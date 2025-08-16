Gen Z lan tỏa niềm tự hào bên tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

TPO - Từ sáng sớm Trần Văn Tân và Nguyễn Hải Sơn cùng các bạn trẻ chỉnh tề áo cờ đỏ sao vàng tề tựu trước Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, cùng thực hiện hành động ý nghĩa.

Tự hào, kiêu hãnh “Việt Nam”

Trần Văn Tân – sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), Nguyễn Hải Sơn – sinh viên trường ĐH Thương Mại, là 2 trong số 150 thành viên Hội Thanh niên Vận động hiến máu Việt Nam tham dự Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức (ngày 16/8) và lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Tự hào”, “kiêu hãnh” và “trách nhiệm” là cảm xúc chung của các bạn trẻ có mặt tại chương trình. Khoảnh khắc hướng về cờ đỏ sao vàng, cờ truyền thống Hội LHTN Việt Nam và giai điệu hào hùng của Quốc ca lên, mọi trái tim như hòa chung một nhịp đập.

Chia sẻ với Tiền Phong, Trần Văn Tân hiện là Phó Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam chia sẻ: “Đứng trước tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, tôi cảm nhận sâu sắc sự kết nối thiêng liêng giữa quá khứ và hiện tại. Thế hệ cha anh đi trước đã dành cả thanh xuân để giữ gìn độc lập, thế hệ trẻ hôm nay có trách nhiệm giữ gìn và phát triển đất nước”.

Trần Văn Tân. Ảnh: X.T “Chúng tôi đến từ nhiều đại học, học viện trên địa bàn Thủ đô, nhưng cùng chung tinh thần hành động của tình nguyện viên vận động hiến máu là học tập hết mình vì lập thân lập nghiệp, tình nguyện hết mình vì sự sống người bệnh. Và hơn thế là tình yêu quê hương đất nước. Hôm nay chúng tôi mong muốn truyền tải một thông điệp Việt Nam tử tế, nghĩa tình”, Trần Văn Tân.

Các thành viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam. Ảnh: Xuân Tùng

Lan tỏa Việt Nam tử tế

Cảm xúc trào dâng, Nguyễn Hải Sơn bày tỏ: “Tôi cảm thấy may mắn khi được hoà vào không khí dâng trào niềm tình yêu Tổ quốc và được tiếp thêm nhiệt huyết, sôi nổi từ những người trẻ xung quanh để càng gắn bó hơn với những hành trình tình nguyện”.

Sơn chia sẻ, từng rất sợ máu, nhưng chính hình ảnh những bệnh nhi và các anh chị tình nguyện viên đã thôi thúc cậu vượt qua nỗi sợ để trở thành một tình nguyện viên hiến máu năng nổ. “Tôi đã tự nhủ bản thân phải làm một điều gì đó có ích, dù là nhỏ nhất, để góp phần cho cộng đồng”, Sơn nói.

Nguyễn Hải Sơn rạng rỡ thể hiện tình yêu Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tùng

Tình yêu nước và trách nhiệm của của Tân, Sơn đã và đang được thể hiện bằng hành động cao đẹp là hiến máu và vận động hiến máu vì người bệnh. Đến nay, Tân đã 10 lần hiến máu và Sơn cũng đã có những lần chìa cánh tay của mình để cho máu, trao đi hy vọng, niềm tin và tình người.

Cũng tại không gian trước tượng đài “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, Trần Văn Tân, Nguyễn Hải Sơn và hơn 100 bạn trẻ khác đã cùng đồng diễn nhảy dân vũ trên nền nhạc sôi động “Việt Nam ơi”.

Hình ảnh những bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng say sưa hát “Việt Nam ơi!”, những cánh tay đặt lên ngực và nụ cười rạng rỡ… ấy không chỉ thu hút nhiều du khách, người dân theo dõi, mà còn được đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng để cùng hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đó là một trong những mảnh ghép trong bức tranh sống động của những người trẻ Việt Nam hôm nay.

Trần Văn Tân cho biết thêm, dịp này Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam cũng đã triển khai rất nhiều hoạt động ý nghĩa, như chương trình hiến máu "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; đồng diễn xếp hình lá cờ Tổ quốc...

Các thành viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Việt Nam đồng diễn thể hiện tình yêu Tổ quốc. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều bạn trẻ cũng thể hiện niềm tự hào và tình yêu đất nước bên Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh trong ngày 16/8. Ảnh: Xuân Tùng