Đoàn lãnh đạo, chỉ đạo đảng bộ và các ban, đơn vị nắm chắc những vướng mắc phát sinh khi tổ chức lại bộ máy theo mô hình mới; phát huy tinh thần chủ động hoặc thông qua Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo tổ chức Đoàn ở tỉnh, xã, phường, đặc khu bám sát cơ sở để thực hiện.

Chúng ta không được lơi lỏng, không được chủ quan là sắp xếp như thế là đã xong. Chúng ta phải nắm chắc những cái phát sinh nếu có. Chúng ta phải hoạt động thông suốt, bộ máy phải mạnh hơn, tốt hơn, gắn bó mật thiết hơn với nhân dân thì mới đạt được kết quả, ông Đỗ Văn Chiến lưu ý.

Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cũng đề nghị Đảng bộ T.Ư Đoàn nghiên cứu xây dựng một số chương trình về việc ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền, làm chủ không gian mạng; hỗ trợ, tạo điều kiện học tập đối với thiếu niên nhi đồng vùng biên cương; vấn đề già hoá dân số và chất lượng dân số.

Đảng ủy T.Ư Đoàn cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vừa được ban hành, coi trọng sinh hoạt chuyên đề.

Ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khoá mới.

