Hợp luyện diễu binh, ấm tình quân dân

TPO - Trong không khí hào hùng của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ hai tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), từng bước chân người lính như được tiếp thêm sức mạnh từ vòng tay yêu thương, sự cổ vũ nồng nhiệt của nhân dân.
Nữ chiến sĩ giao lưu, chụp ảnh lưu niệm, hoà chung không khí với bạn trẻ, người dân tại khu vực quảng trường Ba Đình trước giờ hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Công Hướng
Quân dân hòa nhịp. Ảnh: Công Hướng
Các khối diễu binh tối ngày 24/8. Ảnh: Duy Phạm
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, di chuyển qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội. Trong ảnh: Các khối diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay yêu thương của nhân dân. Ảnh: Hiếu Duy