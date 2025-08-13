‘Ma trận pháp lý’ vẫn gây khó cho doanh nghiệp

TPO - Chiều 13/8, tại Quảng Ninh, Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 cụm Trung du Bắc Bộ đã diễn ra sôi nổi, quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nhân đến từ Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên cùng một số địa phương lân cận.

Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 cụm Trung du Bắc Bộ diễn ra tại Quảng Ninh.

Từ chính sách tới hành động

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Long – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 nhấn mạnh đây là thời điểm đặc biệt của khu vực Trung du Bắc Bộ sau khi điều chỉnh địa giới hành chính từ 1/7/2025, mở ra thị trường rộng hơn nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu về thống nhất cơ chế, kết nối hạ tầng, logistics và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ông kêu gọi doanh nghiệp tư nhân “dám nghĩ điều lớn, dám làm điều khó, dám chịu trách nhiệm đến cùng” để biến tiềm năng thành động lực phát triển bền vững.

Diễn đàn diễn ra sôi nổi, quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nhân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, làm rõ các vấn đề liên quan đến thủ tục, cơ chế và định hướng phát triển. Đồng thời, khẳng định cam kết duy trì môi trường đầu tư minh bạch, giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong cải cách hành chính, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Các tham luận tại diễn đàn cho thấy, Nghị quyết 68-NQ/TW đã mở ra cơ hội lớn để kinh tế tư nhân bứt phá, nhưng khối doanh nghiệp vẫn gặp nhiều “điểm nghẽn” về thể chế, thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, năng lực công nghệ và sức cạnh tranh. Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh chỉ rõ “bẫy pháp lý” và “ma trận pháp lý” vẫn gây khó cho doanh nghiệp; đồng thời kêu gọi Nhà nước kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ và bản thân doanh nghiệp chủ động chuyển mình.

﻿ ﻿ ﻿ Các tham luận tại phiên đối thoại thống nhất nhận định Nghị quyết 68-NQ/TW đã mở ra thời cơ lớn để kinh tế tư nhân bứt phá.

Kết nối để phát triển bền vững

Từ góc nhìn địa phương, bà Đinh Thị Thu – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh – phân tích ba trụ cột chiến lược gồm quản trị, tài chính và công nghệ. Bà đề xuất các sáng kiến như “Vườn ươm quản trị” đào tạo 10.000 CEO, hợp tác với fintech để mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, và xây dựng hệ sinh thái “Quốc tế hóa doanh nghiệp” giúp kết nối với FDI, mở rộng chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.

Tham luận của Hội Doanh nghiệp trẻ Bắc Giang nhấn mạnh AI là “động cơ tăng trưởng mới” và cảnh báo rằng “AI không lấy đi cơ hội của bạn, mà những doanh nghiệp biết dùng AI sẽ lấy đi cơ hội của bạn”. Diễn giả đề xuất chuỗi tập huấn AI thực chiến cho lãnh đạo, phát triển trợ lý AI 360° và xây dựng mạng lưới liên kết vùng ứng dụng AI.

Các ý kiến sẽ được tổng hợp báo cáo tại Phiên đối thoại cấp Bộ và Phiên toàn thể VPSF 2025.

Phiên thảo luận tập trung vào bốn định hướng chính: Kết nối hạ tầng – logistics liên vùng; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và kinh tế xanh; chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; và cải cách mạnh mẽ thủ tục, đất đai, vốn.

Các ý kiến sẽ được tổng hợp để báo cáo tại Phiên đối thoại cấp Bộ và Phiên toàn thể VPSF 2025, trở thành cơ sở kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.