‘An cư lạc nghiệp’ từ nhà đại đoàn kết ở vùng biên Sơn La

TPO - Niềm vui vỡ òa đến với 6 hộ gia đình dân tộc Mông, S'Mun có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới ở Sơn La, khi ước mơ về một ngôi nhà khang trang, kiên cố đã trở thành hiện thực. Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm động lực để bà con "an cư, lạc nghiệp", vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Những ngôi nhà khang trang ấy là thành quả từ sự chung tay góp sức của Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân (CAND) và Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan đại diện ngoại giao, Trung đoàn Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, khoa học - kỹ thuật và các đơn vị đồng hành, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi vùng biên cương.

Sáu hộ gia đình nhận nhà ở các bản Pa Kha 2, Đề A, Tả Vàng, Cò Chịa, Nà Mùa (xã Lóng Phiên), có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đây, các gia đình đều lưu trú trong những căn nhà tạm, đã xuống cấp. Họ không chỉ lo cái ăn, cái mặc, mà còn canh cánh nỗi sợ căn nhà tạm có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Nỗi lo ấy đã bào mòn sức lực và ý chí vươn lên của cả gia đình.

Đại tá Phạm Thanh Vượng (bên trái ảnh) trao biển tượng trưng ngôi nhà "Đại đoàn kết"

Giờ đây, niềm mong ước một ngôi nhà khang trang của 6 gia đình đã thành hiện thực trên thửa đất của gia đình. Mỗi ngôi nhà vững chãi rộng từ 80 đến 100m2, “được xây dựng theo yêu cầu của bà con” là tường gạch, mái lợp tôn lạnh; nhà gỗ phù hợp với điều kiện thời tiết, tập quán sinh hoạt.

Là một trong 6 hộ nhận nhà, ông Tếnh Lao Hồ (SN 1975, dân tộc Mông, bản Đề A) bộc bạch, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, bao năm sống trong căn nhà lụp xụp; các con cũng phải nghỉ học sớm. “Giờ có nhà mới kiên cố, cả gia đình yên tâm hơn, tập trung chăn nuôi sản xuất, xây dựng cuộc sống đủ đầy hơn”, ông Hồ xúc động.

Cùng chung niềm hạnh phúc và thêm động lực vươn lên "an cư lạc nghiệp" như ông Tếnh Lao Hồ còn có các hộ gia đình bà Sồng Thị Vang, ông Vì Văn Tới, bà Lò Thị Dương, bà Phàng Thị Chay, anh Vì Văn Mạnh.

Đại tá Phạm Thanh Vượng trao tặng nhà cho gia đình ông Tếnh Lao Hồ. Ảnh: BTC

Các đại biểu bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình bà Sồng Thị Vang (bản Pa Kha 2, xã Lóng Phiêng). Ảnh: BTC

Tại buổi khánh thành và bàn giao nhà, Đại tá Phạm Thanh Vượng - Trưởng đoàn Đoàn Nghi lễ CAND là đơn vị chủ trì chương trình chia sẻ, những ngôi nhà mới sẽ là điểm tựa vững chắc để các gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên phát triển kinh tế.

Theo Đại tá Vượng, 6 ngôi nhà "Đại đoàn kết" được trao tặng tại xã Lóng Phiên (Sơn La) là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát” và phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của lực lượng CAND nói chung và lực lượng cảnh sát cơ đội nói riêng đối với đồng bào nơi biên giới, vùng cao.

Đồng thời, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động còn trao 5 chiếc tivi cho các gia đình. Đây là món quà ý nghĩa của Trung tướng Phạm Quốc Cương, Anh hùng LLVTND, nguyên Tư lệnh CSCĐ gửi tặng bà con.

Những hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa này đã tiếp tục nối dài những nhịp cầu gắn bó giữa lực lượng CAND với đồng bào nơi biên giới.​ Đặc biệt, những mái ấm "an cư" và nguồn lực trao tặng góp phần chắp cánh cho khát vọng "lạc nghiệp", mở ra tương lai tươi sáng, bền vững hơn cho đồng bào các dân tộc ở vùng khó khăn của đất nước.