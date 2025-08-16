Tuổi trẻ TPHCM chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' mừng Quốc khánh, chung sức chăm lo an sinh xã hội

Đến dự và phát biểu tại Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra ở phường Phú Lợi (TPHCM), anh Ngô Minh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM – cho biết, với vị trí đặc biệt trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, TPHCM đã phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, trực tiếp góp công sức, trí tuệ, thậm chí là máu xương của mình để góp phần chung cho sự trường tồn của Tổ quốc, cho sự phát triển của thành phố.

Điều đó được khẳng định từ hình ảnh của hàng triệu thanh niên Tiền phong Nam bộ nêu cao lời thề son sắt với Tổ quốc, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh đến lớp lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn – Gia Định xuống đường tranh đấu; từ hàng triệu thanh niên thành phố xung phong lên những nông trường, xí nghiệp, vùng kinh tế mới để khôi phục đất nước sau ngày hòa bình đến hàng triệu thanh niên đang ngày đêm hăng say sáng tạo, lao động, khởi nghiệp, làm giàu cho chính mình, cho thành phố đến những hình ảnh các bạn thanh niên không ngại khó khăn, tham gia các hoạt động tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa hỗ trợ đồng bào và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Ngô Minh Hải cho rằng đó cũng là điều cốt lõi nhất, quan trọng nhất mà trong suốt thời gian qua tổ chức Hội và phong trào thanh niên thành phố luôn xây dựng, bồi đắp cho một thế hệ thanh niên thành phố với tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, sẵn sàng dấn thân, chung tay xây dựng đất nước Việt Nam và thành phố với khát vọng hùng cường.

Thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TPHCM mong muốn lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ thành phố nói riêng về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; từ đó thôi thúc thanh niên tu dưỡng, học tập, rèn luyện để sống có ích, có ý nghĩa, rèn luyện bản lĩnh, sức trẻ, sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, cùng chung tay xây dựng thành phố.