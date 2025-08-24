Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Nam sinh Hà Nội có màn ‘nước rút’ ngoạn mục, giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia

TPO - Từ vị trí thứ ba trong đoàn đua khi bước vào phần thi về đích, nam sinh trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) Lê Việt Khuê đã có màn “nước rút” ấn tượng để ngược dòng giành vòng nguyệt quế.

Trận tuần đầu tiên tháng 2 quý IV Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 diễn ra với bốn thí sinh tranh tài: Hồ Đăng Quốc Bảo (THPT Nguyễn Huệ, TP Huế), Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Nguyễn Anh Tùng Lâm (THPT Hai Bà Trưng, Phú Thọ) và Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Đồng Tháp).

Phần thi Khởi động, Vĩnh Trọng tạo được ưu thế dẫn đầu với 70 điểm. Tiếp đến Việt Khuê 65 điểm, Quốc Bảo 60 điểm, Tùng Lâm 45 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm có 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Miễn dịch … hay miễn dịch quần thể là một hình thức bảo vệ gián tiếp chống bệnh truyền nhiễm diễn ra khi một tỉ lệ lớn dân số đã miễn dịch với một loại vi khuẩn, virus lây nhiễm. Cả bốn thí sinh ghi điểm với đáp án “Cộng đồng”.

Ô hình ảnh gợi ý lật mở, Quốc Bảo liền nhấn chuông trả lời ẩn số nhanh nhất và đưa ra đáp án “ASEAN”. Điều này giúp nam sinh Huế, Quốc Bảo vươn lên dẫn đầu với 130 điểm. Vĩnh Trọng 80 điểm, Việt Khuê 75 điểm, Tùng Lâm 55 điểm.

tienphong-olympia2.jpg
Quốc Bảo giải đáp thành công ẩn số chướng ngại vật.

Phần thi Tăng tốc không mang lại nhiều sự bứt phá về điểm số cho các thí sinh. Vĩnh Trọng là thí sinh ghi được nhiều điểm nhất, với 70 điểm, Việt Khuê 50 điểm, Quốc Bảo 40 điểm.

Sau phần thi này, Quốc Bảo dẫn đầu với 170 điểm, Vĩnh Trọng 150 điểm, Việt Khuê 125 điểm, Tùng Lâm 55 điểm.

Phần thi Về đích, Quốc Bảo, Vĩnh Trọng tuy quyết tâm và cải thiện điểm số, nhưng không đáng kể. Trong khi đó, Việt Khuê có màn “nước rút” ấn tượng, để ngược dòng thành công.g

tienphong-olympia.jpg
Nam sinh Hà Nội Lê Việt Khuê giành vòng nguyệt quế﻿.

Kết quả chung cuộc, Lê Việt Khuê (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 225 điểm.

Nguyễn Vĩnh Trọng (THPT chuyên Tiền Giang, Tiền Giang) về Nhì với 210 điểm. Cùng về vị trí thứ ba, Hồ Đăng Quốc Bảo (THPT Nguyễn Huệ, TP Huế) 185 điểm và Nguyễn Anh Tùng Lâm (THPT Hai Bà Trưng, Phú Thọ) 35 điểm.

