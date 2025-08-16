Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Tuổi trẻ TPHCM chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' mừng Quốc khánh, chung sức chăm lo an sinh xã hội

Ngô Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thực hiện các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh đất nước, các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên thành phố sôi nổi tham gia đợt cao điểm Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với hoạt động “Tự hào lá cờ Tổ quốc”. Bạn trẻ thành phố cũng sẽ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử trên địa bàn thành phố.

img-4008.jpg
Sáng 16/8, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TPHCM tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”﻿ đợt 3 – năm 2025 (diễn ra từ ngày 16/8 đến ngày 31/10/2025). Hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), kỷ niệm 69 năm Ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2025). Ảnh: Ngô Tùng
img-4056.jpg
Lễ chào cờ và chương trình phát động cấp thành phố được tổ chức tại Cột cờ Thủ Ngữ, Đình Tân Túc, Nghĩa trang Hàng Dương và Nhà tù Phú Lợi. Hội LHTN Việt Nam thành phố cũng phát động 100% Đoàn phường, xã, đặc khu đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi﻿”, đồng thời có các hoạt động hưởng ứng hành trình﻿ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với các hoạt động an sinh xã hội; chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tổ chức hành trình đến các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử trên địa bàn thành phố.
z6912138239322-fac33a15156fd0c85e40b0c03e0ba689.jpg
﻿Song song đó, phát động các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tham gia đợt cao điểm Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với hoạt động “Tự hào lá cờ Tổ quốc”. Mỗi hội viên, thanh niên thành phố sử dụng cờ Tổ quốc để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc.
z6912138239349-4fb52ae89679e5fac8c9197154f4f350.jpg
Tham dự buổi lễ tại Cột cờ Thủ Ngữ có: Anh Nguyễn Ngọc Toàn – Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tổng Biên tập báo Thanh Niên; ông Phạm Chánh Trực – nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn; anh Lê Tuấn Anh – Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM.
img-4021.jpg
img-4102.jpg
Đoàn viên thanh niên, hội viên hướng về những ngày lễ trọng đại của đất nước.
img-4135.jpg
Các hoa hậu Lương Thùy Linh, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Ngọc Kiều Duy (từ trái qua) tham dự buổi lễ.
img-4087.jpg
Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Chánh Trực – nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, nhấn mạnh, để có thể thắng được giặc, kháng chiến bảo vệ đất nước và thống nhất đất nước là vì chúng ta làm nên cuộc cách mạng tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời, khẳng định nước Việt Nam độc lập.
img-4068.jpg
“Mà để có được nền độc lập ấy thì trước đó Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra đời ngày 3/2/1930. Có Đảng lãnh đạo thì mới làm cách mạng thành công. Và tiền đề cho sự kiện lịch sử năm 1930 phải kể đến hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ, bắt đầu vào ngày 5/6/1911 tại Bến Nhà Rồng”, ông Phạm Chánh Trực nêu.
img-4072.jpg
Vị tiền bối cách mạng nhấn mạnh, lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc được ghi dấu từ ngày độc lập đó, cho nên mỗi chúng ta hãy cùng nhau tiếp bước cha anh﻿ – những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc – để đưa đất nước tiến lên ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, văn minh, hiện đại và đi lên chủ nghĩa xã hội.
img-4110.jpg
Đại diện thế hệ trẻ, cô giáo trẻ Đặng Bích Trâm bày tỏ luôn tâm đắc với trách nhiệm tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha ông đi trước. “Dòng máu yêu nước luôn chảy trong mỗi con người Việt Nam. Tuy nhiên yêu nước như thế nào là đúng và mình thể hiện điều đó ra sao còn là một quá trình mà người thầy cần bồi đắp cho thế hệ mai sau”, nữ giáo viên nói.
img-4181.jpg
Do đó, tại đơn vị, Bích Trâm và các đồng sự cùng nhau xây dựng các chuyên đề và hoạt động giáo dục gắn liền với những ngày lễ trọng đại của dân tộc như ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước hay Quân đội nhân dân Việt Nam, để các em học sinh biết được đó là truyền thống quý báu do các bậc cha anh tạo dựng.
img-4155.jpg
Bạn Trịnh Hoàng Khánh Uyên – Bí thư Chi đoàn 24 Thanh tra C, Đoàn Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM – bày tỏ trân trọng những trang sử vàng của dân tộc và nguyện khắc sâu ơn nghĩa của các bậc cha anh đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc.
“Là thế hệ thanh niên TPHCM yêu nước, bản lĩnh, chúng cháu xin hứa sẽ là thế hệ dám xông pha, dám đương đầu, dám gánh trách nhiệm; lấy tri thức làm hành trang, lấy hành động làm minh chứng, lấy tinh thần xung kích làm ngọn cờ. Mỗi công trình thanh niên hôm nay không chỉ là thành quả của lao động, mà là viên gạch dựng xây nền cho tương lai, là thông điệp gửi tới mai sau”, Khánh Uyên chia sẻ.
img-4148.jpg
img-4186.jpg
Lãnh đạo Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Thành Đoàn TPHCM trao huy hiệu kỷ niệm Cách mạng tháng Tám thành công, ngày Quốc khánh và huy hiệu “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến các bạn trẻ.
img-4218.jpg
Thế hệ trẻ TPHCM khắc ghi và tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Ảnh: Ngô Tùng

Đến dự và phát biểu tại Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra ở phường Phú Lợi (TPHCM), anh Ngô Minh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM – cho biết, với vị trí đặc biệt trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, TPHCM đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trực tiếp góp công sức, trí tuệ, thậm chí là máu xương của mình để góp phần chung cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho sự phát triển của thành phố.

Điều đó được khẳng định từ hình ảnh của hàng triệu thanh niên Tiền phong Nam bộ nêu cao lời thề son sắt với Tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến lớp lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định xuống đường tranh đấu; từ hàng triệu thanh niên thành phố xung phong lên những nông trường, xí nghiệp, vùng kinh tế mới để khôi phục đất nước sau ngày hòa bình đến hàng triệu thanh niên đang ngày đêm hăng say sáng tạo, lao động, khởi nghiệp, làm giàu cho chính mình, cho thành phố đến những hình ảnh các bạn thanh niên không ngại khó khăn, tham gia các hoạt động tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa hỗ trợ đồng bào và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Ngô Minh Hải cho rằng đó cũng là điều cốt lõi nhất, quan trọng nhất mà trong suốt thời gian qua tổ chức Hội và phong trào thanh niên thành phố luôn xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên thành phố với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố với khát vọng hùng cường.

Thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TPHCM mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố.

Ngô Tùng
