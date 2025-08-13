Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

‘Ma trận pháp lý’ vẫn gây khó cho doanh nghiệp

Hoàng Dương
Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 13/8, tại Quảng Ninh, Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 cụm Trung du Bắc Bộ đã diễn ra sôi nổi, quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nhân đến từ Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên cùng một số địa phương lân cận.

tp-57bd10.jpg
Vòng đối thoại địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 cụm Trung du Bắc Bộ diễn ra tại Quảng Ninh.

Từ chính sách tới hành động

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Tiến Long – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức VPSF 2025 nhấn mạnh đây là thời điểm đặc biệt của khu vực Trung du Bắc Bộ sau khi điều chỉnh địa giới hành chính từ 1/7/2025, mở ra thị trường rộng hơn nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu về thống nhất cơ chế, kết nối hạ tầng, logistics và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ông kêu gọi doanh nghiệp tư nhân “dám nghĩ điều lớn, dám làm điều khó, dám chịu trách nhiệm đến cùng” để biến tiềm năng thành động lực phát triển bền vững.

tp-673d.jpg
tp-90331.jpg
tp-c1629.jpg
Diễn đàn diễn ra sôi nổi, quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nhân.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đại diện các sở, ban, ngành đã trực tiếp giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, làm rõ các vấn đề liên quan đến thủ tục, cơ chế và định hướng phát triển. Đồng thời, khẳng định cam kết duy trì môi trường đầu tư minh bạch, giữ vững vị trí nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong cải cách hành chính, đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc cho thu hút đầu tư và phát triển bền vững.

Các tham luận tại diễn đàn cho thấy, Nghị quyết 68-NQ/TW đã mở ra cơ hội lớn để kinh tế tư nhân bứt phá, nhưng khối doanh nghiệp vẫn gặp nhiều “điểm nghẽn” về thể chế, thủ tục hành chính, tiếp cận vốn, năng lực công nghệ và sức cạnh tranh. Đại diện Hội Doanh nhân trẻ Quảng Ninh chỉ rõ “bẫy pháp lý” và “ma trận pháp lý” vẫn gây khó cho doanh nghiệp; đồng thời kêu gọi Nhà nước kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ và bản thân doanh nghiệp chủ động chuyển mình.

﻿tp-970c6.jpg
﻿tp-4f4cae69.jpg﻿
tp-2f68.jpg
tp-99e73.jpg
Các tham luận tại phiên đối thoại thống nhất nhận định Nghị quyết 68-NQ/TW đã mở ra thời cơ lớn để kinh tế tư nhân bứt phá.

Kết nối để phát triển bền vững

Từ góc nhìn địa phương, bà Đinh Thị Thu – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh – phân tích ba trụ cột chiến lược gồm quản trị, tài chính và công nghệ. Bà đề xuất các sáng kiến như “Vườn ươm quản trị” đào tạo 10.000 CEO, hợp tác với fintech để mở rộng kênh vốn cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, và xây dựng hệ sinh thái “Quốc tế hóa doanh nghiệp” giúp kết nối với FDI, mở rộng chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.

Tham luận của Hội Doanh nghiệp trẻ Bắc Giang nhấn mạnh AI là “động cơ tăng trưởng mới” và cảnh báo rằng “AI không lấy đi cơ hội của bạn, mà những doanh nghiệp biết dùng AI sẽ lấy đi cơ hội của bạn”. Diễn giả đề xuất chuỗi tập huấn AI thực chiến cho lãnh đạo, phát triển trợ lý AI 360° và xây dựng mạng lưới liên kết vùng ứng dụng AI.

tp-9a0fe.jpg
tp-03d62.jpg
tp-4b1a.jpg
Các ý kiến sẽ được tổng hợp báo cáo tại Phiên đối thoại cấp Bộ và Phiên toàn thể VPSF 2025.

Phiên thảo luận tập trung vào bốn định hướng chính: Kết nối hạ tầng – logistics liên vùng; phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và kinh tế xanh; chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao; và cải cách mạnh mẽ thủ tục, đất đai, vốn.

Các ý kiến sẽ được tổng hợp để báo cáo tại Phiên đối thoại cấp Bộ và Phiên toàn thể VPSF 2025, trở thành cơ sở kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Hoàng Dương
Quốc Nam
#VPSF 2025 #doanh nghiệp tư nhân #pháp lý doanh nghiệp #phát triển bền vững #đầu tư Quảng Ninh #Nghị quyết 68 #hạ tầng logistics #điều chỉnh địa giới hành chính #Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam #Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục