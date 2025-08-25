Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Hợp luyện diễu binh, ấm tình quân dân

Công Hướng - Hiếu Duy - Châu Linh - Duy Phạm

TPO - Trong không khí hào hùng của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), từng bước chân người lính như được tiếp thêm sức mạnh từ vòng tay yêu thương, sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân.

z6940277036272-c604f8fffaf3579d5c21648ac6e086e0.jpg
z6940277048552-d6d28df6aeee48b66de24b897304968a.jpg
Nữ chiến sĩ giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, hoà chung không khí với bạn trẻ, người dân tại khu vực quảng trường Ba Đình trước giờ hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Hướng
z6940277042082-ba72eb45c40a4e6226ebebb568175be1.jpg
Không chỉ là màn hợp luyện diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng tráng, mà còn là khoảnh khắc quân với dân gắn bó, sẻ chia trong niềm tự hào chung của ngày hội lớn. Ảnh: Công Hướng
z6940277056363-696453d50a61c250ffbf1ad10da10c7f.jpg
Chiến sĩ khối xe tăng thiết giáp bắt tay, gửi lời cảm ơn tới người dân đã quan tâm, động viên anh và đồng đội hoàn xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Công Hướng
z6940281471609-dce6fcccb8ea9954eefd982c522293f9.jpg
z6940281002326-6967beb98af159a0daac1bf9cd35a391.jpg
z6940277081291-c3d524515e7c8a679222e9fb9f14a99a.jpg
z6940283582882-4679ca7cabec4150a8d2fc4f7151f893.jpg﻿
﻿z6940277043274-3b760801e179a42be9a1e31b22a3b0cf.jpg
Quân dân hòa nhịp. Ảnh: Công Hướng
z6940277034370-3037c65f6c31216be7812b09d8d3dbe4.jpg
z6940277032808-3eca55a3903a2e6fc8e9a8219109c2da.jpg
z6940669954685-f1c866ae9317c75bac032a2d896bcb68.jpg
z6940670386642-bce30416f793b931e6a540662769796f.jpg
Các khối diễu binh tối ngày 24/8. Ảnh: Duy Phạm
z6940768870077-6d70aa0a93cc06d5084b2bbb63ad0655.jpg
z6940772780598-4f7e20b949e852c3207308ef52611089.jpg
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội. Trong ảnh: Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay yêu thương của nhân dân. Ảnh: Hiếu Duy
Công Hướng - Hiếu Duy - Châu Linh - Duy Phạm
#diễu hành quân đội #Quảng trường Ba Đình #lễ diễu binh #quân đội Việt Nam #quân dân đồng lòng #tổng hợp luyện diễu binh #hình ảnh quân đội

