Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, định hướng toàn diện

TPO - Theo đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Đảng bộ T.Ư Đoàn cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, định hướng toàn diện đối với hoạt động của T.Ư Đoàn cũng như công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước.

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 147 đại biểu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Tới dự Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng dự phiên trọng thể có đồng chí Trần Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam: Hà Thị Nga, Nguyễn Đình Khang, Lương Quốc Đoàn, Nguyễn Thị Tuyến, Bế Xuân Trường.

Dự Đại hội còn có Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn các thời kỳ, gồm các đồng chí Hà Quang Dự, Vũ Trọng Kim, Hoàng Bình Quân; Nguyễn Đình Quang - nguyên Quyền Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ.

Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 40 năm, với những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 vừa qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất phức tạp. Đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thiên tai, biến đổi khí hậu đã và đang tác động mạnh mẽ tới kinh tế - xã hội nước ta, ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế và đời sống nhân dân nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng.

Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trước đây và hiện nay là Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy và Ban Bí thư T.Ư Đoàn, sự cố gắng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả nổi bật.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt tư tưởng, chính trị, tổ chức, đạo đức. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường, có nhiều tiến bộ. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp từng bước được đổi mới, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu thực hiện hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Một số kết quả ấn tượng trong nhiệm kỳ Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiều nội dung chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt và vượt kế hoạch như tỉ lệ đảng viên "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, kết nạp đảng viên mới; lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tổ chức 27 hội nghị trực tuyến với sự tham gia của 18.951 lượt cán bộ, đảng viên; phổ biến 5 đầu sách lý luận, nghiệp vụ. Tổ chức học tập chuyên đề hàng năm với 100% đảng viên tham gia và tuyên dương 117 điển hình tiêu biểu. Đảng ủy đã tiếp nhận 379 đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu vào Đảng; kết nạp 310 đảng viên mới và chuyển 134 đảng viên dự bị thành chính thức. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kiểm tra 62 tổ chức đảng và 469 đảng viên; giám sát 46 tổ chức đảng và 631 đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã xây dựng và ban hành 2.394 văn bản.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội.

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ

Bí thư Đảng ủy Bùi Quang Huy nêu rõ, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, trước mắt là những thời cơ vô cùng to lớn nhưng cũng có nhiều thách thức đan xen, nhất là bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại; thách thức về “già hóa dân số”; các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gay gắt, phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển đột phá của trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn… diễn ra mạnh mẽ, tạo động lực cho sự phát triển của các quốc gia.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu sâu sắc vào thế hệ trẻ, yêu cầu đặt ra cần tiếp tục có chiến lược, đổi mới mạnh mẽ về công tác thanh niên, nhằm xây dựng lớp thanh niên đáp ứng được yêu cầu của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ T.Ư Đoàn cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, định hướng toàn diện đối với hoạt động của T.Ư Đoàn cũng như công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi cả nước, có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang khẳng định, thành công của Đại hội hôm nay có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Đảng bộ trong 5 năm tới.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng mỗi đại biểu và toàn thể Đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế, thực hiện tốt chương trình Đại hội đã đề ra, đáp ứng niềm tin, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, thể hiện quyết tâm chính trị to lớn của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ: “Đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Trung ương Đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ T.Ư Đoàn, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trình bày tóm tắt báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại biểu Đại hội