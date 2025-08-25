Hợp luyện diễu binh, ấm tình quân dân

TPO - Trong không khí hào hùng của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), từng bước chân người lính như được tiếp thêm sức mạnh từ vòng tay yêu thương, sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân.